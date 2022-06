José Fontán fue presentado el pasado sábado como nuevo jugador del Go Ahead Eagles, donde el zaguero canterano jugará cedido hasta el final de la próxima temporada. El defensa arousano explicó que espera encontrar en el conjunto neerlandés los minutos que no ha podido tener con el Celta desde que Eduardo Coudet se hizo cargo del equipo. “Al comienzo de la temporada pasada obtuvimos un nuevo entrenador. Desafortunadamente, prefería a un jugador experimentado en mi posición”, explicó el vilagarciano.

Fontán se mostró ansioso de debutar con su nuevo equipo en la Eredivise. “En los últimos días ya me he encontrado con algunos de mis nuevos compañeros durante las pruebas físicas. No veo la hora de empezar y conocer a los primeros aficionados. Mi objetivo es trabajar con ellos para que sea una temporada tan buena para Go Ahead Eagles como la temporada pasada”, aseguró.

José Fontán se definió durante su presentación como “un defensa central al que le gusta mucho tocar el balón. El Celta es un club que ha estado muy centrado en el juego posicional y la posesión desde la cantera”, comentó el zaguero, que coincidirá en el Go Ahead Eagles con los españoles Íñigo Córdoba y Marc Cardona.