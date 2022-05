Puede ser el 'Príncipe das bateas', o el rey del gol, pero lo de bailar no es lo suyo. Así lo reconce el propio Aspas en el vídeo que compartió hace unas horas en sus redes sociales en el que se lanza con uno de los tantos retos virales de baile que circulan cada día en la red social Tik Tok. Comparte coreografía con una familiar (Lucía Aspas), aunque la sincronización y el 'xeito' brillan por su ausencia en el particular estilo del moañés. "Habia uno peor que yo y se murió", reconoce el diez céltico con esa sinceridad y humildad que le caracteriza.