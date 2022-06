El Celta piensa en Borja Mayoral para suplir a Mina

El Celta ha puesto su punto de mira en Borja Mayoral. El club vigués piensa en el canterano del Real Madrid reforzar su delantera y le ha presentado una oferta en firme, según ha podido confirmar este diario. El delantero cuenta con otra propuesta del Getafe, club en el que ha jugado cedido en los últimos seis meses y que se perfila como el principal rival del conjunto celeste para hacerse con sus servicios, si finalmente abandona el Real Madrid este verano. El artillero, cuya prioridad es seguir en el conjunto blanco, es una de las diversas opciones que el Celta tiene sobre la mesa para suplir la baja de Santi Mina.

El fichaje de Mayoral cuenta con el aval de Eduardo Coudet y de la secretaría técnica del club. Por edad, proyección, físico y condiciones físicas técnicas encaja a la perfección el tipo de delantero que busca el Celta para complementar a Iago Aspas. Su nombre ya se barajó en el pasado mercado invernal, aunque entonces el técnico celeste prefería un delantero de diferentes características. La inminente marcha de Santi Mina, sin embargo, lo ha convertido en uno de los objetivos del equipo vigués. Recién cumplidos los 25 años, el delantero de Parla ha ganado una notable madurez futbolística tras las sucesivas cesiones encadenadas en estos últimos años en las principales ligas europeas: primero en el Wolfsburgo, posteriormente, durante dos temporadas, en el Levante, y más tarde en el As Roma, donde ha jugado a préstamo en estos dos últimos años, con una ulterior cesión en los últimos seis meses al Getafe.

Producto genuino de La Fábrica, le resta un año de contrato con el Real Madrid, donde Luka Jovic y Mariano le han cerrado el paso estos años. El club blanco sopesa su continuidad –Ancelotti quiere verlo en la pretemporada–, pero su futuro en el vigente campeón europeo está condicionado a lo que ocurra con Mariano y Jovic. Si uno de ellos sigue, su salida será más fácil.

“El tren del Real Madrid no se me ha escapado aún, ni mucho menos. Me queda un año de contrato. Ya me he asentado en la élite y he cumplido muchos sueños, pero me quedan sueños por cumplir y tengo mucho tiempo para demostrar cosas. Jugar en el Madrid es uno de esos sueños y puede suceder en cualquier momento. Me tienen en cuenta. Me cabreo a veces con tanta cesión, pero quiere decir que no me dejan escapar fácil”, declaraba no hace mucho el artillero, dejando claro que su primera opción es hacerse con un hueco en el conjunto blanco.

Ayer mismo, en una entrevista con Relevo, Mayoral afirmaba no saber del Celta más que lo que había leído en Twitter. Aunque matizaba: “Tengo una reunión pendiente con mi representante y espero que me diga algo bueno y sea lo mejor para mí”.

Con un solo año de contrato el Madrid y tras años concatenando cesiones, la fórmula de contratación sería un traspaso, cuyo precio rondaría los 9 millones de euros., cifra razonable para un futbolista de su nivel y proyección. El Celta valora también su versatilidad, pues aunque habitualmente actúa como hombre de referencia en el área, en la posición clásica de nueve, se asocia con inteligencia cuando cae a banda. Pero seguramente una de sus cualidades más llamativas es eficacia en el disparo, que el pasado curso alcanzó el 86 por ciento de acierto. El dato ofrecido por Opta no ofrece resquicios: Mayoral anotó 6 de los 7 disparos a portería que efectuó el pasado curso con el Getafe. Si se contabilizan los disparos que no cogieron puerta, el parlero anotó 6 de 17 intentados, con un alto porcentaje de acierto del 35 por ciento. Al Celta le hizo un doblete en Balaídos en el triunfo por 0-2 del Getafe.

La operación para fichar a Borja Mayoral se encuentra en fase incipiente. En primer lugar, el futbolista quiere conocer por boca de Ancelotti si tiene espacio en el Real Madrid antes de tomar ninguna decisión; en segundo, quedaría por salvar la competencia del Getafe, un club de su cuidad que ya conoce bien, y faltaría todavía acordar un precio de traspaso asumible y dar solución a la cuestión del salario del jugador, que estaría entre los más elevados del plantel.