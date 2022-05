El Celta quiere repetir épica en el Camp Nou

Sellada la permanencia con tres jornadas de antelación, el Celta busca esta noche un triunfo de prestigio en el Camp Nou que le sitúe entre los diez mejores equipos del campeonato. No le quedan muchos más estímulos ya al grupo de Eduardo Coudet que concluir con épica el curso, logrando una victoria en un campo históricamente vedado, donde los celestes tan solo han ganado dos veces en más de seis décadas.

El último triunfo del Celta en terreno azulgrana se produjo la pasada campaña, de la mano del Chacho, que aspira a convertirse en el primer técnico céltico que repite triunfo en tan inasequible escenario frente a un adversario que esta temporada ha cedido cuatro derrotas como local, pero que está decidido a apuntalar la segunda plaza que le dé derecho a disputar la próxima edición de la Supercopa de España.

El agónico triunfo rebañado el sábado en el Benito Villamarín y el empate del Sevilla en La Cerámica han permitido a los azulgranas abrir una brecha de 4 puntos con respecto a los sevillistas que les acerca a la segunda plaza.

El botín para los celestes es bastante menor. La idea del Chacho es avanzar lo máximo posible en la tabla ganando los tres partidos que restan, pero no hay mucho más que disputar a Osasuna y el Valencia (contra el que los celestes finalizan LaLiga) las plazas novena y décima. Otro objetivo, en este caso individual, es ayudar a que Iago Aspas logre su cuarto Trofeo Zarra, igualando en número de galardones a David Villa.

LIGA 1ª DIVISIÓN. 36ª Jornada 21.30h. Movistar LaLiga Estadio: Camp Nou Árbitro:Ortiz Arias(comité madrileño) BARCELONA CELTA Año de fundación 1899 Presidente Joan Laporta Temporadas en Primera 90 Estadio Camp Nou 108 x 68 Capacidad 99.354 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 56 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 69 puntos 43 puntos 34 35 22 21 EN CASA FUERA FUERA EN CASA 11 7 6 5 2 9 4 6 Ganados 4 2 8 6 Empatados 2º 11º Perdidos Aspas Mina Brais Cervi Nolito Galhardo Beltrán Mallo 11 9 6 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 17 7 4 4 2 2 1 1 Memphis Aubameyang Luuk de Jong Ansu Fati Ferran Torres Araujo Frenkie de Jong Pedri Busquets Braithwaite Alba Nico Sergi Roberto Gavi Abde Dembele Jutgla Kevin Alba Dembelé Brais Gavi Aidoo Eric García GOLEADORES Aspas Denis Ferrán Torres Beltrán Frenkie de Jong Ter Stegen Dituro Galhardo Araújo Araújo Aubameyang Cervi Riqui Puig Galán Alves Entrenador Xavi Hernández Entrenador Eduardo Coudet Banquillo Neto, Lenglet, Mingueza, Umtiti, Adama, Memphis, Ansu Fati, Braithwaite, Luuk de Jong, Arnau, Álvaro Sanz Jandro Banquillo Rubén, Murillo, Carlos Domínguez, Fontán, Tapia, Gabri Veiga, Orbelín y Coke Carrillo. LIGA 1ª DIVISIÓN. 36ª Jornada 21.30 h. Movistar LaLiga Estadio:Camp Nou BARCELONA CELTA Año de fundación Año de fundación 1923 1899 Presidente Presidente CarlosMouriñoAtanes Joan Laporta Temporadas en Primera Temporadas en Primera 56 90 Estadio Estadio Balaídos Camp Nou 105 x 69 105 x68 Capacidad Capacidad 29.300 99.354 2º 11º Kevin Alba Dembelé Brais Gavi Aidoo Eric García Aspas Denis Ferrán Torres Beltrán Frenkie de Jong Ter Stegen Dituro Galhardo Araújo Araújo Aubameyang Cervi Riqui Puig Galán Alves Entrenador Entrenador Eduardo Coudet Xavi Hernández Banquillo Banquillo Rubén, Murillo, Carlos Domínguez, Fontán, Tapia, Gabri Veiga, Orbelín y Coke Carrillo. Neto, Lenglet, Mingueza, Umtiti, Adama, Memphis, Ansu Fati, Braithwaite, Luuk de Jong, Arnau, Álvaro Sanz Jandro Árbitro:Ortiz Arias(comité madrileño) 69 puntos 43 puntos 34 35 22 21 EN CASA FUERA FUERA EN CASA 11 7 6 5 2 9 4 6 Ganados 4 2 8 6 Empatados Perdidos Aspas Mina Brais Cervi Nolito Galhardo Beltrán Mallo 11 9 6 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 17 7 4 4 2 2 1 1 Memphis Aubameyang Luuk de Jong Ansu Fati Ferran Torres Araujo Frenkie de Jong Pedri Busquets Braithwaite Alba Nico Sergi Roberto Gavi Abde Dembele Jutgla GOLEADORES LIGA 1ª DIVISIÓN. 36ª Jornada 21.30h. Movistar LaLiga Estadio: Camp Nou Árbitro:Ortiz Arias(comité madrileño) BARCELONA CELTA Año de fundación 1899 Presidente Joan Laporta Temporadas en Primera 90 Estadio Camp Nou 108 x 68 Capacidad 99.354 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 56 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 69 puntos 43 puntos 34 35 22 21 EN CASA FUERA FUERA EN CASA 11 7 6 5 2 9 4 6 Ganados 4 2 8 6 Empatados 2º 11º Perdidos Aspas Mina Brais Cervi Nolito Galhardo Beltrán Mallo 11 9 6 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 17 7 4 4 2 2 1 1 Memphis Aubameyang Luuk de Jong Ansu Fati Ferran Torres Araujo Frenkie de Jong Pedri Busquets Braithwaite Alba Nico Sergi Roberto Gavi Abde Dembele Jutgla Kevin Alba Dembelé Brais Gavi Aidoo Eric García Aspas GOLEADORES Denis Ferrán Torres Beltrán Frenkie de Jong Ter Stegen Dituro Galhardo Araújo Araújo Aubameyang Cervi Riqui Puig Galán Alves Entrenador Xavi Hernández Entrenador Eduardo Coudet Banquillo Neto, Lenglet, Mingueza, Umtiti, Adama, Memphis, Ansu Fati, Braithwaite, Luuk de Jong, Arnau, Álvaro Sanz Jandro Banquillo Rubén, Murillo, Carlos Domínguez, Fontán, Tapia, Gabri Veiga, Orbelín y Coke Carrillo.

