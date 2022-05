El caso Denis Suárez, ovacionado por la afición en el que pudo ser su último partido como celeste en Balaídos, resonó en la sala de prensa tras el choque. Preguntado por los cánticos pidiendo la continuidad del salcedense, Eduardo Coudet confesó que tiene la esperanza de que la situación todavía pueda reconducirse. “Todos saben lo que pienso de Denis, así que generar algo ahora no me parece necesario. Cuando termine el torneo ojalá se sienten a hablar y la gente se entiende hablando”, apuntó el técnico, que no escatimó elogios hacia el partido del canterano. “Más allá de eso, destacar que como el resto hizo gran partido. Siempre lo dije, es un jugador muy importante para nosotros”, dijo.

No fue Denis el único jugador que recibió alabanzas de Coudet, que también ponderó las actuaciones de Iago Aspas y Thiago Galhardo. Del primero nada ya le sorprende. “Ya conocemos lo que es él. Para mí es importante que el equipo genere para él. Lo venimos haciendo y en gran forma, a parte de las situaciones que él genera de manera individual. Ojalá sea mucho más de acá al final del torneo”, indicó. De Galhardo valoró que el partido hiciese justicia al trabajo que el brasileño viene desempeñando desde hace tiempo. “Hubo muchos partidos que lo ha hecho bien y no se le daba el gol. Hoy abrió el partido, tuvo varias situaciones más y trabajó muchísimo. Es fundamental para nosotros que los delanteros trabajen y hoy lo hicieron muy bien”, subrayó. El joven Gabri Veiga tampoco escapó a los comentarios del Chacho, que se refirió a la posición que el porriñés ocupó ayer. “El otro día hablaba con él y, de la manera que jugamos, es donde más cómodo se siente. Puede hacerlo tranquilamente por los costados pero donde más cómodo se siente es ahí. Le preguntaba y él me dijo que ahí”, explicó. Sobre el encuentro en sí, el preparador celeste reconoció que el tempranero tanto de Galhardo allanó mucho el camino. “La idea era tratar de generar con mucho ritmo desde el arranque y así fue”, admitió Coudet, que valoró el juego desplegado por su equipo. “Hicimos un muy buen partido ante un rival que sabíamos que estaba muy necesitado. Hicimos un gran juego y nuestra gente, aparte de vernos ganar, creo que se divirtió”, resumió.