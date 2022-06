El Celta tiene una gran confianza en que el gran prestigio de Luis Campos en el panorama futbolístico mundial le abra puertas para conseguir a buen precio jugadores a los que difícilmente por llegar sin el gurú portugués. El compromiso de Campos con el cuadro celeste es absoluto y se mantiene inalterado incluso después de la entrada en escena del Paris Saint-Germain, club en el que también va a ejercer la función de asesor deportivo externo.

El reputado cazatalentos luso lleva meses trabajando en la sombra junto a Juan Carlos Calero, su hombre en Vigo, en la vasta remodelación del plantel que planea el club vigués y ha resistido sin inmutarse las presiones del PSG para que trabajase en exclusiva para el todopoderoso club parisino.

Pero incluso con la inestimable baza de Luis Campos, la capacidad del Celta de fichar calidad va a depender en buena medida del dinero que consiga por la venta de futbolistas. Y en este punto el panorama no se adivina demasiado alentador en este momento. El equipo celeste necesita formalizar dos buenas ventas para hacer caja y ha puesto en el mercado a los titulares por los que podría obtener mayor rendimiento económico, pero las ofertas no acaban de concretarse y el club tampoco está dispuesto a desprenderse de sus jugadores de mayor proyección y relevancia, como Fran Beltrán o Brais Méndez, si la propuesta económica no resulta lo suficientemente atractiva.

La venta de Renato Tapia se complica tras quedarse el medio centro sin el escaparate del Mundial con la eliminación de Perú en la repesca. Javi Galán parece en este momento las opción más factible para salir traspasado. Varios equipos de España (se habla del Betis y el Sevilla), Inglaterra e Italia se han interesado por la situación del lateral paceño, de momento sin concretar cantidades.

Curiosamente sí han llegado ofertas por Orbelín Pineda, un futbolista que inicialmente parecía que iba a salir cedido, pero seguramente se convierta en otro de los traspasos del verano. El Celta maneja varias propuestas de México y una oferta de un importante equipo europeo por el internacional azteca, que necesita minutos para garantizarse en noviembre una plaza en el Mundial que ahora mismo no tiene asegurada.

Por otra parte, si el Celta no lograse vender al precio de tasación del club, tendría que reforzarse con jugadores más asequibles y menos conocidos y en este punto Campos jugaría también un papel esencial para encontrar alternativas que se ajusten a los parámetros que ha reclamado Eduardo Coudet. El amplio conocimiento de Campos de los mercados secundarios –el fichaje de Williot Swedberg es un buen ejemplo de ello– es un factor a tener en cuenta.

Otro interesante nicho de contratación afecta a jugadores que actualmente sean suplentes en sus respectivos equipos y que necesiten ser titulares la próxima temporada para poder estar en el Mundial. El Celta contaría en este caso con la figura de Campos para convencerlos y el escaparate de LaLiga, con la ventaja de jugar en un equipo conocido por el buen trato que dispensa al balón y a las órdenes de Eduardo Coudet, un técnico exigente pero con reputación de exprimir lo mejor de sus futbolistas.