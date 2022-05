El internacional español Brais Méndez ha eludido este jueves hablar sobre la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería contra su compañero y amigo Santi Mina, condenado a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual a una mujer el 18 de junio de 2017 en Mojácar.

"El vestuario está bien, pero es un tema del que no voy a hablar. Vengo a hablar de lo deportivo y me voy a centrar en ello porque tenemos un partido dentro de dos días", comentó en su comparecencia ante los periodistas.

El centrocampista recordó que el Celta todavía no ha certificado su permanencia matemática, por eso pidió pensar únicamente en el choque del sábado contra el Deportivo Alavés.

"El primer aliciente tiene que ser la permanencia matemática. Aún no estamos salvados, es el primer objetivo y todavía no está cumplido. Esperemos que el sábado quede resuelto", subrayó Brais, a quien no preocupa la baja de Mina porque "tenemos jugadores para jugar en esa posición".

El canterano no cree que la temporada del equipo haya sido "decepcionante", y recordó que, salvo el curso pasado, venían de años en los que sufrían "hasta la última jornada" para lograr la permanencia.

"Todos somos ambiciosos y queríamos estar peleando por Europa, pero no se ha dado y esperemos la temporada que viene estar más arriba. Hablar de decepción cuando venimos de sufrir y de pasarlo mal tampoco hay que decirlo", apuntó.