“No necesito sentir que peligre mi puesto para mejorar”

– Con la permanencia virtualmente asegurada, falta apenas rematar la faena. ¿Con qué humor y objetivos afrontan los cinco partidos que restan?

– Nuestra idea no ha cambiado. Nuestra idea es ganar los máximos partidos posibles y quedar lo más arriba posible. Tenemos esa ambición y no nos vamos a relajar, ni mucho menos, en esta recta final.

– Pero una vez que certifiquen matemáticamente la permanencia, que era el objetivo básico, no les van a quedar ya muchos estímulos.

– Como he dicho, nosotros tenemos la ambición de ganar el mayor número de partidos que podamos y quedar lo más arriba posible. Queremos acabar LaLiga del mejor modo posible.

– ¿Lo han hablado en el vestuario? ¿Qué les ha dicho Coudet?

– Lo hemos hablado, sí. Como he dicho, es la idea que tenemos todos, tanto la suya como de los jugadores. Quedan cinco partidos y los vamos a afrontar como cinco finales. Es verdad que ya estamos alejados tanto de arriba como de abajo, pero el objetivo no cambia. Queremos ganar partidos y acabar lo más arriba posible.

– ¿Después del último fiasco en casa contra el Getafe es el partido de este domingo en Los Cármenes el más importante de los cinco partidos que faltan por jugarse?

– Bueno, veníamos de hacer un partido muy bueno contra el Athletic en Bilbao y la verdad es que no estamos contentos, ni mucho menos, de cómo fue el último partido ante nuestra afición. Por eso vamos a Granada con muchas ganas de traernos los tres puntos.

– Si un equipo se la juega en este partido es el Granada. ¿Les beneficia que al rival le vaya la vida en el empeño?

– Nosotros sabemos que para el Granada es una final, pero nosotros afrontamos el partido con la misma ilusión de siempre y vamos a competir en igualdad de intensidad, aunque sean ellos los que se jueguen mucho más.

– Karanka tiene seis bajas y otros seis jugadores son duda. Imagino que es una oportunidad que no se puede desaprovechar.

– Nos enfocamos en nosotros mismos. Sabemos que si hacemos las cosas bien, podemos ganar a cualquier rival y conseguir resultados. Cuantas más bajas tengan ellos, mejor, pero nosotros nos concentramos en hacer un buen partido. Estoy seguro de que si hacemos bien las cosas, nos traeremos los tres puntos.

– ¿Prevé un partido parecido al de Balaídos? Se lo digo porque aquí costó mucho abrir la lata y ellos también estaban en situación complicada, aunque con mucho mayor margen de maniobra.

– Han cambiado de entrenador y seguro que habrán cambiado cosas. Sabemos que es un equipo que defiende bien y tiene jugadores rápidos, que salen bien a la contra, así que tendremos que estar al cien por cien concentrados.

– ¿Cómo calificaría la temporada del Celta? ¿Le da más de un aprobado?

– Para eso habría que terminarla. Al final de temporada será el momento de hablarlo.

– La temporada no ha terminado, pero en estos cinco partidos que quedan ya no van a cambiar mucho las cosas.

–Bueno, está claro que nosotros queremos estar lo más arriba posible, aunque sabemos que en esta Liga hay muy buenos rivales. Como he dicho, quedan por jugarse cinco partidos y eso habrá que calificarlo a final de temporada.

– Tal vez el problema es que el Celta ha alternado buenos partidos con actuaciones mediocres, como esta última frente al Levante. ¿A qué achaca esta bipolaridad ?

– Está claro que no hemos sido capaces de coger esa regularidad que nos habría permitido estar más arriba. Al principio nos costó bastante en casa, pero creo que el equipo ha hecho muy buenos partidos. Ha habido partidos en los que hemos merecido más y no hemos obtenido resultados, pero en general creo que el equipo ha llevado una buena línea. Es verdad que hemos tenido algunos altibajos y hemos alternado buenos y malos partidos, pero es complicado estar siempre bien.

– No deja de ser curiosa esta dinámica un poco de montaña rusa. El Celta empezó mal en casa y bien fuera, luego mejoró en Balaídos y empeoró como visitante y ahora vuelve a estar mal en Balaídos y bien fuera.

– Es verdad que ante nuestra afición costó al principio y esto no era normal porque en casa siempre hay que hacerse fuerte. Pero obtuvimos buenos resultados fuera, que es lo que nos llevó a evitar la zona de peligro y nos permitió mirar siempre hacia arriba.

– ¿Qué rivales les han dado más guerra, los de arriba o los de abajo?

– Da igual al rival que nos enfrentemos porque siempre proponemos lo mismo. Unas veces nos ha salido mejor y otras peor.

– Eduardo Coudet ha concentrado los minutos de juego en un grupo muy específico de 12 o 13 jugadores y en muchos partidos no ha agotado los cambios. ¿Ha faltado fondo de armario?

