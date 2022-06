El Getafe no ejecutará la cláusula de compra que tiene por Okay Yokuslu al no entrar el centrocampista turco en los planes de Quique Sánchez Flores y no haber disputado el 50 por ciento de los partidos como titular con el conjunto azulón, según informó ayer el programa Ao Contraataque citando fuentes del club madrileño.

El futbolista, según había informado el propio Celta en su momento, se marchó a préstamo al Getafe en el pasado mercado invernal con una cláusula de compra obligatoria si el club madrileño permanecía en Primera División y Okay disputaba el 50 por ciento de los encuentros. El jugador turco ha cumplido con la condición de disputar la mitad de los partidos, pero solo ha jugado 5 como titular, por lo que no existe, según el Getafe, obligación contractual de adquirir en propiedad al futbolista el 30 de junio. El técnico azulón, Quique Sánchez Flores, ha descartado al futbolista por su elevado salario. La negativa del Getafe de comprar a Okay supone un duro varapalo para el Celta, que tiene que buscar de nuevo salida a un futbolista con el que no cuenta, al que solo resta un año de contrato y que cobra uno de los sueldos más altos de la plantilla.