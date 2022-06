Escuchando a Luis Enrique recordé un café que tomé hace un par de años con un buen amigo. Él acababa de sufrir una ruptura sentimental algo traumática y acudí a evaluar los daños. Cuando le pregunté que cómo estaba me respondió con una ligera sonrisa y una frase que se me quedó grabada en el maltrecho disco duro de la memoria: “Bien, bien…tampoco es que me pillase por sorpresa. El problema fue cuando quiso darme una explicación”.

Algo parecido sucede con Iago Aspas y la selección española. Todos habíamos asumido la injusticia que el fútbol había cometido con él estos años. Su ausencia ya dolía algo menos, como cuando uno empieza a familiarizarse con esa pequeña molestia mañanera, y valorábamos el beneficio que para su cuerpo y el Celta tenía quedarse en casa mientras los internacionales recorren Europa como si fuesen un circo ambulante a mayor gloria de la UEFA y de la caja registradora en que Rubi ha convertido a la Federación Española.

El problema ha sido cuando Luis Enrique nos lo ha querido explicar. Que no corre lo suficiente vino a decir el seleccionador. Y a partir de ahí ofreció una disertación sobre lo importante que en su forma de entender el juego es que el delantero se convierta en el primer defensa. Curioso. Es el mismo discurso que Iago Aspas escucha hasta el aburrimiento por boca de Eduardo Coudet cada mañana en Mos. El empeño del argentino ha convertido al moañés en uno de los delanteros de la Liga que más balones roba en el campo rival y gracias a esa implicación general el Celta es el equipo que más rápido recupera la pelota en toda la Liga y más tiempo se emplea a máxima intensidad. A Iago puedes dejar de llevarle porque quieres jugadores más jóvenes, más grandes, solteros, con mejor pelo o que no tengan acento al hablar. No puedes decir que no corre lo suficiente y luego incluir en el pasaje a RDT –un kilómetro menos de media por partido que Iago– y a quien en más de una ocasión sus compañeros del Espanyol han querido hacerle tragar el bote de gomina por su pasividad en ciertos partidos.

El problema de Luis Enrique es cuando se quiere adornar en exceso, cuando trata de buscar justificación a lo que es un simple gusto personal (o futbolístico en este caso). Son mejores las explicaciones claras y contundentes, aunque duelan o molesten en algunos casos. Le sucedió hace tiempo a Luis Aragonés. “Zapatones” vivió una de las persecuciones más aberrantes de la prensa madrileña cuando decidió que el tiempo de Raúl y de un puñado de jugadores de su generación había terminado. Las portadas parecían hechas por dementes y las ruedas de prensa eran verdaderas cacerías en las que el veterano entrenador respondía con la fiereza de un animal que se ve acorralado. Pero nunca dejó de defender su verdad: “Traigo a otros que me dan lo que quiero” decía dando golpes en la mesa y aguantaba las embestidas sin dar un paso atrás. Luis Enrique ha preferido enredar el discurso para cargarse de una razón que ahora es indiscutible que no tiene. En sus gustos nadie puede entrar. Todos los tenemos. A mí ya pueden decirme misa que no piso una sala de cine para ver una película de la Marvel. No entro en debate ninguno con las hordas de fanáticos de esta clase de producto, simplemente es mi decisión. Lo mismo debería ocurrir con Luis Enrique y Aspas. Pero al Lucho seleccionador (el de club era más agreste) le encanta vestirlo todo, engalanar cuestiones rutinarias. Por eso sus razonamientos y esos vídeos pregonados por la maquinaria mediática de la Federación en los que hay tanto trabajo de edición como en una película de Nolan y donde él y su cuerpo técnico parecen ingenieros espaciales diseñando una expedición a Marte cuando en realidad están viendo jugar a Jordi Alba.

La película que habría que hacer dentro de unos años es aquella en la que Luis Enrique (y quienes le precedieron) explicasen cómo es posible que el tipo que más veces ha sido el máximo goleador nacional solo haya jugado dieciocho partidos con la selección. Esa sí es ciencia ficción de la buena.