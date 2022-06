Aspas espera a que el Celta mueva ficha

La renovación de Iago Aspas es una de las cuestiones que el Celta tiene en su agenda para este verano. La estrella celeste concluye contrato en junio del próximo año y tanto el club como el delantero no van a esperar al último momento para cerrar la ampliación de su vínculo profesional. Ambas partes están convencidas de que van a recorrer juntas el camino hasta que el jugador decida colgar las botas y esperan una negociación fácil y rápida, tanto en lo que se refiere al aspecto económico como a la duración del nuevo contrato.

Pero todo está por concretar. Aspas espera que el Celta mueva ficha y ponga fecha para empezar a hablar. El club quiere que Luis Campos, el nuevo director deportivo, participe en la reunión, con lo que habría que cuadrar agendas. Al no ser una cuestión urgente, porque al jugador le resta contrato hasta junio de 2023 y no se espera que surjan complicaciones en la negociación, no hay prisa por fijar fecha para el encuentro. En cuanto el Celta lo convoque, el futbolista se presentará en la Calle del Príncipe con la mejor disposición para alcanzar un acuerdo.

El gran rendimiento de Aspas que, con 34 años cumplidos, acaba de alzarse con su cuarto Trofeo Zarra tras ofrecer a lo largo de toda la temporada un impresionante despliegue físico, hace sospechar que el jugador no va a tener problemas para mantener su actual nivel salarial. Al fin y al cabo, Iago se ha ganado el sueldo a pulso temporada tras temporada y no se adivina un declive en su juego.

Los registros goleadores del artillero moañés la pasada temporada mejoran los de las dos anteriores y el número de minutos que ha estado sobre el verde es el segundo mayor de los últimos nueve años. Iago concluyó la temporada con 3.090 minutos sobre su piernas, una cifra que en el plantel celeste solo superaron el portero Matías Dituro y Javi Galán, que jugó 30 minutos más y fue el tercer jugador de campo más utilizado de LaLiga . El promedio de kilómetros recorridos por partido por el moañés fue de casi diez kilómetros (9,7).

El otro punto de discusión será el de la duración del nuevo contrato. Aspas considera –así lo ha señalado en más de una ocasión– que le quedan al menos tres años de buen fútbol y este será el probablemente el horizonte en que se mueva su renovación: el año que le resta más otros dos, es decir, que el nuevo compromiso tendría vigencia hasta el 30 de junio de 2025.

Quedaría también por establecer la fórmula. Si el jugador amplía directamente su vínculo con el club por dos años más o si el segundo año está condicionado a la disputa de un determinado número de partidos. La segunda opción parece menos probable.

A falta de perfilar estos detalles en los que no va a haber grandes diferencias, el Celta y el jugador moañés coinciden en que están condenados a entenderse. Falta apenas que se sienten juntos para dar forma al próximo contrato del que mayoritariamente se considera el mejor jugador del la historia del club.