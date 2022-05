Así fue el debut del Celta en el FIFA: un paseo por los 25 años en videojuego

El anuncio del rebautismo del simulador de fútbol más conocido en el mundo, el FIFA, ha devuelto a los más nostálgicos aquellos recuerdos de infancia ensimismados delante de la consola. A través de la pantalla, varias generaciones se han hecho un ‘máster’ en el deporte rey al lado de EA Sports. Supuso incluso en sus primeras ediciones, cuando internet todavía era incipiente, una enciclopedia para acercarse a los miles de equipos repartidos por el globo. Mención aparte merecen las portadas y, sobre todo, las canciones que amenizan los prolegómenos de cada partido, algunas tornadas míticas: ¿quién no recuerda ‘Já sei namorar’, de Os tribalistas; Song 2, de Blur; o la sempiterna Jerk it out, de The Caesars?

El FIFA seguirá existiendo, aunque ya no lo hará más con su título de siempre: será renombrado como EA Sports FC desde la entrega de 2024, por lo que la 2023 será la última, prevista para los próximos meses de septiembre-octubre. La renovación de la marca llega tras un desacuerdo precisamente con la Fédération Internationale de Football Association, la FIFA, que supuestamente reclama ahora unos 250 millones de dólares al año para que el videojuego use sus siglas, 100 millones más que lo que cobró en el último contrato. El FIFA seguirá existiendo, aunque ya no lo hará más con su nombre de siempre: será rebautizado como EA Sports FC desde la edición de 2024 Este giro no conllevará una merma en la calidad del producto. Los rostros de los jugadores y sus apellidos seguirán siendo una baza para la multinacional estadounidense Electronic Arts (EA) Sports, pues recientemente ha renovado su convenio con la macroorganización de futbolistas FIFPro, la responsable de estos elementos. También se mantendrán intactas todas las competiciones existentes. El primer simulador FIFA data de finales de 1993, el FIFA international Soccer, en el cual únicamente figuraban selecciones nacionales y tan solo podía ser jugado en la consola Sega Mega Drive, por lo que el Celta debería esperar —unos meses— para hacer su debut en los 4:3 animados. Su lanzamiento fue coetáneo del Mundial de Estados Unidos. Por entonces, EA aprovechó el filón y se lanzó a la piscina sin un convencimiento total de que la idea pudiera funcionar. 30 años después, el videojuego ha vendido más de 325 millones de unidades. El Celta salta al videojuego: FIFA Soccer 1995 A lo largo de estas tres décadas, el conjunto celeste ha estado siempre presente. Sin ser en la primera edición, porque carecía de clubes, en la segunda dio el salto al mundo virtual a través del FIFA Soccer 1995, puesto a la venta en 1994. Con escasos cambios con respecto al cartucho inaugural —la implementación de penaltis, por ejemplo—, en el nuevo también se recreó al Deportivo de la Coruña y al Compostela, pues se incluyeron ocho ligas nacionales: las principales de Europa y la Major Soccer League (MLS) americana. Fue además la entrega de estreno para PC. En 1995 ya se había introducido el sonido del público en el estadio, que correspondía a grabaciones en directo con cánticos de los aficionados incluidos, así como diferentes paneles publicitarios. Lo curioso de esta aparición inicial del equipo vigués es que los jugadores no eran los de verdad. No constaban Alejo, Patxi Salinas o Gudelj, sino que eran deportistas inventados y todos con el mismo nivel. Los nombres de los futbolistas del simulador en conjunto correspondían realmente a los de los desarrolladores del juego y a sus familiares y amigos por motivos de licencias que más tarde solventaron. El FIFA del debut celeste todavía se vende, de segunda mano, a través de varias plataformas de internet por alrededor de 10 euros. Aquella temporada 1994-95, los celestes acabaron en la 13.