Un hecho insólito en las grandes ligas

Iago Aspas es el único máximo artillero de las grandes ligas europeas que no ha sido convocado con su país para los próximos compromisos de la Liga de Naciones. Los seleccionadores de Francia, Didier Deschamps, Inglaterra, Gareth Southgate, Italia, Roberto Mancini, Portugal, Fernando Santos, y Alemania, Hansi Flick, cuentan para la próxima cita de la UEFA con los máximos goleadores nacionales de sus respectivos campeonatos.

Luis Enrique ha llamado a Raúl de Tomás, que compartirá este año el Zarra con Iago, aunque la fiabilidad goleadora del ariete del Espanyol en estos años no resiste la comparación con Aspas. El céltico acaba de conquistar su cuarto Trofeo Zarra y es el único futbolista español que ha logrado anotar 14 o más goles en las últimas seis temporadas, un logro que en LaLiga solo ha estado al alcance de estrellas de talla mundial como Leo Messi, Karim Benzema o Luis Suárez.

Eso sin considerar que, según las cuentas de LaLiga, distintas a las del Diario Marca, que otorga el Zarra, Aspas ha marcado un gol más que de Tomás.

Luis Enrique no es el único seleccionador europeo que no convoca al máximo goleador nacional de su campeonato. Casi la mitad de las diez primeras selecciones europeas del ranking UEFA (cuatro de diez) ha prescindido de sus mejores artilleros nacionales en sus convocatorias para la Liga de Naciones. Así ha ocurrido con Jelle Vossen, del Zulte Wagerem, autor de 17 goles en la última edición de la Jupiter League. Tampoco han sido convocados para la Liga de Naciones, el máximo artillero de la Eredivise, Ricky van Wolfswinkel (Twente, 16 goles); el danés Niklas Jensen (Silkeborg), responsable de 17 goles en la Supeliga danesa; o el suizo Antonio Marchesano, que anotó el pasado curso 17 tantos con el Zürich. La explicación es sencilla: los mejores delanteros de estos cuatro campeonatos militan en las grandes ligas europeas, una circunstancia que no pasa en España.

Y ninguno de los seleccionadores de estos seis grandes campeonatos, salvo Luis Enrique, ha prescindido de su máximo artillero nacional. Didier Deschamps ha llamado de Kylian Mbappé (PSG, 28 goles); Gareth Southgate no ha prescindido de Harry Kane (Tottenham, 17 goles); Roberto Macini cuenta con Ciro Inmobile (Lazio, 27 tantos), Hansi Flick ha llamado a Serge Gnabri (Bayern, 14 dianas) y el entrenador de Portugal, Fernando Santos, se lleva a Ricardo Horta (Sporting de Braga, 14 goles), a pesar de contar con una amplio repertorio de delanteros de su país triunfando en las grandes ligas.

La consecución del cuarto Trofeo Zarra no basta a Iago Aspas para regresar a la selección española

La noticia habría sido que lo hubiese llevado. La consecución del cuarto Trofeo Zarra, logro que desde su creación solo ha estado al alcance de David Villa, no ha bastado a Iago Aspas, el goleador español más fiable en las últimas seis temporadas, para hacer cambiar de opinión a Luis Enrique Martínez. El seleccionador nacional ha vuelto a prescindir del delantero del Celta y máximo goleador del campeonato para la próxima cita de la Roja en la Liga de Naciones de la UEFA. Luis Enrique no convoca a Aspas desde el mes de junio de 2019, hace casi tres años. La convocatoria de la selección ha pillado a la estrella del Celta de vacaciones en Abu Dabi (Emiratos Árabes), adonde se ha desplazado con su familia invitado por uno de los patrocinadores del Celta El seleccionador nacional tampoco ha llamado para los encuentros ante Portugal, República Checa, por partida doble, y Suiza que tendrán lugar la primera quincena del mes de junio a Brais Méndez. Luis Enrique sí ha incluido en la lista a Raúl de Tomás, ganador ex aequo del Zarra con Aspas, así como al madridista Marco Asensio, aunque la principal novedad en ataque es el regreso a la lista del azulgrana Ansu Fati, que vuelve al equipo nacional tras perderse la pasada Eurocopa por su operación de rodilla y volverá a vestir la camiseta de después de una temporada marcada por una grave lesión muscular que lo ha mantenido tres meses alejado de los terrenos de juego. No faltan a la cita para la Liga de Naciones Álvaro Morata, Pablo Sarabia, Dani Olmo o Ferrán Torres, habituales en las convocatorias el preparador asturiano. Se caen de la última convocatoria Gerard Moreno y Mikel Oyarzabal. Entre las novedades de la lista figura la presencia de centrocampista del Liverpool Thiago Alcántara, a pesar de que se encuentra lesionado y tiene muy complicado jugar el sábado la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid en París. La lista, que puede calificarse de continuista la conforman Unai Simón, Robert Sánchez y Robert Raya (porteros); César Azpilicueta, Dani Carvajal, Eric García, Pau Torres, Emeric Laporte, Íñigo Martínez, y Marcos Alonso (defensas); Sergio Busquets, Rodri Hernández, Thiago Alcántara, Gavi, Carlos Soler, Koke Resurección y Marcos Llorente (centrocampistas); y Álvaro Morta, Raúl de Tomás, Dani Olmo, Pablo Sarabia, Ansu Fati y Marco Asensio (delanteros). España iniciará su andadura en la Liga de Naciones, competición de la que es actual subcampeona, el 2 de junio en el Benito Villamarín frente a Portugal y posteriormente se desplazará a Praga para medirse, el domingo, día 5, a la República Checa. La selección disputará su tercer encuentro el 9 de junio, contra Suiza en Ginebra, y cerrará su participación en Málaga recibiendo en La Rosaleda al combinado checo. El equipo nacional se concentrará en la Ciudad del fútbol de Las Rozas el próximo 30 de mayo.