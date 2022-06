José Fontán ya tiene equipo que le proporcione los minutos que necesita para no ver frenada su progresión. No será en Segunda División, como se sospechaba, sino en la Eredivise, la Primera División neerlandesa, donde el zaguero vilagarciano buscará el protagonismo que se le ha negado la pasada temporada en el Celta. El club vigués ha cerrado la cesión de Fontán al Go Ahead Eagles hasta final de temporada. El jugador viaja hoy a los Países Bajos para pasar reconocimiento médico y mañana será presentado con su nuevo equipo.

La salida de Fontán a préstamo este verano se daba por descontada desde que el jugador pidió salir cedido en el pasado mercado de invierno en busca de minutos. Coudet vetó entonces su salida al carecer de relevo en la plantilla para Javi Galán y negarle el club la posibilidad de contratar en un sustituto de garantías para Fontán. El Lugo fue uno de los equipos que más se interesó en ese momento por la cesión del canterano y se pensaba que ese podría ser su destino este verano, pero el futbolista se le presentó la posibilidad de jugar en la Primera División neerlandesa y ha optado por esta alternativa pensando que el Eagles, un conjunto histórico que el pasado curso terminó en undécima posición de la Eredivise, le concede una buena oportunidad de tener el protagonismo que necesita para progresar como jugador y que no iba a tener con Coudet. No hay que olvidar que el Chacho eligió a Carlos Domínguez para competir con Araújo por la posición de central izquierdo, relegando a Fontán al papel de alternativa para el lateral izquierdo, que no es su posición principal. El resultado fue que el vilagarciano se pasó prácticamente toda la pasada temporada en blanco. Fontán disputó 270 minutos en LaLiga repartidos en 9 encuentros y 221 en Copa del Rey, donde anotó dos goles. La marcha de Fontán obligará al Celta a reforzar la posición de lateral izquierdo con un fichaje, dos si sale Javi Galán, uno de los jugadores que el Celta ha puesto en el mercado y que cuenta con mayores posibilidades de venta.