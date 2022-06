El Celta se centra en cerrar el papeleo para la venta de Néstor Araújo al Club América El equipo mexicano pagará 4 millones de euros por el defensa central, a quien restaba un año de contrato en Vigo. Según ha podido averiguar este diario, el acuerdo contempla un montante fijo cercano a los tres millones y el resto en variables de fácil cumplimiento. En la Calle del Príncipe esperan hacer oficial el traspaso de en uno o dos días.

No es la Araújo la única venta que el Celta podría concretar a lo largo de esta semana. El club ha decidido también vender a su compatriota Orbelín Pineda solo seis meses después de firmar a coste cero al atacante por cinco temporadas y media. La idea inicial era que el mexicano (que no entra en los planes de Coudet y tampoco convence a Luis Campos) saliese cedido, pero son varios los clubes que se han interesado por él y el Celta ha visto una buena oportunidad de negocio por un futbolista que llegó libre de cargas y al que puede sacar un interesante rendimiento económico. El club celeste tiene sobre la mesa diversas ofertas de clubes de México, donde Orbelín mantiene un considerable cartel, y de un importante equipo europeo. Esta última alternativa podría ser la preferida del jugador, que no contemplaba la idea de regresar al fútbol de su país solo seis meses después de haber cruzado el Atlántico para iniciar su aventura europea. Orbelín se encuentra de vacaciones tras concluir su participación con la selección azteca en la Liga de Naciones de la Concacaf.