El Celta busca equipo a Orbelín Pineda. El mexicano no entra en los planes de Eduardo Coudet y ha pedido salir cedido a un equipo que pueda garantizarle el protagonismo que necesita para disputar en diciembre el Mundial de Catar. “Vamos a buscar la mejor opción para poder jugar y ponérselo más difícil al seleccionador”, certificó el futbolista tras participar 25 minutos con México en un amistoso contra Nigeria. “No tengo nada definido. Estoy centrado en estos tres partidos de la Liga de Naciones y ya veremos a ver qué decisión toman el entrenador y el club”, agregó.

Los datos son concluyentes. Desde que se incorporó al Celta en el mercado invernal a comienzos del pasado mes de enero, Orbelín apenas ha disputado con el Celta 94 minutos repartidos en 7 encuentros, ninguno como titular. Para poner la situación en contexto, Gabri Veiga, que solo ha estado en la dinámica del primer equipo en este último mes, suma está temporada 102 minutos a las órdenes de Eduardo Coudet.

El mexicano es, de hecho, el jugador de campo del plantel que ha sumado menos minutos. Solo Rubén Blanco, que no se ha estrenado este curso en la competición regular, y el juvenil Hugo Álvarez le superan en este apartado. El Celta le busca equipo a Orbelín, preferentemente en LaLiga. Pero el atacante, que ya anunciado que no va a regresar a México, no ve con malos ojos la opción de probar fortuna en otra liga europea, si puede darle el billete para el Mundial. Matías Almeyda, nuevo técnico del AEK de Atenas, que ya dirigió a Orbelín en Chivas, llamó al atacante celeste para sondear la posibilidad de una cesión al conjunto griego.

La falta de minutos de Orbelín contrasta con el gran protagonismo de Denis Suárez en la que ha sido su última temporada como celeste. El salcedense también saldrá este verano, pero por motivos muy diferentes. Denis cerró el curso con los mejores números de su carrera desde su etapa en el Villarreal (4 goles y 6 asistencias) y fue el único jugador de la plantilla, además del portero Matías Dituro, que jugó los 38 partidos de Liga, con el mérito añadido de haber disputado los últimos 16 apercibo de sanción por acumulación de tarjetas.

El salcedense fue el quinto futbolista celeste con más minutos el pasado curso (2.835) por detrás de Dituro (3.340), Javi Galán (3.300) Iago Aspas (3.096) y Brais Méndez (3.036). Los menos utilizados fueron Rubén (0), Hugo Álvarez (10) Orbelín (94), Veiga (102), Fontán (273) , Carlos Domínguez (341) y Augusto Solari (698).