ª posición, manteniendo la categoría por los pelos; aunque la realidad es que la configuración del videojuego se hizo teniendo en cuenta la campaña anterior, la 1993-94, un símil de la citada: terminaron en el escalón 15.º, a un paso del abismo. Los primeros jugadores celestes, en el FIFA 96: Alejo, Patxi Salinas, Gudelj... El siguiente juego del simulador fue el FIFA Soccer 1996, muy similar a los anteriores en cuanto a gráficos. Las singularidades constaron en otros planos: por primera vez aparecieron los nombres de los jugadores y sus posiciones, y se estrenó el mercado de fichajes. Se recreó, así, a Alejo, Patxi Salinas, Gudelj, Merino, Juan Sánchez... Significó también el comienzo de una era, pues fue el primer cartucho válido para la PlayStation, lanzada en diciembre de 1994. Un año más tarde, con el FIFA Soccer 97, se incorporó el primer modo 'online', una opción que actualmente ya es mayoritaria entre los usuarios. FIFA 1999: futbolistas de diferentes tamaños Desde el FIFA 97, el distintivo 'Soccer' desaparece de su nombre. El 99 contiene ya mudanzas notables en la estructura de los futbolistas, un tanto más realistas al presentar diferentes tamaños. En esa temporada 1998-1999, el Celta de Víctor Fernández consiguió ser líder de primera división en el mes de enero, aunque cerró la tabla en el quinto lugar, con 64 puntos. La plantilla titular de la efeméride estaba conformada por Dutruel, Míchel Salgado, Cáceres, Đorović, Berges, Mazinho, Karpin, Mostovoi, Makélélé, Sánchez y Penev. Las primeras sombras, en el FIFA 2000 Año a año, las mejoras artísticas son más que evidentes y la jugabilidad avanza de manera considerable. Es el caso del FIFA 2000, en el que se estrenan las sombras de los deportistas generadas por la luz de los focos del estadio. En la 1999-2000, Pinto salta a la titularidad en una escuadra en la que entran jugadores recordados como Gustavo López, Velasco, Juanfran, McCarthy y Giovanella. Terminan el campeonato doméstico en el séptimo peldaño bajo la batuta del mismo Víctor Fernández, clasificados para una Intertoto que acabaron levantando tras vencer en la final al Zenit ruso meses más tarde. No corrieron tanta fortuna en la UEFA: cayeron en cuartos de final ante el Lens francés. 2001: se incluye el escudo del Celta en la camiseta El FIFA 2001 será para siempre uno de los más rememorados. Consiguió representar de manera certera todos los elementos de la camiseta del Celta. Por primera vez, se plasmó el escudo en la elástica y en el pantalón corto, y no solo eso, también la marca deportiva que vestía a los celestes (Umbro), así como el patrocinio frontal de Citröen. Cavallero bajo los palos y Catanha y su particular gaviota en punta fueron de los futbolistas más destacados en la 2000-2001, amén de algunos de los anteriormente mencionados como Karpin y Gustavo López. El once más habitual del técnico maño estaba lleno de brasileños y argentinos, que sumaron para conseguir, de nuevo, un meritorio sexto puesto con pase a la UEFA. FIFA 2006: cambio radical en la saga Tras la entrada de varias ligas de segunda división en el FIFA 2004, el 2006 aunó un progreso notorio —también el 2007— tanto a nivel de imagen como de experiencia de juego. Con Fernando Vázquez como míster, en esta campaña, un Celta recién ascendido volvió a clasificarse para la segunda competición europea tras rematar la liga sexto con jugadores como Silva, Placente, Lequi, Oubiña, Baiano y Canobbio. Sin embargo, un año más tarde, caería al infierno de segunda división para regresar cinco temporadas después. Creación de jugadores y un paso más hacia la realidad en el FIFA 2010 El FIFA 2010 ya presumía de ser un aperitivo de la apariencia que mantienen actualmente los simuladores balompédicos de EA. Los movimientos comenzaban a ser más realistas y se encetó el centro de creación de jugadores. En la 2009-2010, el conjunto vigués militó en la categoría de plata. Los de Eusebio Sacristán tan solo consiguieron llegar al 12.