Mucha faena a una semana del regreso

El Celta ha activado la cuenta atrás de la pretemporada con mucha faena pendiente en los despachos. A escasamente siete días del inicio de los entrenamientos en la ciudad deportiva –los jugadores pasarán a partir de este viernes los exámenes físicos–, el club celeste ha concretado un fichaje y una venta tras formalizar siete bajas, incluyendo la cesión de José Fontán y sin contar con Okay, cuyo traspaso al Getafe será efectivo este viernes, cuando el cuadro azulón ejecute la cláusula de compra obligatoria pactada en enero pasado. El Celta tratará de acelerar en los próximos días para concretar las dos operaciones de fichajes que Luis Campos tiene más avanzadas e intentará dar un impulso a las salidas de Santi Mina y Denis Suárez, los dos grandes quebraderos de cabeza que la entidad que preside Carlos Mouriño tiene sobre la mesa.

Fichajes

A 72 horas de la reapertura del mercado, apenas se han producido unos pocos movimientos en LaLiga. El Celta ha realizado una importante apuesta de futuro con la incorporación del joven talento sueco Williot Swedberg, que ha supuesto el quinto traspaso más elevado de lo que va de mercado (5 millones). La idea del club es cerrar otras dos incorporaciones antes del inicio de los entrenamientos. Hay un par de operaciones avanzadas (se desconocen los nombres) que el club intentará acelerar. El número total de fichajes estivales rondará la decena, en función de las ventas que se produzcan.

Ventas

El Celta ha vendido a Néstor Araújo al Club América por cuatro millones (que podrían llegar a 5, si se cumplen las variables pactadas) y recibirá 3 por Okay nada más reabra el mercado. En la rampa de salida se encuentra Orbelín Pineda, que debe decidir si regresa a México para jugar en el Chivas, club con que el Celta tiene un acuerdo de traspaso.

Quedan poco más de dos meses para que la ventana de fichajes eche el cierre, pero en las semanas previas a su reapertura del mercado ha sorprendido al Celta, que ha vendido o está a punto de vender a futbolistas por los que no contaba recibir ofertas, una circunstancia que le podría servir para retener a jugadores importantes, como Brais Méndez, Fran Beltrán o (ahora mismo el que tiene más pretendientes) Javi Galán.

Denis y Mina

Son los dos problemas que el Celta necesita quitarse de encima con mayor urgencia y seguramente los de más difícil solución. El club necesita desprenderse de ellos de forma acuciante para no verse en el incómodo trance de apartarlos del equipo.

Mina está suspendido de empleo y sueldo tras su condena a 4 años de prisión por abuso sexual y el Celta no quiere verse en la situación de tener que apartarlo indefinidamente del equipo. La condena (pendiente de recurso) ha supuesto un enorme quebranto reputacional para el club, pero no puede despedir de modo procedente al delantero al no ser firme la sentencia. Descartado el mercado europeo, el Celta le busca destino en Catar o Emiratos Árabes, donde el jugador podría encajar en algún equipo que asuma su elevado salario. Cabe recordar que Mina tiene una de las fichas más altas de la plantilla y su salida es esencial para que el Celta rebaje su masa salarial y pueda incorporar fichajes. El club no cuenta con recibir un céntimo por el traspaso de Mina.

No menos peliagudo se antoja el caso de Denis. El salcedense debe abandonar el Celta por imperativo presidencial con la grada como alternativa a la baja, pero será el jugador el que decida su futuro y marque los tiempos de la negociación. Denis cuenta con pretendientes de LaLiga (el Betis era el mejor situado aunque en los últimos días se le relaciona también con el Espanyol) e Italia, pero todo hace indicar que su marcha se va a demorar algún tiempo. El Celta ha asumido que saldrá traspasado muy por debajo de su precio de mercado y al equipo que mejores prestaciones económicas y atractivo deportivo (el jugador quiere jugar en Europa el próximo curso) le presente. El Celta prevé apartar (aunque sea parcialmente) a Denis, que no viajará con el grupo a la gira americana.

13 disponibles

Descontando futbolistas vendidos o en la rampa de salida, Eduardo Coudet iniciará el próximo lunes los entrenamientos con 13 jugadores del primer equipo con contrato en vigor: Rubén; Mallo, Kevin, Aidoo, Carlos Domínguez, Javi Galán; Renato Tapia, Fran Beltrán; Williot Swedberg, Augusto Solari, Brais Méndez, Franco Cervi y Iago Aspas. Orbelìn está cerca de ser vendido y Denis y Mina no estarán en la dinámica del grupo.

Se espera también en la ciudad deportiva a Iván Villar y Miguel Baeza, que volverán a salir cedidos, mientras que Gabri Veiga se entrenará con el primer equipo aunque tendrá ficha del filial. Queda por ver qué futbolistas de la cantera hacen las pretemporada con el primer equipo y resolver situaciones como la del portero Gaizka Campos, cuyo contrato será rescindido si no pasa al primer equipo, aunque puede darse la posibilidad de que no se corte su contrato y sea cedido a otro equipo.

Javi Galán confía en quedarse “muchos años” en el Celta

Javi Galán no tiene intención de moverse del Celta. El lateral zurdo pacense es una de las grandes bazas del club vigués para hacer caja este verano, pero en sus planes no entra la mudanza, según él mismo reconoció ayer en la inauguración de su campus en Badajoz. En declaraciones recogidas por Mundo Deportivo, el zaguero aseguró que confiaba en estar “muchos años en el Celta”, equipo con el que tiene contrato hasta 2026 y donde, según afirmó, se siente “muy a gusto”. Galán reconoció que no ha estado en estas seis semanas de vacaciones atento a lo que se dice o publica de su futuro. El jugador celeste ha preferido “evadirse” y de todos los rumores que le afectan y por ello “desconectar y no estar pendiente del móvil” de lo que se dice sobre él. El lateral celeste ha aprovechado su comparecencia en su ciudad natal para hacer balance de lo que ha sido su primera temporada con el Celta. “El objetivo era salvarse lo antes posible y después quedar la más arriba que se pudiese y se ha logrado en una Liga que tiene un gran nivel”, dijo.