“Lo voy a dejar claro y espero que a nadie le parezca mal: el vestuario está bien pero es un tema del que no voy a hablar. Tenemos un partido en dos días, tenemos que centrarnos en lo deportivo y dejar lo demás al margen”. Brais Méndez evitó ayer en rueda de prensa hacer cualquier tipo de declaración sobre la condena a cuatro años de prisión impuesta a Santi Mina por abuso sexual. El canterano de Mos aseguró estar centrado en el partido que disputarán mañana ante el Alavés y que podría significar cerrar el principal objetivo de la temporada. “El primer aliciente tiene que ser la permanencia matemática, porque aún no estamos salvados hasta que las matemáticas no lo digan. Es el primer objetivo y esperemos que el sábado quede cumplido”, apuntó.

Sobre las posibilidades dentro de la plantilla celeste para sustituir a Mina, el centrocampista señaló que hay varios futbolistas polivalentes que pueden acompañar a Aspas o Galhardo en ataque. “Es cosa del míster, tenemos jugadores para esa posición, que aunque no sea su puesto se pueden amoldar. El míster decidirá lo mejor. Tenemos más compañeros”, explicó. Por último, el mosense quiso poner en valor la temporada del equipo. “Creo que hay que ser realistas. Venimos de años salvándonos en la última temporada. No se puede hablar de decepción. Queríamos luchar por Europa y no se ha dado, pero no hay que decir esa palabra”, comentó el volante, que pidió el apoyo de la afición. “Los necesitamos. El objetivo no está cumplido y los esperamos en Balaídos. Cuando aprietan, se nota”.