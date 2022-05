El Celta tiene un agujero en ataque

La condena a Santi Mina a cuatro años de prisión crea un problema deportivo al Celta. A mayores del daño a la imagen del club y del perjuicio económico que supone perder a un activo importante de la plantilla, la baja del delantero vigués origina un nuevo frente de cara al próximo verano. Con contrato en vigor hasta 2024 y con la confianza de Coudet, el canterano debería haber sido una pieza importante el próximo curso. Actualmente formaba punta de ataque con Iago Aspas y Thiago Galhardo. El brasileño, cedido por Internacional de Porto Alegre, no seguirá más allá del 30 de junio, por lo que el entrenador argentino podría encontrarse en el inicio de la pretemporada con un solo delantero en plantilla. El de Moaña, con vínculo hasta 2023, tiene la intención de finalizar su carrera deportiva en Vigo y, actualmente, es el único del frente de ataque que estará seguro en la campaña del centenario.

Aquí es donde centrará sus esfuerzos el portugués Luis Campos, fichado por el club para confeccionar una plantilla que opte a puestos europeos la próxima campaña. El asesor deportivo externo luso deberá realizar entre dos y tres incorporaciones para el frente de ataque toda vez que el esquema de Coudet, inamovible desde su llegada, contempla dos delanteros. Las bajas de Galhardo y Mina dejan esa demarcación coja. Las necesidades son máximas. El Chacho ya se reunió con los responsables de la secretaría técnica celeste el pasado mes de diciembre para pedirles un esfuerzo y traer un cuarto atacante que permitiese doblar las posiciones, algo que en A Sede no contemplaron al entender que había piezas en la plantilla que podían ocupar circunstancialmente esas demarcaciones en ataque.

El perfil de los refuerzos también será importante. Aspas, que es fijo en cualquier esquema, siempre ha rendido mejor con un nueve más de área que bajase balones y le descargase de la “pelea” con los centrales rivales. Además, el que llegue con la vitola de titular debe poder asegurar un buen puñado de goles. Desde su regreso a Vigo, Mina siempre ha sido el segundo máximo realizador del conjunto celeste, precisamente por detrás del de Moaña. En estas tres últimas temporadas sumó 25 goles en 100 encuentros ligueros, una cifra que no han alcanzado el resto de puntas que han pasado por el equipo vigués.

En la cantera no hay demasiadas soluciones a corto plazo. Los delanteros centros titulares en el filial, Fabricio y Lautaro, no tienen opciones de llegar al primer equipo este verano, mientras que Miguel Rodríguez, la gran perla de la base, todavía está “verde” a ojos del cuerpo técnico, que considera que aún debe acumular más experiencia en el filial, ya sea en Segunda División si se logra el ascenso o en Primera RFEF.

Sea como fue, en la más de media docena de refuerzos que planea hacer el Celta deberá haber, como mínimo, dos delanteros.

Orbelín y Brais, opciones de emergencia para las últimas cuatro jornadas ligueras

Coudet va a tener que mover su once preferido. La baja de Santi Mina, titular durante prácticamente toda la temporada, le abre de par en par las puertas del equipo inicial a Thiago Galhardo. El brasileño llevó a Vigo el pasado mes de agosto con el cartel de delantero suplente que apenas se ha podido sacar de encima. Pese a dejar buenas sensaciones en sus primeros compromisos con la camiseta celeste, el sudamericano apenas suma un gol en competición doméstica. Fue ante el Mallorca en Balaídos en uno de los pocos partidos en los que salió en el once inicial. En total son casi 900 minutos entre Liga y Copa del Rey en los que solo ha sumado una diana además de dar una asistencia, precisamente a Mina, en Getafe. Sin embargo, Galhardo suma cuatro amarillas este curso, por lo que una más conllevaría un encuentro de sanción. El Chacho tiene un esquema inamovible y, si el brasileño no puede ser de la partida, tendrá que buscar en la plantilla nuevas opciones para acompañar a Iago Aspas. La más lógica sería la de Brais Méndez. Con el argentino en el banquillo, el volante zurdo ha actuado en varias ocasiones como referencia ofensiva. Además, el hecho de ser uno de los jugadores con más gol del equipo, juega a su favor. Su presencia en el frente de ataque podría propiciar que Gabri Veiga, que ha vuelto recientemente a la dinámica del primer equipo, sumase más minutos en Primera División en el costado derecho. La otra opción que tiene Coudet es la de dar minutos a Orbelín Pineda. Fichado para jugar en banda izquierda, donde tiene la competencia de Nolito y Cervi, el Chacho fue claro en rueda de prensa y señaló que lo está probando en los entrenamientos como segundo punta, sobre todo por si Aspas faltaba a algún partido. Está por ver si el técnico de Buenos Aires también lo ve como su acompañante. A su favor está el hecho de ser vertical y tener la portería entre ceja y ceja, aunque por el momento esas cualidades no han convencido al cuerpo técnico. Otras posibilidades más remotas son las de adelantar a Nolito o situar a Veiga por detrás de Iago, demarcación en la que ha brillado esta temporada en el filial a las órdenes de Onésimo.