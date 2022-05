Aspas lidera la pugna por el Zarra

“Siendo sinceros, creo que el gol es de Antonio [Puertas] en propia meta. Quise tirar al segundo palo y creo que con la rosca se iba fuera”. Con este alarde de franqueza se refirió el domingo Iago Aspas al gol anotado por el Celta al Granada que debía ponerle en cabeza (empatado con Raúl de Tomás) en la pugna por conseguir su cuarto Trofeo Zarra. Pese a no reconocer el tanto como propio, tanto el árbitro del partido, Juan Martínez Munuera como el Diario Marca, que desde temporada 2005-06 concede el galardón al máximo goleador español de LaLiga se lo otorgan, reactivando al céltico de lleno en la pugna más igualada de los últimos años por el trono del gol nacional.

A falta de cuatro jornadas para que LaLiga eche el telón, Aspas (Celta) y Raúl de Tomás (Espanyol) encabezan la clasificación con 15 dianas, con Juanmi (Betis) pisándoles los talones (14). Joselu (Alavés), José Luis Morales (Levante) y Carlos Soler (Valencia) completan el sexteto de candidatos que pugnan por alzarse con el cetro del gol español.

Con este decimoquinto gol del curso, Aspas supera sus registros goleadores de las últimas tres temporadas, sigue llamando a la puerta de la selección y establece un nuevo hito goleador entre las grandes leyendas de la historia del Celta.

Camino de los 35 años, que cumplirá en agosto, la pegada del astro celeste está lejos de agotarse. Iago mejora sus números de las últimas tres campañas, en las que obligó a sacar de centro hasta 14 veces al equipo rival. Su actual registro está sin embargo lejos de los 19 tantos conseguidos en la temporada 19-20, los 20 de la anterior campaña o los 22, su récord personal, anotados en el curso 17-18. Solo en la campaña 2012-13, cuando se estrenó en Primera División hizo Aspas menos de 14 tantos. Su promedio goleador con el Celta en Primera supera las 16 dianas por curso.

La plusmarca de anotación en el Celta en una misma temporada la conserva desde hace más de seis décadas Mauro Rodríguez, con las 23 dianas que a punto estuvieron de otorgarle el Trofeo Pichichi (finalmente se lo llevó con polémica Alfredo Di Stefano) en la temporada 1955-56. Aspas se quedó a un solo gol del récord de Mauro hace cinco temporadas.

El delantero moañés, no obstante, es el único futbolista celeste que ha conseguido anotar más de 14 goles durante 4 temporadas en Primera División, según informa Afouteza e Corazón. Manuel Hermida, Hermidita, y Mauro lo consiguieron en tres ocasiones.

Manuel Fernández, Pahiño, lo hizo en nueve ocasiones, pero solo tres de ellas vistiendo la zamarra celeste y el resto con el Real Madrid, equipo con el que el delantero vigués consiguió también el Trofeo Pichichi en los años 1948 y 1952.

Joselu, la estrella del Alavés que desea Coudet, nunca ha marcado en Balaídos

El Celta recibe el sábado al Deportivo Alavés (Balaídos, 18.30 horas) con el doble objetivo de certificar matemáticamente la permanencia contra otro equipo en dificultades, que tiene en sus filas al trasdezano Joselu Mato, el fichaje deseado por Coudet para reforzar la delantera y uno de los principales competidores de Iago Aspas por el Trofeo Zarra. Joselu concluye contrato a final de temporada y es el gran objeto de deseo de Coudet, que se ha puesto en repetidas ocasiones en contacto con el delantero para intentar convencerlo de que fiche por el Celta. Las altas exigencias económicas del artillero, por quien no habría que pagar traspaso, y la fuerte competencia de Valencia y Espanyol, entre otros equipos, complican notablemente la operación. El conjunto perico parece ahora mismo el mejor colocado por hacerse con sus servicios. Su temprana venta al Real Madrid impidió a Joselu debutar con el Celta en Primera División, aunque sí jugó dos temporadas en Segunda, en las que anotó 4 goles. Joselu, cuya exitosa carrera transcurrió en su mayor parte en Alemania y Inglaterra, no se enfrentó por primera vez al Celta hasta la temporada 2016-17 con el Deportivo. Posteriormente lo ha hecho en cinco ocasiones con el Alavés, aunque rara vez ha sido decisivo en el resultado. Frente al Celta, el de Silleda presenta un balance de cuatro derrotas y una solo victoria y solo he ha marcado un gol en cinco enfrentamientos. El Alavés se le ha dado bastante mejor a Iago Aspas. Además del famoso doblete que salvo al Celta de la catástrofe en Segunda, el moañés le ha marcado en Primera División al conjunto vitoriano 5 goles en 10 partidos.

La permanencia a tiro de un empate

El Celta dispondrá el próximo sábado en Balaídos de su segunda “bola de partido” para certificar de forma matemática la permanencia. El gol en el descuento de Darwin Machís impidió al grupo de Coudet sellar el pasado domingo el objetivo en el Nuevo Los Cármenes, pero a los celestes les bastará ahora con un empate para confirmar su continuidad en la máxima categoría por undécima temporada consecutiva. El Celta contabiliza 40 puntos y aventaja en 9 al equipo que marca el corte del descenso, el Granada, con el coeficiente particular de goles a favor de los celestes. Los nazaríes se miden esta jornada al Mallorca (32 puntos) al que los celestes tiene también el golaverage particular ganado. Con cuatro jornadas por jugarse, el Celta puntúa el sábado, ni el Granada ni el Mallorca, suceda lo que suceda en su partido, tendrán ya posibilidades de alcanzarlo en la tabla. Tras ocho jornadas sin ganar como local –su última victoria fue ante el Mallorca en el mes de marzo–, el Celta pretende completar el objetivo mínimo que se había marcado para este curso brindando un triunfo a su afición en la penúltima cita de la temporada en casa.

Cuatro puntos menos que hace un año

El Celta no podrá ya igualar los 53 puntos firmados la pasada temporada. El grupo de Coudet contabiliza cuatro puntos menos de los que llevaba hace un año a esta altura de competición y, con 40 en su casillero, no estaría ya en disposición de alcanzar los 53 puntos aunque ganase los cuatro encuentros que faltan para que LaLiga eche el telón. Cabe recordar que el Celta igualó la pasada temporada con Coudet su mejor racha de victorias consecutivas (5) al ganar cinco de los últimos seis encuentros de Liga.