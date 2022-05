Balaídos acogerá en junio partidos del play off de ascenso a Segunda División, igual que Riazor y A Malata. De hecho, Galicia será la sede de este play off durante tres temporadas. Para la de estreno ya han confirmado matemáticamente su presencia Deportivo y Racing de Ferrol. El Celta B ocupa provisionalmente una de las plazas y espera certificarla en las tres jornadas de liga regular que restan. Lo normal, en tal caso, es que cada uno de los equipos gallegos dispute la primera eliminatoria en su propio feudo. En caso de que los tres se metiese en las dos finales, el procedimiento contempla elegir escenario en función de peticiones y aforo. “É prematuro facer quinielas”, contiene el presidente de la Federación Gallega, Rafael Louzán. Ayer, Louzán ejerció en Balaídos de anfitrión de la comisión que está revisando la idoneidad y necesidades de las instalaciones.

Tras la reestructuración de las categorías, la Primera RFEF hereda las posiciones superiores de la extinta Segunda B. Categoría estructurada en dos grupos, el campeón de cada uno asciende directamente a Segunda. El Racing de Santander ya ha confirmado la conquista del grupo 1. El Andorra lidera el grupo 2 a falta de tres jornadas para el final de la liga regular.

Las otras dos plazas de ascenso se dirimen en el play off, de eliminatorias a partido único. Participan del segundo al quinto de cada grupo. Se cruzarían entre sí, sin enfrentamientos entre equipos del mismo grupo en primera ronda y tampoco en segunda si los de mejor clasificación se impusiesen.

Queda mucho por decidir en nombre y orden de los implicados en las tres jornadas regulares que faltan. Deportivo y Racing sí han consolidado ya su billete al play off, aunque sin asiento concreto. El Celta B aún pelea por jugarlo. Si la clasificación final en la 38º jornada fuese igual que en la 35ª, el Deportivo se mediría al Linares y el Celta B, al Albacete que dirige el ex entrenador deportivista Rubén de la Barrera. Blanquiazules y celestes se enfrentarían por el ascenso en una hipotética final. Por el otro lado del cuadro, el Racing de Ferrol iniciaría su camino ante el Sabadell y esperaría al ganador del Villarreal B-UD Logroñés.

La Federación Española decidió subastar el acogimiento del play off de Primera RFEF durante tres temporadas entre sus territoriales asociadas. La Federación Gallega presentó su solicitud hace tres meses y resultó elegida. Deberá pagar un canon que su presidente, Rafael Louzán, admite que es “importante”, además de correr con los gastos organizativos. Louzán considera que es una inversión rentable, con el retorno de los aficionados foráneos que durante este ciclo de tres años acompañarán a sus equipos en el asalto a Segunda. Xunta y los concellos de Vigo, Ferrol y A Coruña ya han comprometido su colaboración. Louzán confía en que las diputaciones de Pontevedra y A Coruña se unan. “O acerto é pleno”, asegura el dirigente. “É unha magnífica oportunidade para promocionar as tres cidades e a Galicia como destino único. O máis importante é o éxito deportivo. O Celta B non ten a día de hoxe a clasificación matemática, pero estou convencido de que a vai conseguir. Non poderán ser os tres, pero sería maravilloso que dous equipos galegos puidesen acceder ó fútbol profesional”.

Louzán, su vicepresidente Fernando Iglesias y el delegado federativo en Vigo, Delfín Alonso, visitaron ayer Balaídos junto a los miembros de la comisión que preparará el play off. A Vigo han viajado Raúl Massó, Javier Moreno y Oscar Gil, que ejercerán como coordinadores de sedes. También los encargados de protocolo, Mer Bibiloni; marketing, Cristian Rincón, y comunicación, Luis Bermejo. La distinción de Balaídos como estadio de Primera División, pese a la incomodidad de las obras, anticipaba el beneplácito, a expensas de otros detalles.

En cuanto a la distribución exacta de los partidos, “la designación se realizará en función de la demanda de entradas que cada equipo realice y en base al aforo de cada instalación”, según reza el pliego de condiciones. Louzán entiende que este criterio limitará el peligro de vacío en las gradas. Serán siete partidos en total si el Racing de Santander y el campeón del otro grupo –el líder actual es el Andorra– también disputan en Galicia el choque que decidirá el campeón honorífico de Primera RFEF. En cuanto a los otros seis partidos, cuatro semifinales y dos finales, “probablemente a distribución sexa de dous partidos en cada sede. Vamos a velo no momento oportuno coa demanda de localidades”.

En todo caso, y dado que no habrá enfrentamientos entre equipos del mismo grupo en primera ronda, Deportivo, Racing de Ferrol y Celta B, si se clasifica, podrán jugar en los campos de los que son titulares –aunque en el caso del filial celeste, su campo más habitual sea Barreiro–. “É unha vantaxe considerable”, destaca Louzán. El criterio de aforos y previsiblemente de entradas propicia que el Deportivo pueda jugar también en Riazor la final, incluso aunque fuese contra Celta B o Racing de Ferrol.