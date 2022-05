Adiós con un traje de circunstancias

Es fácil imaginar que la despedida del Celta esta temporada de Balaídos va a tener poco que ver con la idea que Eduardo Coudet tendría en su cabeza. La intención de ofrecer un digno colofón ante su público se mantiene, pero tendrá que hacerlo con un equipo de circunstancias que poco tendrá que ver con lo que el argentino, poco a dado a las rotaciones o a regalar minutos de forma arbitraria, tenía previsto hace unos días. Pero al equipo se le han sucedido las malas noticias en este apretado final de temporada hasta el punto de que Eduardo Coudet solo dispone ahora mismo de catorce futbolistas de la primera plantilla para recibir al Elche en Balaídos y, si descontamos a los dos porteros, tiene a su disposición doce futbolistas para diez puestos.

El técnico tendrá que hacer equilibrios especialmente en la defensa donde no tiene lateral derecho ya que tiene lesionados a Hugo Mallo y a Kevin Vázquez (que cayó en el partido en el Camp Nou) y sancionado a Murillo que fue expulsado ante los azulgrana. En ataque la situación tampoco es mucho mejor. En el costado izquierdo son baja los dos futbolistas que se han ido alternando en esa zona del campo: Nolito y Cervi. El argentino fue el último en caer debido a la fractura en un dedo del pie izquierdo que le ha obligado a echar el cierre a la temporada antes de tiempo. A ellos hay que añadir a Santi Mina que sigue apartado desde que se supo su condena por abuso sexual.

En esta situación el Celta no tendrá más remedio que componer una alineación de circunstancias con la que sacar como buenamente pueda el compromiso. Además de los porteros Dituro y Rubén Blanco dispondrá de Aidoo, Araújo, Galán, Fontán Solari, Tapia, Beltrán, Denis, Brais, Orbelín Pineda, Aspas y Galhardo. A ellos habrá que sumar a Gabri Veiga, que ya estuvo en las últimas convocatorias, y a Carlos Domínguez que parece que ha dejado atrás los problemas físicos que le hicieron perderse los dos últimos compromisos. Aún así, la situación es precaria y el técnico argentino tendrá que echar mano de jugadores del filial o juvenil. Incluso la decisión de la Liga de devolver el partido al domingo (el miércoles habían anunciado que se jugaría el sábado) va en perjuicio del club porque ese mismo día juega el Celta B un partido importante en Badajoz ante un rival directo por entrar en la fase de ascenso a Segunda y el juvenil juega en Lugo el partido que le podría servir para garantizarse un nuevo título de su grupo de la División de Honor. La prioridad será el primer equipo, pero es evidente que las decisiones que pueda tomar Coudet van a arrastrar al resto de conjuntos del Celta. La lista de ausencias en el primer equipo –que se producen además en una plantilla ya de por sí corta– no dejan mucha alternativa. El juego de equilibrios en este caso no resulta nada sencillo.

Eso sí, la situación obligará a buen seguro a exprimir lo poco que Coudet tiene a su disposición. Puede que haya minutos (muchos más de los habituales) para jugadores como Fontán y también es probable que Orbelín Pineda, ese expediente X del actual Celta por mucho que el técnico se justifique con la posición en la que él le ve, pueda batir su récord de minutos en un partido de la temporada que es de 28 minutos ante el Levante en Balaídos.

Francisco anuncia muchos cambios en el Elche

Francisco, técnico del Elche, recordó que afrontarán el partido con las bajas de los sancionados Pere Milla y Bigas, además del lesionado Gonzalo Verdú, y descartó prácticamente a Johan Mojica y a Fidel, ambos por problemas musculares. “Es posible que algunos de los que han tenido menos minutos los tengan, pero no por un regalo, sino porque se lo merecen”, precisó el almeriense, quien garantizó que el equipo el Elche que juegue en Balaídos “tendrá opciones de ganar” el partido. Francisco no descartó la presencia en Vigo del central de la cantera John Chetauya y de algún otro jugador del filial en la convocatoria, aunque lo condicionó a la evolución en las próximas horas de varios jugadores con problemas físicos.