Nueve plazas sin dueño

Hace casi un mes que el Celta disputó su último partido de Liga y colgó en su vestuario el cartel de “cerrado por vacaciones”. Dentro de dos semanas los futbolistas se reencontrarán en las instalaciones de Mos para medir los efectos físicos que estas semanas han tenido en sus cuerpos y el 4 de julio arrancarán formalmente los entrenamientos a las órdenes de Eduardo Coudet. No se sorprenderán en exceso cuando hagan un inventario en el vestuario. Prácticamente estarán los mismos futbolistas que despidieron el curso anterior (además de los que regresen de las cesiones a la espera de un nuevo destino). Por el momento el sueco Swedberg es la única contratración que ha hecho el Celta en estas cuatro semanas aunque la intención es que no sea la única cara nueva que habrá en el vestuario ese primer día de trabajo. El club trabaja con la idea de que estas dos semanas se produzca un empujón importante en la configuración de una plantilla que en estos momentos solo tiene asegurados doce futbolistas de cara a la próxima temporada. Para cumplir con los planes todavía tienen que llegar nueve futbolistas a lo largo de un verano que como suele ser habitual ha arrancado perezoso. El dinero aún no ha empezado a correr. Solo los grandes equipos europeos han agitado el talonario y esa corriente de dinero aún no ha llegado a las escalas inferiores de las diferentes ligas.

Portería En esta posición ahora mismo hay que hacer una contratación, cubrir la ausencia de Dituro que acabó su año de cesión en Vigo y sobre quien se descartó ejercer la opción de compra. Se cuenta con Rubén como único inquilino porque Iván Villar ahora mismo, que vuelve de la cesión, no tiene sitio salvo como eventual tercer portero. Aunque esa no es la idea del club. Pero ya se sabe que en esto del fútbol una cosa es el plan que uno tenga y otra bien diferente lo que puedas hacer. Defensa Línea en la que ahora mismo ya hay que pensar en más incorporaciones que hace una semana. En el Celta se daba por hecha la necesidad imperiosa de traer a un central si no se producía ninguna salida al disponer de Aidoo, Araújo y Carlos Domínguez. Pero la inminente salida del mexicano hacia el América (se está dando forma al acuerdo aunque el futbolista y los clubes ya han asumido el trato) obliga al club a trabajar algo más en esa posición. El lateral derecho con Hugo Mallo y Kevin parece intocable y en el lateral izquierdo es donde hay que buscar otro refuerzo que pueda dar descanso a Galán.Y todo esto dando por sentado que no se vaya a producir la salida de ninguno de los futbolistas que tienen un sitio fijo para la siguiente temporada. Pivote Coudet dispone a esta hora de los dos futbolistas que ocupaban esta posición en la temporada pasada. Tapia y Beltrán se mantienen y, aunque los dos son futbolistas que podían tener mercado y por los que el Celta escucharía ofertas sin ninguna duda, no parece que vayan a protagonizar una salida este verano con lo que este sector del campo será uno de los más estables en este tiempo. Volantes Posición que aún vivirá importantes cambios y donde es esencial ahora mismo que lleguen un par de futbolistas de banda para competir con Brais y Cervi. Es cierto que se trata de la zona del campo donde existe mayor versatilidad y donde los futbolistas suelen ser desplazados con mayor frecuencia. Por ejemplo ahora mismo para la posición de volante ofensivo los dos futbolistas con los que cuenta Coudet son Gabri Veiga –que será futbolista del primer equipo a todos los efectos la próxima temporada– y el sueco Swedberg. Cualquiera de ellos, en momentos puntuales, podría desplazarse hacia uno de los costados y habilitar ese espacio para otro futbolista. Pero independientemente de cómo los reparta Coudet por el campo, en estos momentos son necesarios dos futbolistas. Todo ello dando por segura la salida de Denis Suárez este verano o su destino en la grada como no haya otra salida. Delanteros Él puesto que ahora mismo está más cojo en la plantilla. De los cuatro puntas con los que Eduardo Coudet quiere contar esta temporada solo dispone de uno: Iago Aspas. Con Santi Mina apartado del equipo tras la condena por abuso sexual –el Celta sigue tratando de resolver a lo largo de este mes su salida del club– no hay nadie más. El joven Miguel Rodríguez se da por descontado que estará de manera puntual con los mayores pero su sitio, salvo repentino cambio de idea tras la pretemporada que hará con el primer equipo, estará en el filial como pilar básico. Pendientes de destino En el Celta hay actualmente varios jugadores con los que no se cuenta de cara a la próxima temporada y que se espera algan del club en estas semanas. Al margen del caso de Araújo, a punto de ser traspasado, están los casos de Orbelín (otro que está en la rampa de salida) y de Solari, con quien tampoco se cuenta aunque tenga un año aún de contrato. Es evidente que si el Celta falla a la hora de encontrarles un destino estos ocuparán una de esas plazas en el primer equipo. Incorporaciones Pues por el momento se reducen al sueco Williot Swedberg que fue oficializado el viernes por el club y por el que se ha pagado una cantidad importante para tratarse de un futbolista que aún no ha cumplido los diecinueve años, pero en el que hay puestas muchas esperanzas. Vuelta de cesión Al Celta regresan este verano para hacer la pretemporada (alguno puede que ni tan siquiera pise Vigo porque encuentre destino antes) un grupo de futbolistas con los que no se cuenta en estos momentos. Iván Villar, Miguel Baeza, Carreira y el “Toro” Fernández han estado fuera de Vigo los últimos meses. Ninguno de ellos tiene sitio ahora mismo en el primer equipo. Carreira –por el que Coudet no siente especial devoción– es el que tendría más posibilidades pero su lateral está cubierto con Mallo y Kevin y en el Celta entienden que otra cesión por una temporada le vendría de perlas para regresar dentro de un año con más opciones de ganarse un sitio en el once titular. Villar y Baeza tampoco parecen tener hueco y el delantero uruguayo seguramente encuentre otro destino en los próximos días con lo que ya no será necesario que vuelva a Vigo para ponerse a las órdenes del técnico argentino.