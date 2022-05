Diversas plataformas y asociaciones de aficionados del Valencia han convocado para hoy una manifestación en los aledaños de Mestalla para protestar contra la gestión del máximo accionista del club Peter Lim, que supondrá la tercera en apenas un año.

La convocatoria promovida por Libertad VCF, l'Agrupació de Penyes, De Torino a Mestalla, 'It Must Be Love 86', VCF Sud, Ciberche, 'Últimes Vesprades a Mestalla' y Viachers VCF es a las 17:00 horas, media hora antes de que se inicie el último encuentro de Liga ante el Celta.

En la misma se hará un llamamiento para no entrar al estadio durante el partido que supondrá el cierre de una temporada, en la que por tercer año consecutivo el Valencia se ha quedado fuera de las competiciones europeas.

En un comunicado conjunto, estas asociaciones explicaron que el Valencia CF “se encuentra en manos de quienes en repetidas ocasiones han demostrado sentir un desprecio absoluto por su historia, su afición y su futuro. Luchar por la supervivencia de nuestro club no es una opción, es un deber”.

“No dejemos que nos silencien, no dejemos que destrocen 100 años de historia con total impunidad, no dejemos que le roben al valencianismo su dignidad. El partido más importante del valencianismo lo juega la afición. Ven y hazte oír”, proseguía el comunicado difundido por los aficionados.