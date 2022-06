El Celta lanza su campaña más seductora

Bajo el lema “Fagamos Historia”, el Celta lanzó ayer su campaña de abonados más atractiva e ilusionante de la última década, una esmerada operación promocional en la que el club ha trabajado durante meses para recoger las sugerencias, inquietudes y reclamaciones que le han trasladado los aficionados con el ambicioso objetivo de recuperar a los abonados perdidos en los dos últimos años y restañar la fractura social que en este tiempo se había producido entre el celtismo y la entidad que preside Carlos Mouriño. El club celeste no ofreció cifras de socios –lo hará una vez concluya la fase promocional–, pero confía en que esta nueva campaña sea el primer paso para establecer “un clima de unión” en el celtismo y “siente las bases para un mejor futuro”.

Diseñada por Raúl Rivas, el experto contratado por el Celta para recomponer las relaciones con su afición, la campaña del precentenario pone negro sobre blanco la mayor parte de las peticiones y sugerencias que peñistas y abonados le han trasladado al club en reuniones quincenales durante los últimos siete meses. “Nuestro principal objetivo es que vuelva la comunión entre el club y los aficionados”, resumió Rivas que destacó como segundo gran propósito “mejorar la asistencia a Balaídos”. La campaña 2022-23 presenta un buen número de novedades en diferentes ámbitos de actuación:

Congelación de precios y recuperación de descuentos

“Fagamos Historia” presenta una congelación real de los abonos. Sin trampa ni cartón, esto es, sin aplicar el IPC, como ocurrió en campañas precedentes. Los precios de la anterior temporada se mantienen inalterados por primera vez en muchos años. Los precios de los carnés oscilan entre los 140 euros de la Bancada Seareiros en categorías hasta sub 25 y los 693 del carné adulto en Tribuna Alta. El Celta recupera además los descuentos para accionista y familia que habría suprimido hace un año y cuya eliminación había generado un aluvión de críticas. Ambas medidas habían sido ampliamente demandadas por los aficionados.

Financiación del abono

Una de las novedades más celebradas es la posibilidad de financiar el abono, que el club recupera después de que Abanca renunciase a hacerlo en la última campaña. Será el propio Celta el que se hará cargo de la financiación, que se podrá realizar en condiciones más favorables de las que antiguamente ofrecía la entidad crediticia.

El Celta ofrece tres meses de carencia (julio, agosto y septiembre) y la posibilidad de fraccionar el pago en cuatro cuotas, sin intermediación financiera, es decir, directamente a través el club y sin necesidad de ofrecer información financiera. La financiación del abono presenta unos gastos de gestión del 5 por ciento, menores de los que ofrecía Abanca, que superaban el 7 por ciento.

Supresión del alta para los fugados en 19-20 y 20-21

Otra de las novedades más relevantes es la supresión de la cuota de alta para los abonados fugados en las dos últimas temporadas. Hace dos años, la decisión de cobrar 50 euros sin otra contraprestación que conservar el asiento y mantener la antigüedad generó una aluvión de bajas, que se incrementó de forma considerable en el siguiente ejercicio cuando se suprimió la financiación el abono. La medida cuenta con el pleno respaldo de los abonados que sí pagaron por conservar su antigüedad.

“En todas las reuniones ha salido que el club tenía que hacer algo para recuperar a esos abonados que se fuero en estos dos últimos años. Y ha sido el propio abonado el que lo ha pedido. Lo hemos discutido”, desveló Raúl Rivas.

Nuevo portal del abonado

Una de las prioridades de la nueva relación que el club quiere establecer con su masa social es la creación de un canal de comunicación fluido a través del cual el abonado pueda hacerle llegar de un modo fácil sus propuestas, inquietudes o reclamaciones. La respuesta ha sido la puesta en marca de un nuevo portal del abonado (abonados.rccelta.es). A través de este nuevo portal, más accesible y directo, el socio podrá realizar online todos los trámites y gestiones, incluido el cambio de asiento que, a partir de ahora se podrá realizar de forma conjunta.

