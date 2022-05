El Celta se quedó lejos de repetir triunfo en el Camp Nou en un duelo extraño, poco agitado y accidentado en algunos momentos, que el Barcelona, sin realizar un gran juego, resolvió con inusitada comodidad gracias al talento y velocidad de Dembelé y a la falta de determinación del grupo de Coudet para liquidar al conjunto de Xavi cuando lo tuvo a su merced en el primer tiempo. Pero Aspas perdonó lo imperdonable y el Celta sucumbió a la vieja ley de fútbol que uno siempre debe observar cuando se enfrenta a un equipo grande: el que perdona paga.

Los azulgranas no tuvieron este problema. Se adelantaron tras una maravillosa acción de Dembelé culminada por Memphis, aprovecharon un mal despeje de Araújo para incrementar su cuenta y sentenciaron a los celestes al poco de reanudarse el partido en otra fulgurante acción del francés que Aubameyang convirtió en el tercer gol. Aunque Aspas anotó casi a continuación, la posterior expulsión de Murrillo convirtió la remontada en una misión imposible.

La temporada es ya historia para el Celta, que se queda ya si otro aliciente que despedir el curso con una victoria en casa el domingo frente al Elche e intentar que Iago Aspas , que al menos pudo hacer anoche su décimo octavo gol del curso, apuntale su cuarto Trofeo Zarra

Ausente Busquets por sanción, Xavi revolucionó su esquema. Prescindió de Riqui Puig, situó de Frenkie de Jong y Gavi en la sala de máquinas y formó con Dembelé y Ferrán en los costados para jugar con Memphis y Aubameyang como novedosa pareja de delanteros en un 4-4-2 inédito en el Camp Nou esta temporada. Coudet no se movió del guion preestablecido y, pese a la reciente batacazo frente al Getafe solo tres días después de ganar en San Mamés, tiró con muy poco descanso de los mismos once tipos de siempre. El cansancio del partido del sábado pasó de inicio factura al conjunto celeste, que ocupó el campo con inteligencia y reclamó la pelota intentando buscar la carrera de Aspas a la espalda de la zaga azulgrana. Al poco de rodar el balón el moañés ganó el área de Ter Stegen con peligro, pero la acción fue anulada por fuera de juego.

El Barça arrancó con demasiadas dudas. El equipo de Xavi no encontró cómodo con el nuevo traje que ayer probó su técnico. Estuvo lento con la pelota, se atascó en el juego por los flancos y no encontró el medio de combinar para superar a los celestes, más activos y enchufados. Y concedió más de la cuenta. Una mala entrega de Alves que Araújo no acertó a despejar pudo costarle muy cara. Aspas robó la pelota y se plantó ante Ter Stegen con tiempo de sobra para definir. Pero el matador céltico se ofuscó en la elección del tiro y antes de darse cuenta Araújo rectificó el error estorbándole lo justo para desviar el remate. No acostumbra conceder el moañés semejantes regalos.

No lo hizo Dembelé. Inadvertido hasta la media hora, el francés cambió el signo del choque con la primera pelota que llegó a sus botas. Arrancando desde medio campo, tiró un caño a Galán, sentó a Cervi en desbocada carrera y galopó hacia el área celeste para servir el balón a Memphis en el punto de penalti. El neerlandés le pegó mordido, aunque con la suficiente fuerza como para superar a Dituro, que pudo hacer más para detener el lanzamiento.

Un castigo demasiado severo para un Celta que había entrado con energía en el encuentro, pero al que le faltó instinto asesino para trasladar al marcador su dominio del juego. Aspas buscó la reacción rematando un centro de Cervi que desvió la defensa, pero fue Galhardo el que cortejó el empate tras un gran envío de Denis a la media luna. El brasileño controló con pulcritud y cruzó un remate raso pegado al palo que el portero azulgrana desvió con una espectacular parada, conjurando el peligro con una mano portentosa. Casi a continuación, Galhardo lo volvió a intentar cabeceando un buen centro de Aidoo, pero esta vez la pelota fue a parar mansamente a las manos de Ter Stegen. El amago de reacción del Celta se vino abajo con otro regalo, esta vez de Néstor Araújo tras una acción entre Jordi Alba y Memphis. El mexicano despejó mal un balón muerto en el área céltica y el gabonés aprovechó el error para alojar la pelota en el fondo de la red sin dar opción a Dituro. Faltaban 4 minutos para el descanso.

Y la situación no mejoró para el Celta tras el intermedio. Riqui Puig entró por Ferrán y con su habitual fisonomía el Barça recuperó sensaciones liderado por un gran Dembelé. El francés encontró una autopista en su flanco para servir a Aubameyang el tercero. Apareció entonces Iago, por fin entonado para recortar distancias, aprovechando un error en la saque de Ter Steen que Galhardo robó a Araújo para asistir al moañés.

Un espejismo que enseguida se tornó en dura realidad con la expulsión pocos minutos después de Murillo por una falta al borde del área a Aubameyang cuando el gabonés se disponía a encarar en solitario a Dituro. Fue el principio del fin del Celta, que todavía desperdició otro mano a mano para meterse en el partido. De nuevo Aspas, irreconocible anoche en la toma de decisiones, se equivocó entregando tarde el balón a Brais en lugar de definir él mismo y ello dio tiempo a la defensa a recomponerse.

De este punto en adelante, el partido se fue enredando para el Celta. Con uno más sobre el verde, el Barça dominó con claridad y el equipo celeste, que acabó exhausto, pagó el cansancio en un tramo final de encuentro marcado por la lesión de Ronald Araújo, que abandonó el campo en camilla con una conmoción.

El final se le hizo eterno al conjunto celeste, que acabó exhausto. El terquedad de Coudet, que tardó demasiado en refrescar el equipo y no hizo la mayor parte de los cambios hasta el descuento cuando ya nada había que hacer acabó pasando factura a un grupo fundido, pero abnegado, que al menos intentó dar la cara hasta el último momento.