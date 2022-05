Eduardo Coudet comenzó la rueda de prensa de ayer tratando de aparcar el asunto del futuro y centrarse en un partido que, aunque intrascendente, encierra para él importantes alicientes como mantener el nivel de las últimas semanas, subir algún puesto en la clasificación y ayudar a que Iago Aspas sume un nuevo Trofeo Zarra para su historial. Pero caían las preguntas y él se extendía en sus respuestas el técnico acabó hablando mucho de los actuales recursos del Celta, de lo limitado que está en algunas posiciones en comparación con sus rivales y finalmente, cuestionado sobre si la próxima temporada estará al frente del equipo no pudo evitar una sentencia que sonó definitiva: “Aquí estaremos”.

El preparador argentino trató de destacar la importancia que para él tiene el partido ante el Elche: “Queremos enfocarnos en estos dos juegos, sobre todo en el partido de mañana, el último de la temporada como local. Ojalá podamos regalar un gran juego, un triunfo. Hablar de futuro ahora es difícil, hasta que no termine el torneo no podemos enfocarnos en lo que vendrá”. Explicó el técnico que a su juicio el equipo ha cumplido con lo que se le pedía y fue en ese momento cuando su discurso comenzó a girar sobre las necesidades de la plantilla. “El objetivo principal lo hemos conseguido con tranquilidad. Sabíamos lo que teníamos para cumplir esa meta, pero no teníamos para ir a por más. Creo que al margen de eso el equipo ha mostrado cosas buenas, se ha sostenido en la idea en el tiempo. Por suerte las grandes dificultades como nos pasa ahora llegan con el deber cumplido”. Y en ese sentido lanzó un mensaje claro sobre el futuro: “Si queremos ir a por más, necesitamos más. Es algo que tenemos claro todos me parece. No quiero que suene a excusa, pero estamos con lo justo. Lo que sucede es que el equipo hay momentos en los que invita a ilusionarse con algo más. Ganas uno o dos partidos y el equipo hace un juego muy bueno...pareciera que podríamos dar el salto. Pero para hacerlo necesitamos otra cosa”.

De todos modos, Coudet también dejó claro que entiende la situación del equipo y los equilibrios que en ocasiones hay que hacer desde la dirección del equipo: “Es bueno que la gente quiera más. Yo quiero ir a por más porque si no me aburro. Estoy acostumbrado a pelear por el título y la exigencia me gusta. Pero dame la exigencia y alguna herramienta más. Pero también entiendo que tenemos que entrar en una rueda de vender para poder traer y eso complica crecer en el presupuesto. Y por eso quiero ayudar a mejorar la clasificación porque eso puede suponer mejorar algo los ingresos. El dinero de televisión también se cuenta por las clasificaciones de las últimas cinco temporadas y nosotros en ese tramo tenemos dos puestos diecisiete. Que al club le entre más plata puede que se traduzca en un futbolista de más jerarquía”.

No valoró en exceso situaciones personales de algunos futbolistas como es el caso de Denis o de los que pueden jugar su último partido con el Celta. Sí agradeció la ayuda que les ha dado Galhardo: “Es posible que con goles no ha sido tanto, pero nos ha ayudado mucho. Esas dos lesiones cuando estaba mostrando un buen estado de forma le perjudicaron mucho.. Pero ha retomado y en estos partidos ha estado a la altura. Ojalá en estos dos partidos pueda hacer goles. Ha tenido situaciones, las ha generado”. Y de Iago Aspas y su Zarra aseguró que “lo veo igual que siempre. La única manera de ayudarle es seguir generándole situaciones. Si te fijas en los últimos tres partidos ha tenido muchas situaciones de gol y esa es la forma de ayudarle”.