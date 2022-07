El calendario avanza hacia el lunes, 4 de julio, fecha en la que el Celta reanudará los entrenamientos. Y lo hace con un equipo aún en el andamio, con muchas piezas por retirar y otras tantas que colocar. En las últimas horas se ha dado salida a dos de los jugadores que no contaban en los planes del club: Okay Yokuslu y el 'Toro' Fernández. El primero ha rescindido su contrato, el segundo seguirá cedido en el F. C. Juárez.

Después de que el Getafe no ejecutase su opción de compra, el internacional turco ha quedado desvinculado del club celeste tras alcanzar un acuerdo con los dirigentes de la entidad, con la que todavía le restaba un año de contrato. 🗣 pic.twitter.com/EQqD0roNNj — Okay Yokuşlu (@Okayokuslu) 1 de julio de 2022 El centrocampista llegó a Balaídos en el verano de 2018 procedente del Trabzonspor. En su primera campaña en Vigo disputó 30 partidos y marcó dos goles, acumulando más de 2.200 minutos en LaLiga Santander. No obstante, a partir de ahí fue perdiendo protagonismo, sobre todo tras la llegada del peruano Renato Tapia y la explosión del joven Fran Beltrán. En febrero de 2021 se marchó cedido al West Bromwich de la Premier League, y en enero de este año volvió a salir cedido por la falta de minutos en Balaídos, en esta ocasión al Getafe. El Celta vuelve al tajo partido en dos En su comunicado de prensa, el Celta agradece a Okay su "entrega, compromiso y profesionalidad" durante las cuatro temporadas en las que ha pertenecido al club, le desea "el mayor de los éxitos" en su nueva etapa deportiva. En cuanto a Gabriel 'Toro' Fernández, el Celta ha informado de que continuará una temporada más en calidad de cedido en el Juárez, equipo que milita en la Primera División de México. 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 📣 @ToroFernandez26 jugará cedido una temporada más en el @fcjuarezoficial de México. ¡Mucha suerte! — RC Celta (@RCCelta) 1 de julio de 2022 El atacante charrúa, con contrato con la entidad gallega hasta el 2023, vivirá su tercera cesión consecutiva tras jugar el curso 2020/2021 en el Zaragoza, con el que disputó 30 partidos en la LaLiga SmartBank, y el pasado en el Juárez, con el que hizo 4 goles en 15 partidos. Su salida se une a las ya anunciadas por el club de Okay, Nolito, Galhardo, Matías Dituro, Murillo, Néstor Araujo y José Fontán.