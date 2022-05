La condena de cuatro años de cárcel para Santi Mina por abuso sexual conocida ayer tras el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Almería ha desatado una tormenta en el celtismo. Se cuentan por cientos los aficionados y peñas que a través de este periódico y de las redes sociales han exigido al Celta que tome medidas con el jugador. "El rechazo es unánime y todos lo queremos fuera del club, pero no deja de ser un trabajador y hay que respetar sus derechos. Hay que expulsarlo, pero cumpliendo el procedimiento. Pero que no vista la camiseta del Celta ni un minuto más ni vuelva a pisar Balaídos”, apunta Javier Vaz, de Centolos Celestes.

Carlos Mouriño se pronunció ayer poco después de que el club confirmase que abrirá un expediente disciplinario al futbolista y le apartará del equipo. El presidente se refirió a la condena en un escueto comunicado difundido por los canales oficiales del club en el que, sin citar expresamente al jugador, censura “enérgicamente” el delito por el que se le ha castigado a Santi Mina.

Los lectores de FARO también tienen una opinión al respecto. Preguntados ayer en cómo debería obrar el Celta en este asunto, si expulsar al delantero de manera inmediata o esperar a la resolución del recurso del jugador, el 57% se inclinaron por la primera opción (919 votos), mientras que el 43% (693 votos) consideraron que era mejor esperar al recurso antes de tomar la decisión sobre el futuro de Mina.

¿Qué debería hacer el Celta de Vigo tras la sentencia a Mina? Expulsarlo totalmente y de manera inmediata 938

Esperar a la resolución del recurso del jugador 701 Votar

Un resultado parecido se obtuvo en una encuesta idéntica difundida a través del Instagram del decano. Allí un 62% (1.307 votos) opinaron que era mejor expulsar ya a Mina, mientras que el 38% (788 votos) valoraron la alternativa de aguardar al recurso.

¿Puede el club despedir a Santi Mina?

La pregunta asalta nada más conocerse el fallo judicial. ¿Puede el Celta despedir a Santi Mina por motivos disciplinarios? ¿Qué papel puede jugar el daño reputacional que supone para la imagen el club la condena por unos hechos tan grave a la hora de rescindir su contrato?

El portal especializado en derecho Iusport aclara que para tramitar cualquier despido disciplinario por un asunto penal debe distinguirse entre prisión provisional y prisión por sentencia firme. En el primer caso, según el artículo 45.1 del Estatuto de los Trabajadores, al ingresar en prisión provisional el contrato queda suspendido y, por tanto, no se extingue; en caso de sentencia firme, con ingreso efectivo en prisión, el Celta podría despedir de forma procedente al delantero por faltas de asistencia no justificadas e incumplimiento de la relación contractual.

Mina no ha sido condenado en firme. El jugador puede recurrir en apelación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, si le fuese desfavorable el fallo, en casación al Tribunal Supremo, con que la sentencia podría no ser firme durante el tiempo que le resta de contrato con el Celta, que concluye en junio de 2024. El club vigués podría suspender el contrato de Mina si este ingresa en prisión provisional, algo que va a pedir la acusación particular, pero que parece improbable que el juez lo conceda al carecer el jugador de antecedentes y no existir riesgo de reincidencia.

El abogado laboralista Fabián Valero apunta que el delito por el que ha sido condenado Mina (aunque la sentencia no sea firme) contraviene el Real Decreto que regula la actividad de los deportisas profesionales con una conducta que menoscaba gravemente la imagen del club y ha sido ampliamente difundida en los medios de comunicación y las redes sociales. El letrado indica que el delito contraviene asimismo el Código de Conducta del Celta y, por ello, cabría la posibilidad de un despido disciplinario procedente por transgresión de la conducta contractual, tipificada como causa de despido prodecente en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.