º peldaño en un plantel que completaban Falcón, Vasco Fernandes, López Garai, Trashorras, Abalo, Joselu y Aspas, entre otros. Aterriza la PS4 con el Celta en primera: FIFA 14 El FIFA 14 fue el primer simulador de la saga apto para la por entonces nueva PlayStation 4. La jugabilidad mejoró ampliamente, con movimientos más rápidos y futbolistas más ágiles. Yoel, Hugo Mallo, Jonni, Cabral, Fontàs, Augusto, Rafinha, Álex López, Oubiña, Charles y Nolito posicionaron al Celta en un meritorio noveno lugar con Luis Enrique en el banquillo. FIFA 17: Frostbite, un nuevo concepto de videojuego El FIFA 17 fue uno de los mejores recibidos: llegaba con un nuevo motor gráfico bajo el brazo. La calidad del videojuego se elevó a un nivel que rozaba el que presenta en la actualidad, con una cercanía al realismo apabullante. Comenzaron a mimarse hasta los mínimos detalles con la incorporación de nuevos entornos: túneles, vestuarios, aviones y la oficina del entrenador. Esta dimensión permitió estrenar también El Camino, un modo de juego que permaneció hasta el FIFA 19, en el que el usuario tenía la capacidad de gestionar la carrera deportiva de un jugador, tomando las decisiones por él tanto fuera como dentro del campo. En el celtismo nadie olvida aquella temporada 2016-2017, la de la derrota en semifinales de la Europa League ante el Manchester United. En la liga, los del Toto Berizzo no firmaron sus mejores registros, acabaron en el escalón 13.º. Para el recuerdo quedarán jugadores como Wass, Radoja, Bongonda, Pione Sisto, Beauvue, Roncaglia, Pablo Hernández y Guidetti, además de los Sergio y Aspas, entre otros. Un año antes, en 2016, el FIFA marcó historia: debutaban doce selecciones nacionales femeninas, entre las que se encontraban España, Brasil, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Balaídos, una realidad virtual en el FIFA 2019 El FIFA 2019 ya incluía buena parte de los atractivos que regala la última entrega de la dinastía futbolística de EA Sports, el 2022. Se recrearon entonces los estadios de todos los equipos participantes en la máxima categoría del fútbol español; algunos ya figuraban, concretamente los más famosos. Fue entonces cuando apareció Balaídos plasmado prácticamente con absoluta perfección. También llegó con el FIFA 2019 la Champions League, con toda suerte de pormenores. En el FIFA 2019, se recrearon los estadios de todos los equipos participantes en la máxima categoría del fútbol español; algunos ya figuraban, concretamente los más famosos. Fue entonces cuando apareció Balaídos En la anterior edición, además, ya se habían reflejado los marcadores oficiales de LaLiga tomando el relevo de un avance que ya había sido implantado en 2015 para la Premier League. En lo futbolístico, el desempeño de los celestes fue uno de los peores que se recuerdan, exceptuando duelos claves como la remontada ante el Villarreal en Vigo en plena fiesta de la Reconquista y que supuso un balón de oxígeno necesario para la salvación. Tras un paseo de tres entrenadores, Mohamed, Miguel Cardoso y Fran Escribá, el Celta acabó fuera del descenso en la penúltima jornada gracias al resultado de terceros, pues perdió su compromiso directo contra el Athletic de Bilbao en San Mamés. El FIFA más moderno: 2022 El FIFA 21 fue el que inauguró la consola más reciente de Sony, la PlayStation 5, aunque con el FIFA 2022 llegó la consagración. Cada vez más semejante a una imagen real tal y como la perciben nuestros ojos, la edición más moderna del simulador de EA es una verdadera obra de arte que exhibe una cota de detallismo sin parangón. Esta entrega corresponde a la presente temporada, en la que el Celta ha logrado evitar el infierno de segunda tras un periplo agridulce, ya que se esperaba más de un conjunto llamado a tocar la puerta de Europa. El EA Sports FC cogerá al equipo vigués con sus 100 años recién cumplidos y con la esperanza de observar avances tanto en lo deportivo como en lo estructural, con un estirón del nuevo Balaídos.