A la ausencia de Santi Mina, que ya no volverá a vestir de celeste tras su condena por abuso sexual, y la consabida baja por lesión de Hugo Mallo se suma la ausencias de Nolito y Carlos Domínguez. El sanluqueño sufre un problema muscular de menor importancia de lo esperado, pero será baja en el Camp Nou. Coudet considera dudosa su presencia frente al Elche, pero no descartó que pueda estar disponible para el último partido de la temporada en Mestalla. En todo caso, parece difícil que Nolito, a quien el Celta no va a renovar su contrato a final de temporada, tenga la ocasión de despedirse de la afición celeste en Balaídos .

Tampoco ha sido incluido en la partida el defensa canterano Carlos Domínguez, que sufrió un leve esguince en el último partido del filial contra la Cultural Leonesa y no llega al encuentro contra el Barcelona, aunque probablemente esté en condiciones de vestirse de corto el próximo fin de semana.

Con estas premisas, Coudet ha conformado una convocatoria de apenas 19 efectivos, en la que repite el centrocampista canterano Gabri Veiga, que seguramente tendrá minutos esta noche frente a los azulgranas. El once celeste, sin embargo, no presentará novedades con respecto al que goleó el pasado sábado al Alavés: Dituro estará en la portería; Kevin, Aidoo, Araújo y Galán formarán en defensa; Beltrán actuará como ancla; Brais, Denis y Cervi integrarán la línea avanzada de volantes y Iago Aspas y Thiago Galhardo repetirán en punta.

El Barça, tal como ayer insistió Xavi Hernández, se propone apuntalar en los tres partidos restantes su plaza en la Supercopa de Europa, que certificaría si gana esta noche al Celta y el Sevilla no es capaz de vencer en el Sánchez Pizjuán al Mallorca.

El preparador azulgrana recupera a Ter Stegen, pero pierde por sanción a Sergio Busquets, cuya posición sería cubierta por Frenkie de Jong, flanqueado por Gavi y Riqui Puig. A la ausencia del capitán azulgrana se agregan las de Pedri, Sergiño Dest, Gerard Piqué, Nico González y Sergi Roberto, por lesión.

El que tendrá protagonismo, aunque apunta al banquillo porque Xavi quiere dosificar sus minutos, es Ansu Fati, estrella emergente azulgrana y autor de un golazo en Balaídos antes de caer lesionado por varios meses. El joven internacional no jugará de partida, pero ya anotó entrando desde el banquillo en su reaparición el sábado en el Benito Villamarín y se espera que vuelva a ejercer esta noche de revulsivo. El que sí apunta a la titularidad es Aubameyang, que formaría en ataque junto a Dembelé y Ferrán Torres tras ser suplente ante el Betis.