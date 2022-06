El Celta prefiere retener a Brais

El Celta tiene la esperanza de poder retener a Brais Méndez. El club ha puesto al canterano en el mercado porque necesita obtener liquidez para financiar la amplia remodelación del plantel que ha encomendado a Luis Campos y Brais es seguramente el mejor activo con que cuenta para hacer caja, pero desde el punto de vista social y deportivo es el último en su orden de prioridades para salir. El mercado será el que dicte a la postre sentencia, pero Brais es el último de los futbolistas por los que el Celta puede obtener una buena cantidad al que club preferiría vender este verano.

No hay que olvidar que el mosense es el futbolista mejor situado para recoger el estandarte de la cantera que actualmente portan en la plantilla Hugo Mallo y Iago Aspas. La expulsión de Santi Mina, que ya no volverá la zamarra celeste tras su condena por abuso sexual, y la marcha de Denis por imperativo presidencial, han propiciado un proceso de descanterización del equipo que puede acentuarse de modo notable, si también sale Brais. Sin el mosense en la ecuación, el Celta perdería buena parte de su identidad canterana, que en el equipo titular quedaría reducida a Hugo Mallo y Iago Aspas, dos futbolistas ya veteranos de los que Brais se ha quedado como único relevo natural. Gabri Veiga, con ficha el filial el próximo curso, y Carlos Domínguez son todavía demasiado jóvenes y carecen de peso específico en el equipo y Rubén, que ha pedido salir cedido, tampoco apunta a titular, con lo que Brais sería la tercera pata en el once de Coudet, junto a Mallo y Aspas, ambos pendientes de renovar sus respectivos contratos.

El Celta no ha recibido de momento ofertas en firme por el mosense, tampoco sus representantes, pero el mercado apenas se ha movido en estas primeras semanas del mes de junio y se cuenta con que habrá propuestas sobre la mesa por Brais a lo largo del verano. El mosense es el futbolista con mayor valor de mercado del actual plantel (18 millones, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt), por lo que las posibilidades de que llegue alguna oferta tentadora para el club que también pueda interesar a Brais se considera alta.

El Celta necesita dos ventas para financiar los nuevos fichajes y tiene a cinco futbolistas con buen cartel de venta: Renato Tapia, Fran Beltrán, Joseph Aidoo y Javi Galán. El internacional peruano y el lateral extremeño serían los primeros en el orden de prioridades del club para salir. Brais, que este fin de semana regresó a la ciudad tras su periplo vacacional por Italia y el Caribe, espera acontecimientos

Orbelín Pineda

Por otra parte, el mexicano Orbelín Pineda gusta al Rayo Vallecano, según informaba ayer el portal especializado en información del club madrileño Unión Rayo. De acuerdo con este medio, el director deportivo del club de Vallecas, David Cobeño, piensa en el atacante celeste como posible refuerzo estival.

La fórmula sería una cesión, aprovechando que el jugador no entra en los planes de Coudet para el próximo curso y que el Celta ve con buenos ojos que Orbelín juegue a préstamo en Europa, preferentemente en algún equipo de LaLiga.

El atacante, que en la madrugada del domingo disputó 28 minutos con México en la goleada de la selección azteca frente a Suriman en la Liga de Naciones de la Concacaf (3-0), conserva un gran cartel en su país, pese a su falta de protagonismo con el Celta en estos últimos meses. Tanto Chivas como Toluca han sondeado la posibilidad de repatriarlo cedido, pero Orbelín no contempla de momento la posibilidad de regresar a su país.