Al margen de la creación de este nuevo portal, Rivas informó de que el club atenderá de forma presencial a los abonados mayores de 65 años que lo deseen y a los socios menores de esta edad que no tengan acceso a Internet. De momento, mientras dure la campaña, hasta el próximo 14 de julio, el portal de abonados solo está habilitado para la renovación, pero el club quiero convertirlo en una herramienta con más funciones en el futuro y un canal de comunicación directa con su gente. “El objetivo es que se convierta una herramienta para tramitar todo tipo de gestiones”, apuntó Raúl Rivas. El horario de atención presencial en la Oficina de Abonados será de 10.00 a 19.00 horas. A estos socios se le darán facilidades. “La persona que no tenga medios digitales la llamaremos nosotros. No se tienen que preocupar por venir. Llamaremos para darle una cita y pueden estar tranquilos en ese sentido”, aseguró Rivas.

Precios de los abonos ADULTO SUB 30 SUB 25 693 € 554 € 463 € TRIBUNA ALTA TRIBUNA BAJA Y RÍO BAJO 512 € 301 € 199 € RÍO ALTO 460 € 269 € 193 € 320 € 206 € 151 € GOL 292 € 178 € 151 € MARCADOR* 250 € 250 € 140 € BANCADA SEAREIROS 0 75 150 225 300 375 450 525 600 MIUDIÑOS SUB 15 INFANTIL MAYORES 65 188 € 50 € 437 € Gratis TRIBUNA ALTA TRIBUNA BAJA Y RÍO BAJO 140 € 50 € 327 € Gratis RÍO ALTO 134 € 50 € 292 € Gratis 101 € 50 € 222 € Gratis GOL 101 € 50 € 193 € - MARCADOR* 140 € 140 € 140 € BANCADA SEAREIROS * Se mantiene la tarifa de Marcador a todos aquellos abonados que siguen estando reubicados Simón Espinosa

Nueva categoría sub 30

La campaña 2022-23 incluye la creación de una nueva categoría para menores de 30 años, medida que responde también a una amplia demanda de los socios durante las reuniones celebradas en estos meses.

Rivas explicó que la categoría sub 25 es la más numerosa y la creación de la categoría sub 30 “retrasa el salto y favorece que los sub 25 puedan continuar asistiendo y manteniéndose como abonados”. Se mantienen el resto de categorías, incluida la de Marcador, en obras, para todos los abonados que han sido reubicados en otras gradas.

Acceso miudiños

El levantamiento de las restricciones de aforo va a permitir la próxima temporada el acceso gratuito a los partidos de Balaídos para los abonados de la categoría Miudiños (menores de 5 años) , aunque existirá una limitación de aforo con respecto al número de menores que pueden asistir a cada partido. “Lo tenemos preparado e informaremos una vez tengamos el calendario”, informó el responsable de la campaña.

Condiciones especiales

El Celta mantiene las condiciones especiales de las que sus abonados podían ya beneficiarse en las últimas temporadas. El abono da acceso a todos los partidos que el Celta B dispute en Barreiro, a los encuentros como local del Celta C Gran Peña, así como a los partidos que el Celta Zorka Recalvi dispute en el pabellón de Navia. Los socios tendrán asimismo prioridad para la adquisición de entradas en los encuentros que el equipo vigués dispute como visitante. Se mantienen, igualmente, el descuento del 10 por ciento en todas las tiendas del Celta y se establece un precio especial (66 euros para adulto y 44 para infantil) para los equipaciones de esta temporada.

Cesión de butaca

No se ha aprobado pero “está sobre la mesa” la posibilidad de que los abonados que no asistan a los partidos puedan ceder su asiento a otra persona.

Un guiño al gran Hándicap en el curso del precentenario

La campaña de abonados 2022-23 incluye un bonito guiño a la histórica figura del irrepetible Manuel de Castro, Hándicap, insigne periodista de FARO DE VIGO y uno de los impulsores de la fusión entre el Vigo y el Fortuna que alumbró el nacimiento del Celta el 23 de agosto de 1923, hace casi 99 años. En memoria de tan ilustre personaje el Celta ha creado esta temporada un original carné con la efigie de Hándicap acompañada de las palabras que pronunció en mayo de 1923 mientras se trabajaba en la fusión de los equipos que dieron origen al Celta: “Convertamos en realidade os dexexos dos entusiastas que traballan por unha cousa tan grande”. “Qué mejor que rendir un pequeño homenaje a Hándicap que ha sido uno de los grandes impulsores del Cetla. Él tuvo un sueño, se convirtió en realidad y 99 años después sigue vigente. Puso esa semilla de afouteza”, explicó ayer Raúl Rivas.