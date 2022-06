El difícil equilibrio de Luis Campos

Paradojas del fútbol. Luis Campos –la persona de la que más se ha hablado en las últimas semanas en el mundo del fútbol junto con Kylian Mbappé–, hace solo dos meses estaba sentado en el campo de Barreiro viendo jugar al Celta B mientras tomaba notas al lado de Alfredo Merino, responsable de captación del club vigués. Fue aquella una de las pocas apariciones que hizo en público después de comprometerse como nuevo responsable de la parcela deportiva del Celta. No firmó ningún papel entonces, dio su palabra y pidió que se refiriesen a él como “asesor externo”. Una figura desconocida en el mundo del fútbol pero que ayer aparecía reflejada en el comunicado con el que el París Saint Germain hacía oficial el fichaje del portugués como sustituto de Leonardo. Cambian las dimensiones de los clubes, pero las palabras que se manejaban en Vigo resuenan ahora en París: asesor eterno, arquitecto del proyecto...El Celta asiste en primera persona al profundo cambio que Luis Campos representa en el mundo del fútbol. El tiempo (y sobre todo los resultados) resolverá si se trata de una simple anécdota o externalizar la dirección deportiva se convierte en una costumbre de ahora en adelante.

La cuestión es que cuando el PSG llegó resulta que el Celta ya estaba allí. El club vigués compartirá responsable deportivo con uno de los grandes imperios futbolísticos de Europa. Campos advirtió en las conversaciones de las últimas semanas con los franceses de que ya tenía un compromiso con el Celta y que no pensaba romperlo de ninguna manera. Su planteamiento es que una empresa como la suya (con más de una docena de empleados analizando jugadores y clubes desde Oporto y algunos profesionales incrustados en la dinámica diaria de los clubes como Juan Carlos Calero en el caso del Celta) podía compatibilizar diferentes equipos siempre y cuando no interfirieran en el mismo mercado de futbolistas o en el mismo objetivo deportivo. Eso sucede con el Celta y el París Saint Germain que se mueven en escenarios completamente diferentes. Los dueños del PSG dieron su visto bueno y le vetaron desde ese momento cualquier operación con los conjuntos que pueden rivalizar con ellos tanto en Francia como en Europa.

Antes de cerrar su acuerdo con el conjunto parisino Luis Campos también tuvo que poner en orden la relación con el Real Madrid, club con el que colaboraba puntualmente desde hace años debido a la buena relación que estableció con Florentino Pérez cuando formaba parte del equipo de colaboradores de Jose Mourinho. Campos llevaba dos años trabajando para que Mbappé firmase por el Real Madrid. El portugués impulsó la carrera del delantero francés cuando ambos se conocieron en el Mónaco, equipo al que Campos llegó en 2013 tras marcharse del Real Madrid. Desde entonces ha sido una de las personas en las que Mbappé se ha apoyado para tomar la mayoría de sus decisiones. Campos le recomendó que su destino debía ser el Santiago Bernabéu. De hecho, su plan es que llegasen juntos al Real Madrid porque Florentino Pérez ya le había insistido en su interés por “estrenar” con ellos el cargo de asesor externo. Hacerlo en compañía de Mbappé parecía lo mejor para Luis Campos. Esa era su idea hace meses cuando acabó por frustificar su acuerdo con el Celta. Al dar el sí a los vigueses el futuro que había imaginado el portugués era “asesorar” a los dos clubes en España, donde no apreciaba conflicto de intereses alguno. Y de hecho Campos comenzó a trabajar para el Celta, se dejó ver en Barreiro, en Balaídos, mantuvo las primeras reuniones de trabajo, sentó las bases de su relación con Coudet y comenzaron las conversaciones sobre las operaciones que habría que abordar en un verano que promete ser intenso.

Pero entonces llegaron las semanas locas de Mbappé en las que el jugador se vio envuelto en una espiral de presiones para firmar por un club u otro. Campos estuvo junto a él en ese proceso y pese a su opinión Mbappé eligió seguir en París. Pero la historia aún daría un pequeño vuelco. El delantero reclamó al club francés que Campos se uniese al proyecto en calidad de director deportivo como relevo del desahuciado Leonardo. Dispuestos a contentar a su estrella los responsables del PSG hicieron una oferta a Campos que éste no podía aceptar sin aclarar su situación con un Real Madrid que de golpe se quedaba sin jugador franquicia para los próximos años y sin una pieza valiosa para la dirección deportiva. Campos habló directamente con Florentino Pérez que le dispensó de cualquier obligación moral para que pudiese firmar por el PSG. Y eso hizo el portugués que en sus reuniones con el club parisino estableció sus normas: no sería Leonardo sino que ejercería de ese cargo de “asesor externo” y que mantendría su compromiso con el Celta porque era una tarea perfectamente compatible. El PSG dio el visto bueno y en Vigo también respiraron aliviados. Hubo un fin de semana, aquel de máximo ruido, en el que a quien más o quien menos se le pasó por la cabeza la posibilidad de que los franceses lanzasen un órdago que hiciese flaquear a Campos. Pero el portugués resistió y hoy ya todo parece por fin claro. El PSG anunció su contratación y posiblemente el Celta lo haga también de forma oficial en los próximos días. Hasta ahora no sucedió por expreso deseo del portugués que seguramente esperaba a aclarar la extraña relación que ha mantenido con el Real Madrid y el PSG. Tiempos nuevos para el mundo del fútbol que veremos de qué manera repercuten en el destino del Celta.