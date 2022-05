El Celta planea una profunda renovación

Con la permanencia a tiro de piedra (le bastará un empate el sábado contra el Alavés para certificarla), el Celta piensa ya en el próximo curso con la convicción de que la plantilla necesita una profunda renovación para abordar el año del centenario. Tras dos años de “economía de guerra”, en palabras de Eduardo Coudet, el técnico argentino espera que Luis Campos, el hombre elegido por el club para inyectar savia nueva al equipo, incorpore en el próximo mercado estival fichajes de calidad que incrementen la competencia interna en el plantel y mejoren su exiguo fondo de armario. El objetivo es formar un grupo más compensado, con al menos 15 futbolistas que puedan ser titulares, y capacidad para luchar por un puesto en competición europea.

A la espera de que el club confirme oficialmente a Campos como sustituto (con carácter externo) de Felipe Miñambres, son más las dudas que las certezas sobre el futuro del Celta, aunque ya se conoce que un buen número de futbolistas del actual plantel no van a seguir la próxima temporada a las órdenes de Coudet. Se esperan no menos de seis bajas y está en duda la continuidad de otros cinco futbolistas, con lo que la mitad del plantel puede ser renovado.

Salvo sorpresa de última hora no van a seguir el próximo curso en el Celta Matías Dituro, Jeison Murillo, Okay Yokuslu, Denis Suárez, Nolito, Thiago Galhardo y probablemente, aunque tiene contrato en vigor, Augusto Solari. Además, por muy distintos motivos, existen dudas sobre la continuidad de Renato Tapia, José Fontán, Orbelín Pineda y Santi Mina.

La portería

A pesar de su buen rendimiento, el Celta ha decidido que no va a ejercer la opción de compra que tiene sobre Matías Dituro y también es improbable que negocie a la baja la incorporación en propiedad del guardameta argentino o prorrogue una segunda cesión. El Celta no quiere pagar por un portero que el próximo sábado cumplirá 35 años y busca en el mercado sustituto para competir por el puesto con Rubén Blanco, en quien, pese a su crónico problema de lesiones, el club sigue confiando.

El Celta está convencido de que el nuevo director deportivo podrá encontrar un guardameta de garantías con la calidad y experiencia que pide Coudet.

La defensa

Es la línea del equipo que mejor ha funcionado esta temporada y en la que menos cambios van a producirse. La única baja segura será la del colombiano Jeison Murillo, cuya cesión no se va a prorrogar por cuarta temporada consecutiva debido a la evidente pérdida de protagonismo del cafetero, que ha pasado a ser el tercer o cuarto central en el orden de preferencias del técnico.

Tras su gran campaña, Aidoo y Araújo se perfilan como la pareja titular de centrales, con el canterano Carlos Domínguez como tercera opción, aunque es más que probable que el club acuda al mercado en busca de un cuarto central.

Queda por ver qué ocurre con José Fontán, a quien Coudet ha empleado con cuentagotas este curso como reemplazo de Javi Galán para el lateral izquierdo. El arousano pidió salir en enero pasado en busca de protagonismo, pero el técnico vetó su marcha al carecer de un sustituto para Galán. Su salida cedido estará supeditada al fichaje de un lateral zurdo.

El medio campo

El principal cambio en la medular atañe a la marcha por imperativo presidencial de Denis Suárez justo cuando el salcedense ha alcanzado su mejor momento de forma desde su regreso al club. Carlos Mouriño ha trazado una línea roja que el futbolista no está dispuesto a aceptar y Denis ya ha asumido que su etapa en el Celta concluirá inexorablemente en junio, aunque cree que la negativa del presidente de sentarse a hablar con él para limar asperezas no se debe tanto al problema suscitado con su agencia de representación como al interés por liberarse de su alto salario. El club necesitará, en todo caso, cubrir la baja de Denis con un futbolista de su talento y perfil que no va a resultar precisamente barato.

El Celta prescindirá también el próximo curso de Okay, cuyo nuevo destino será el Getafe, en el que ya juega a préstamo desde enero pasado con una cláusula de compra obligatoria de 3 millones de euros siempre que el conjunto azulón permanezca (lo que es muy probable) en Primera División. La del pivote internacional turco es, de momento, la única venta que el club tiene prácticamente asegurada.

El equipo celeste planea poner a la venta en el próximo mercado a Renato Tapia, uno de sus jugadores con mejor valoración de mercado, cuyo traspaso le permitiría hacer caja para afrontar otros fichajes. El internacional peruano no ve con malos ojos su salida debido a la pérdida de protagonismo en beneficio de Fran Beltrán y la necesidad de disponer de minutos para mantener su estatus en la selección peruana que en junio próximo buscará en la repesca una plaza en el Mundial de Catar.

El frente de ataque

El ataque celeste presenta certezas y alguna duda para la temporada en ciernes. No van a seguir Nolito, cuyo ciclo se da por concluido con la extinción de su contrato, ni Thiago Galhardo, que acaba su periodo de cesión y el Celta no va a ejercer la opción de compra que dispone sobre el brasileño.

La continuidad de Augusto Solari es dudosa, a pesar de que al argentino, cuyo rendimiento ha caído notablemente esta temporada, tiene todavía un año más de contrato. El club prevé buscar un candidato más pujante para competir con Brais. Contrato en vigor hasta 2027 tiene Orbelín Pineda, pero el flamante fichaje invernal no gusta a Coudet, que apenas le ha dado oportunidades y no se descarta la posibilidad de una cesión, si persiste su ostracismo, a pesar de que el club confía plenamente en las condiciones del internacional mexicano.

El Celta cuenta también con Santi Mina, pero el delantero está pendiente de sentencia judicial por una acusación de agresión sexual que, si resulta condenado, precipitaría su marcha.