El Celta pierde valor de mercado

La plantilla del Celta ha perdido valor con respecto a la del pasado curso, a pesar de los fichajes incorporados para reforzar el equipo el pasado verano y la llegada a coste cero de Orbelín Pineda en el mercado invernal. Buena parte de los integrantes de la actual plantilla han bajado su precio de mercado y no se han producido aumentos verdaderamente significativos con la llegada de nuevas caras entre los jugadores que han incrementado su valor. Brais Méndez, Fran Beltrán, Santi Mina y Javi Galán son, por este orden, los activos más valiosos del club vigués.

El portal especializado en fútbol Transfermarkt estimaba finales de la pasada temporada el valor de la plantilla del Celta en 131,5 millones sin incluir a los jugadores cedidos por otros equipos (Murillo, Olaza, Aarón y Jorge Sáenz). En su última actualización, en marzo pasado, el valor estimado del plantel celeste había descendido hasta los 125,4 millones (casi 6 menos), pese a la incorporación en el mercado veraniego de Franco Cervi y Javi Galán, por quienes el Celta realizó un desembolso próximo a los 9 millones, y la llegada a coste cero en enero del mexicano Orbelín Pineda, a quien se adjudica un precio de 6 millones.

El jugador celeste que más se ha depreciado ha sido Renato Tapia, que ha visto en pocos meses reducido a la mitad su precio de mercado después de haber sido el jugador que más se revalorizó la pasada temporada. Entre junio de 2020 y enero de 2021 el valor del internacional peruano su multiplicó por 5 precio, pasando de 4 a 20 millones. A comienzos del pasado curso, Tapia era, según Transfermartk, el activo más valioso del Celta pero la pérdida de la titularidad en beneficio de Beltrán ha hecho caer su valoración de mercado hasta los 10 millones, la mitad de lo que costaba hace 10 meses.

Los más valiosos del plantel son Brais Méndez, a quien se adjudica un precio de 18 millones, Santi Mina (15 millones), Fran Beltrán (14 millones) y Javi Galán (9 millones). El atacante mosense incrementa su precio en 4 millones, el centrocampista madrileño lo hace en dos y el lateral pacense pasa de valer 4 (algo menos de los que costó) a 9. Santi Mina mantiene inalterado su precio, pero el delantero vigués está pendiente de un fallo judicial por una acusación de agresión sexual que podría dar al traste con su carrera si resulta condenado.

La mayor parte de los activos celestes bajan de precio. La disminución tiene que ver con la pérdida de protagonismo sobre el terreno de juego, como en los casos de Rubén Blanco, Iván Villar Augusto Solari, Miguel Baeza o el turco Okay Yokuslu o con la desvalorización propia de la edad, como ocurre con Iago Aspas, Hugo Mallo o Nolito. Blanco vale 1,5 millones menos, Villar ha visto reducido en 1,5 millones su precio, Solari pierde un millón en valoración y Okay, a quien el Getafe tendrá que comprar obligatoriamente por 3 millones si mantiene la categoría pasa de 7 a 3,5. La valoración de Iago Aspas se establece en 7 millones, 2 menos que a finales del pasado curso; Mallo pasa de 5 a 4 y pierde otro millón, mientras que el precio de Nolito, uno de los que se da por seguro que no va a seguir el próximo curso, cae en 300.000 euros.

Hay tres casos en los que los jugadores han perdido valor, a pesar de contar regularmente de minutos con buen desempeño sobre el terreno de juego. Seguramente el que más llama la atención es de Joseph Aidoo, que vale menos que el pasado curso, a pesar de la gran temporada que está realizando. El precio de Aidoo pasa de 6 a 5 millones sin tener en cuenta la jerarquía que el central ghanés ha adquirido en el equipo y el interés que ha despertado su gran temporada.

De los menores de 30 años que juegan regularmente también se han devaluado, según Transfermartk, Néstor Araújo y Denis Suárez. El zaguero mexicano vale un millón menos de lo que costaba la pasada temporada, mientras que el precio del atacante salcedense cae en dos millones. Para Denis, Suárez que no va a seguir el próximo curso Transfermartk establece actualmente un precio de 10 millones, pero parece muy improbable que el Celta consiga venderlo el próximo verano por esta cantidad teniendo en que el propio club lo ha depreciado al ponerlo en el mercado con obligación de venta por un desacuerdo con el presidente Carlos Mouriño.

Orbelín Pineda incrementa el activo pero baja su precio

La llegada de Orbelín Pineda ha permitido al Celta incrementar el activo de su plantilla. Al jugador mexicano, que se incorporó en el mercado invernal a coste cero, Transfermarkt le adjudica una valoración de 6 millones de euros. Sin embargo, la valoración del internacional mexicano en la actualización del mes de marzo es 3 millones inferior a la que él mismo tenía el pasado mes de diciembre cuando concluyó su contrato con Cruz Azul. La caída en el precio de mercado cabe atribuirla a su suplencia con el Celta, pues apenas ha jugado 51 minutos en 4 encuentros desde sus llegada a Vigo. Esta pérdida de protagonismo le ha dejado fuera de la última convocatoria de la selección mexicana en las últimas eliminatorias de clasificación para el Mundial, lo que seguramente también ha contribuido ha rebajar su valor de mercado.

Solo Carreira y Kevin suben entre los jóvenes

El gran futuro que se augura a los canteranos más jóvenes no tiene reflejo en el precio de mercado que Transfermarkt le adjudica a los futbolistas formados en el Celta, que en algunos casos bajan su valoración con respecto al pasado curso. Así ocurre con Carlos Domínguez, que se deprecia en medio millón de euros y (aunque no pertenece a la cantera) Miguel Baeza, actualmente cedido en la Ponferradina, que pasa de 2,5 millones a un millón. Se mantienen en su actual precio José Fontán (1 millón) l Gabri Veiga, éste todavía con ficha y desempeño en el filial. Los únicos que suben su valoración son Sergio Carreira, beneficiado por su cesión al Mirandés, y Kevin Vázquez, tras el protagonismo adquirido con la lesión de Mallo, ambos en 200.000 euros.