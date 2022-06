El mercado sorprende al Celta

El mercado es un terreno pantanoso que uno afronta con una idea, pero en el que resulta impredecible adivinar cómo estará cuando finalice la travesía. Lo está comprobando el Celta en estas primeras semanas desde que el fútbol se ha entregado a este bazar de intercambio permanente de futbolistas. Los responsables del club vigués tenían clara la necesidad de encontrar destino para alguno de los integrantes de su plantilla. De eso dependía en gran medida obtener los recursos necesarios para afrontar la profunda remodelación que la plantilla necesita afrontar en este verano. Los cambios son innegociables, pero la situación cambia en función del presupuesto que uno tiene para ello. Por eso el Celta asumió que tendría que abrirle la puerta de salida a más de uno de sus titulares, de los futbolistas por los que podría conseguir una cantidad importante de dinero (y eso sin contar el caso Denis que también obliga a venderle aunque por circunstancias diferentes). Los nombres de Galán, Brais, Beltrán, Tapia y Aidoo estaban en boca de todo el mundo a la hora de hacer ese planteamiento. Ese es el ramillete de futbolistas que Luis Campos ha estado moviendo en sus primeras semanas de trabajo como responsable del proyecto deportivo del Celta. Seguirá sucediendo en lo que queda de mercado a la espera de alguna propuesto que resulte tentadora para el equipo vigués.

Lo que no imaginaban en Príncipe es que los primeros futbolistas por los que han recibido propuestas y que están cerca de salir del Celta sean aquellos por los que no creían que fuesen a obtener una cantidad de dinero interesante. Ocurre con Néstor Araújo y Orbelín Pineda, los dos jugadores que ahora mismo están más cerca de vivir su salida del Celta. Sorpresas que ofrece el mercado.

El caso de Araújo es sorprendente. Con un año de contrato por delante en el Celta y 31 años de edad, en Vigo no existía mucho convencimiento sobre la posibilidad de ofrecerle una ampliación de contrato. Más allá de que Eduardo Coudet le tenía como uno de sus futbolistas fijos, en el club no existía un absoluto convencimiento sobre esta posibilidad. Y entonces, en medio de esas dudas, apareció el América de México con una oferta debajo del brazo muy tentadora tanto para el Celta como para el defensa central. Al equipo vigués le ofrecieron una cantidad alrededor de los cuatro millones y a Araújo le mejoraban de forma importante el sueldo que percibe en Vigo. Pese a que el plan vital del futbolista era quedarse en la ciudad finalmente ha accedido al acuerdo y se espera que en las próximas horas pueda darse oficialidad a un traspaso que los dos clubes han asumido como resuelto. Consigue el Celta de este modo un dinero con el que no imaginaban y eso puede decirse que “relaja” la necesidad de vender a otros futbolistas aunque todo el mundo seguirá en el mercado.

Pero la jugada de Araújo podría repetirse también con Orbelín Pineda, otro de los jugadores que el Celta no había imaginado que traspasaría este verano, solo unos meses después de su fichaje. Pese a que su participación ha sido casi inexistente en estos meses, la idea del club era encontrarle un club (a ser posible europeo) donde ponerle a jugar para que volviese al Celta en condiciones de pelear por un puesto en el equipo. Pero en los últimos días a las oficinas del equipo vigués han llegado propuestas tanto desde México como de Europa que resultan tentadoras y que ahora mismo hacen pensar que el Celta también podría vender a Orbelín en las próximas semanas. Sería otra de esas ventas, como la de Araújo, que el Celta no tenía en el radar y que le obligan a tener claro que en el mercado en un territorio en el que los planes sirven para poco. La realidad luego se encarga de poner todo en orden...o de acabar de desordenarlo.