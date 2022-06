La duda existencial de Orbelín

Orbelín no quiere dar marcha atrás. El mexicano se debate estos días en la duda de cuál es el siguiente paso que debe dar después de que sus primeros seis meses en el Celta hayan sido un desastre. Con el Mundial esperándole a la vuelta de la esquina y la necesidad imperiosa de jugar para que Gerardo Martino le incluya en la relación de jugadores que acudirán a Catar, el atacante tiene que afinar en su elección. Tanto él como el Celta toda vez que la decisión de que debe salir cedido ya está tomada en el club vigués. Coudet y la dirección deportiva le han hecho saber que debe encontrar acomodo en otro equipo donde pueda ir familiarizándose con el ritmo que Coudet considera imprescindible. Por lo tanto el objetivo es dar con un club europeo (lo ideal sería España, pero no hay demasiadas posibilidades en estos momentos entre otras cosas por su condición de extracomunitario) y por eso la opción de AEK donde entrena Matías Almeyda surgió como interesante opción.

La alternativa para Orbelín es desandar el camino y volver a México. Allí no tendría problemas para encontrar equipo ni protagonismo. Las puertas del Mundial se le abrirían con seguridad, aunque volvería a retrasar su proceso de adaptación al fútbol europeo y para el futbolista también sería una pequeña derrota. El Chivas ha sido el primero en presentarse voluntario para acoger al futbolista. Su presidente, Amaury Vergara, expresó el deseo que tienen para que el futbolista llegue al equipo en calidad de cedido y están dispuestos incluso a cargar con buena parte de la ficha que tiene con el Celta: “Seguimos buscando refuerzos estratégicos y ser precisos con la gente que queremos traer al club, comprometidos y sepan bien lo que es portar la camiseta rojiblanca y lo que quiero decir es que estamos buscando a Orbelín Pineda, le ofrecimos un año y puede ser un gran momento para retomar su nivel y pueda ser seleccionado y sea un corto préstamo y después regresar a Europa”, declaró.

Al Celta no le disgusta la operación, pero la prioridad en estos momentos es que Orbelín no tenga que cruzar de vuelta el Atlético para jugar al fútbol. Se busca club europeo que le garantice minutos y eso en estos momentos no parece una tarea sencilla.

Nolito se reúne en Madrid con el Rayo Vallecano

Es posible que este verano el nombre de Javi Galán sea el que se relacione con más equipos diferentes. Se sabe que hay diversos equipos de la Premier League que le tienen en su agenda de posibles objetivos de cara a la próxima temporada, pero en las últimas horas también se han activado dos opciones en la misma ciudad. Porque se da la circunstancia de que los dos equipos de Sevilla posiblemente salgan al mercado en busca de un lateral izquierdo y entre las alternativas que aparecen una de las que tiene mayor peso es la de Javi Galán. El Betis es muy posible que quiera reforzar esa posición por la presumible salida de Alex Moreno mientras que Monchi tiene como una de las salidas probables la de Acuña. En ese caso puede darse la situación –atractiva para el Celta– que dos equipos rivales en lo deportivo pudiesen interesarse por el mismo futbolista. Además se trata de dos equipos que, aunque tienen un elevado gasto en su plantilla por los altos salarios que pagan, volverán a jugar en Europa la próxima temporada y eso les asegura unos ingresos extras que podrían invertir en este mercado de fichajes.

Sevilla, otro posible destino para Javi Galán

Nolito dejará oficialmente de ser jugador del Celta el próximo 30 de junio, momento en el que expira su contrato con el equipo vigués. El atacante de Sanlúcar hace tiempo que busca destino para la próxima temporada y su principal objetivo es el de encontrar un equipo en Primera División donde estirar su carrera al menos un par de años. El andaluz ha manejado diferentes alternativas en este tiempo, pero en las últimas horas se ha añadido la del Rayo Vallecano. El futbolista estuvo reunido en Madrid en los últimos días con los responsables de la parcela deportiva del club de Vallecas para conocer las intenciones de cada una de las partes. En el Rayo, que volverá a estar bajo el mando de Andoni Iraola, se esperan también bastantes movimientos este verano con numerosas entradas y salida y Nolito es un futbolista que podría encajar en esa renovación y que seguramente también se podría adaptar a las necesidades salariales del equipo madrileño. El delantero y el Rayo se han emplazado a posteriores conversaciones para ver si hay posibilidades de llegar a un acuerdo o si alguno de ellos se decanta por otras alternativas.