– Yo creo que tenemos una plantilla muy competitiva, con casi todos los puestos doblados. Cualquiera puede jugar. Es verdad que ha habido pocas lesiones y quizás por ello el técnico ha confiado más en determinados jugadores. Pero cualquiera que ha tenido la oportunidad lo ha hecho fenomenal.

– No me da la impresión de que el Celta le haya sacado mucho partido al banquillo. ¿No le parece sintomático que el entrenador solo haya agotado los cambios en 12 o 13 de los 33 partidos que se han jugado?

– Bueno, yo creo que dos jugadores por puesto tenemos. El míster se ha decidido por unos jugadores específicos, pero yo veo una plantilla competitiva.

– Usted es el jugador de campo que más minutos ha tenido esta temporada. ¿Le ha beneficiado o le ha perjudicado no tener un competidor específico en su puesto?

– Pues la verdad es que no miro eso. Me concentro en entrenarme al máximo para estar lo mejor posible el día del partido. No veo si tengo un competidor o no. Miro por el equipo y por mí y en hacerlo lo mejor posible. Creo que cuando José [Fontán] ha tenido la oportunidad de jugar lo ha hecho fenomenal, así que ahí también hay una buena base.

– Se lo decía porque cuando más dura es la competencia interna más mejora el rendimiento individual.

– Yo creo que eso depende de la persona. Yo soy una persona que ni mucho menos me relajo. Siempre quiero mejorar y siempre quiero más. No necesito sentir que peligre mi puesto para mejorar.

– ¿Se les está haciendo larga la temporada? ¿Cómo llega físicamente a esta recta final?

– Me encuentro bien físicamente. Estoy acostumbrado a esta situación. La pasada temporada también jugué todos los partidos menos los de sanción. Llego perfecto de físico a estos cinco partidos finales, que quiero acabar de la mejor forma.

– En lo personal, ¿qué balance hace de este primer año en el Celta

– Me ha adaptado muy bien al club, a los compañeros y a la ciudad en muy poco tiempo porque llegué solo 11 días antes de que empezase LaLiga. El tipo de equipo y la idea de juego me han favorecido. Al final esto me ha hecho mejorar, que es lo quiero cada año porque soy exigente y quiero más.

– Creo que fue Coudet el que más empeño puso en su fichaje. Me han dicho que le llamó unas cuantas veces para convencerle.

– Aparte del club y de que me gustaba la idea, está claro que él me dio toda su confianza y fue una de las cosas que me hizo llegar aquí.

– ¿Se le ha quedado alguna espina clavada?

–Todavía quedan partidos y espero seguir sumando, ojalá pueda marcar algún gol y dar alguna asistencia más; en suma, ayudar al equipo. Quedan cinco partidos y todavía es pronto como para saber cómo ha ido la temporada.

– ¿Será este su último año en el Celta? Últimamente llegan cantos de sirena desde el Barcelona y la Premier. ¿Cómo le afecta esto de estar en boca de grandes equipos?

– Yo me evado de esas cosas. Me centro en el día a día, en entrenarme, en mejorar, en el partido, en que todavía queda un mes. No suelo hacer mucho caso ni estoy atento a ese tipo de rumores.

– ¿A usted le ha llegado directamente alguna noticia de este interés, es decir, por otra vía que no sea lo que ha oído o se ha publicado?

– Al final te llega por amigos o gente que te lo manda, pero como te he dicho yo no estoy atento a esas cosas y tampoco soy de redes sociales. Eso perjudica y lo que quiero es estar centrado para acabar la temporada de la mejor forma.

– Pero imagino que gusta que un club como el Barça se fije en usted.

– Estoy muy a gusto aquí. Supongo que si hay estos rumores es porque estoy haciendo un buen trabajo. Pero yo me centro en el Celta. Me quedan cuatro años más de contrato, así que estoy muy tranquilo.

– Supongo, por lo que dice, que todo esto no le condiciona de cara a la próxima visita al Camp Nou.

– Ni mucho menos. No creo que a nadie le quepa duda de esto. Ahora estoy centrado en el partido del domingo y cuando toque el Camp Nou me centraré en ese partido. En todos los partidos intento dar el máximo, unas veces sale mejor y otras peor.

– ¿Qué es lo mejor que le ha dado al Celta y en qué cree que tiene que mejorar?

– Siempre se puede mejorar. Me gustaría mejorar mis números con goles y asistencias, aunque todavía queda. Pero la idea del míster, con laterales largos, encaja en mi forma de juego y creo que esto beneficia al equipo.

– Por ponerle un pero, hay quien le pide una mejor toma de decisiones en el último tercio de cancha. Su número de asistencias no es muy alto para lo mucho que llega al área rival.

– Sí, es uno de los aspectos que quiero y trabajo para mejorar. Soy ambicioso, quiero mejorar año a año, pero todavía quedan partidos y quiero seguir mejorando.

– Para finalizar. ¿Qué tal se ha adaptado a la vida en Vigo?

– Pues estoy muy a gusto. Me adapté rápido. Nunca había vivido en un sitio de costa, así que todo era nuevo para mí. Pero estoy muy cómodo y todo eso hace que en el campo esté muy feliz.