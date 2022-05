El Celta persigue la novena plaza

El Celta pondrá fin el sábado en Mestalla a la temporada 2021-22 con los deberes básicos hechos, pero la sensación de que el equipo podría haber aspirado a mayores metas si hubiese sido más regular en su juego. Con la permanencia asegurada desde hace tres jornadas, al grupo de Eduardo Coudet le restan apenas por ventilar un par de asuntos antes de irse de vacaciones: vencer a domicilio al Valencia para apuntalar la décima plaza y aspirar incluso a la novena y tratar de ayudar a Iago Aspas a conquistar su cuarto Trofeo Zarra. “Queremos el noveno puesto y lo vamos a pelear”, constató Augusto Solari a la conclusión del partido contra el Elche.

Tras su triunfo frente al cuadro franjiverde en la despedida de curso en Balaídos, el Celta defenderá la décima posición de la clasificación en un duelo directo frente al Valencia, que llega esta última jornada con un punto menos que el conjunto vigués después del empate firmado en el RCDE Stadium contra el Espanyol. El empate bastaría a los celestes para apuntalar el décimo puesto, pero la victoria le permitiría aspirar a la novena plaza, en manos de Osasuna. Los rojillos llegan a esta última jornada con un punto de ventaja sobre los celestes, con lo que, para ser noveno, el Celta necesita ganar su partido al Valencia y esperar que Osasuna no lo haga en El Sadar frente a un Mallorca que se juega el descenso y depende de sí mismo para salvar la categoría.

El otro gran punto de interés de la jornada para el equipo vigués es colaborar para que Iago Aspas consiga igualar el récord de David Villa como máximo artillero del campeonato español. La baja por sanción del perico Raúl de Tomás en la última jornada de Liga acerca al moañés a su cuarto galardón que, en el peor de los casos, si no marca en Valencia, conseguiría ex aequo con el madrileño. Aspas pudo haber sentenciado la pelea frente al Elche, único equipo de Primera División al que no le ha logrado marcar todavía, pero el moañés desperdició varias ocasiones muy claras ante un gran Kiko Casilla.

El bético Juanmi Rodríguez, tras su doblete al Granada el domingo, es ahora la principal amenaza para el goleador celeste. Con 90 minutos todavía por ventilarse, Aspas y RDT contabilizan 17 goles cada uno –el gol al Granada que Marca le había otorgado al céltico se lo concedió finalmente a Antonio Puertas en propia meta–, mientras que Juanmi suma 16 tantos. Joselu Mato, que también anotó en la última jornada, acumula 14 y parece ya descartado de la pelea.

En esta última jornada de Liga, Aspas se mide con el Celta al Valencia y Juanmi se presenta en el Santiago Bernabéu en un partido sin nada más en juego adelantado por LaLiga al viernes. Eduardo Coudet dio ayer descanso a la plantilla, que retomará hoy los entrenamientos en la ciudad deportiva. El técnico argentino ha programado cuatro sesiones de entrenamiento en Afouteza para preparar este último compromiso de la temporada.

A la espera del retorno del plantel a los entrenamientos, la principal duda para el partido es si Coudet va a poder contar con Fran Beltrán después de que el medio centro madrileño se viese obligado a abandonar el terreno de juego el pasado domingo debido a unas molestias musculares. El propio futbolista no se descartaba ayer para este último encuentro de la temporada en un mensaje de agradecimiento a la afición celeste en las redes sociales. “Queda un partido, pero ya nadie nos quita el buen sabor de boca con el que nos despedimos de nuestra gente. ¡Gracias por Todo, afición! Sois, con mucha diferencia, los mejores”, escribía el centrocampista en su cuenta de Twitter. Y remachaba: “Haré todo lo posible por estar el sábado con el equipo en Valencia”.

La presencia de Beltrán se hace especialmente importante debido a la baja por sanción de Renato Tapia. El internacional peruano vio frente al Elche la décima tarjeta amarilla de la temporada y tendrá que cumplir su segundo ciclo de amonestaciones. Si Beltrán no logra recuperarse a tiempo, Denis Suárez será el único medio centro específico con el que Coudet cuenta para el partido. El preparador celeste podría tirar, no obstante, del canterano Gabri Veiga, desde hace unas semanas metido de lleno en la dinámica del primer equipo, para acompañar al salcedense en el eje de la línea medular.

Además de la baja de Tapia, el entrenador del Celta no va a poder contar en Mestalla por lesión con Hugo Mallo, Franco Cervi y Nolito, a los que hay que sumar la ausencia de Santi Mina, apartado del equipo. La buena noticia es que el preparador argentino va recuperar a Jeison Murillo, que tuvo que cumplir frente al Elche sanción por acumulación de amonestaciones. Será la última convocatoria con el Celta del zaguero colombiano, cuya cesión (la tercera en dos años y medio) expira el próximo 30 de junio. El club vigués no ejecutará su opción de compra ni volverá a solicitar el préstamo del jugador.

Jornada de protesta en Valencia

Aguas revueltas en Mestalla, donde la exclusiva sobre los audios del presidente Anil Murthy publicados por el diario Superdeporte, ha encendido los ánimos de la afición che en contra de la gestión del hombre de confianza del dueño del club, Peter Lim. Ocho plataformas de aficionados valencianistas difundieron ayer un comunicado conjunto en el que se llamaba a la afición a la protesta contra Meriton Holdings, la sociedad propietaria de la mayoría accionarial del Valencia. Los aficionados han sido convocados el sábado para protestar media hora antes del inicio el encuentro frente al Celta, programado para las 17.30 horas, aunque se más que probable que las quejas contra el propietario del club se prolonguen durante y después del encuentro. “El Valencia se encuentra en manos de quienes en repetidas ocasiones han demostrado sentir un desprecio absoluto por su historia, su afición y su futuro. Luchar por la supervivencia de nuestro club no es una opción, es un deber. Llamamos a toda la afición valencianista para encontrarnos media hora antes del inicio del último partido de esta liga, el Valencia-Celta, en la Avenida de Suecia y convertir este partido en un día de lucha por el futuro de nuestro club”, señala el comunicado.