El Celta se ha ido a negro. Literalmente. En sus redes sociales, en las últimas horas, ha publicado imágenes con ese color, acompañadas de escuetos y enigmáticos mensajes. La acción ha multiplicado las especulaciones sobre el golpe de efecto que estará preparando la dirección.

Por el momento, el mutismo desde A Sede es absoluto. Según han comentado usuarios en redes sociales a primera hora de esta mañana, operarios comenzaron a desplegar sobre la fachada del edificio situado en pleno centro de Vigo un telón negro, casi como si de una instalación de Christo y Jean-Claude se tratara. Pasadas las 10:00 no quedaba allí ningún indicio de ese supuesto vinilo.

En todas sus cuentas de redes sociales, el Celta ha publicado durante el miércoles imágenes en negro. Lo que en principio podría parecer un homenaje al fallecido escritor Domingo Villar, reconocido celtista, con el paso de las horas se fue interpretado en otras claves.

Deica mañá 👋🙃 Hasta mañana pic.twitter.com/vb1vSCg9dR — RC Celta (@RCCelta) 18 de mayo de 2022

En Twitter se coló una primera imagen en negro en una galería con fotos de los jugadores entrenando, en lo que parecía un error. Luego ya se publicó una imagen toda en negro con el mensaje "afouteza e corazón", acompañado de sendos emoticonos de un brazo mostrando músculo y de un corazón azul celeste. En su último mensaje de anoche, el fundido venía una simple despedida bilingüe hasta el día siguiente.

Y esta mañana han retomado el juego. El primer mensaje de la cuenta es un falso vídeo, de nuevo con el negro como protagonista, y con una misteriosa versión a piano del 'Paint It, Black' de The Rolling Stones. "¡Buenos días, celtismo! Ya os voy avisando que hoy me he despertado muy musical", ha escrito.

¡Buenos días, celtismo! 👋 Ya os voy avisando que hoy me he despertado muy musical 🎵👅 pic.twitter.com/HG9O2WNCAq — RC Celta (@RCCelta) 19 de mayo de 2022

Los aficionados están especulando con las posibles intenciones del club, desde el anuncio de la incorporación de Luis Campos como director deportivo al color de la camiseta de la próxima temporada. También han aprovechado para hacer sus reclamaciones de fichajes y de renovaciones, con Denis Suárez entre los más citados.