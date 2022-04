“El Celta es muy peligroso, pero el Granada tiene mucha más necesidad”

–Hace tiempo que no sabemos de usted. ¿Qué es de su vida?

–Por aquí seguimos, en Lugo. Después de retirarme en el Club Deportivo Lugo estuve dos años como entrenador de porteros en el Lugo y ahora espero alguna opción que pueda llegar.

–¿Siente nostalgia del fútbol profesional?

–Un poco sí. Siempre es bonito recordar los buenos momentos, pero hay que ir avanzando y abrir nuevas etapas en la vida. Cuando has disfrutado del fútbol profesional durante tantos años siempre se añora un poco, pero hay nuevos retos y etapas en la vida que hay que afrontar con ilusión, como estoy haciendo. Pero no se olvidan los grandes momentos vividos.

–Se van a enfrentar en Los Cármenes el equipo que le vio crecer como futbolista contra el que le dio la oportunidad de tener continuidad en Primera División. ¿Alguna preferencia?

–No. El Celta es el equipo de Galicia y yo tuve la suerte de estar durante seis años, tanto en la base como en el primer equipo. Coincidí con grandes jugadores y grandes entrenadores en las primeras etapas de la Copa de la UEFA y de la Intertoto. Recuerdo el ascenso con el Celta B. Conservo de esta etapa grandes recuerdos y amigos. El Granada y antes Osasuna me dio la oportunidad de jugar en Primera. Pasé allí cinco maravillosos años con ascenso y cuatro años en Primera. Son dos equipos muy importantes para mí, así que mi corazón está dividido.

–Pero si hay un equipo que se la juega el domingo es el Granada.

–Sí. El Celta ha hecho una buena temporada con Coudet. El equipo ha sido reconocible. Aunque le ha faltado continuidad en algunos partidos, pero tiene una buena plantilla, un gran grupo. Lo he visto muy suelto en bastantes partidos, aunque ha habido otros que le ha costado. Cuando sus mejores jugadores no pasan por un buen momento el Celta lo nota. Pero en líneas generales ha hecho una buena temporada, no olvidemos lo mal que lo ha pasado en estos años. El Granada, que en los últimos años disputó competición europea con Diego Martínez, no tuvo un buen inicio con Robert Moreno. Pasó por bastantes adversidades y no consiguió tener un juego vistoso. Ahora han dado otro cambio. Pero es verdad que el Granada está mucho más necesitado de puntos. En todo caso, será un partido muy atractivo y del que se va a poder disfrutar.

–¿Tiene favorito?

–Pues no. El Celta se juega menos que el Granada, pero es un equipo muy peligroso en todo y el Granada tiene gran necesidad de puntos. Va a ser un partido atractivo, de muchas ocasiones, porque a los dos equipos les gusta el juego ofensivo. Veremos qué sucede, pero creo que la gente lo va a disfrutar porque el Celta todavía tiene la ilusión de seguir sumando puntos y el Granada busca tres puntos que le alejen un poco de los puestos de descenso.

–¿Cuál cree que puede ser la clave que desequilibre la balanza?

–Seguramente el inicio. El equipo que se adelante en el marcador tendrá mucho ganado. El Celta es un equipo muy peligroso en las transiciones y el Granada domina el balón parado, donde el Celta sufre un poco. Cada uno va a intentar jugar sus armas, pero el equipo que se adelante en el marcador puede tener mucha ventaja.

–¿Tiene la impresión, viendo lo que ha pasado luego con la cantera , de que le tocó vivir la época equivocada en la portería del Celta?

–Me tocó una etapa en la que era muy complicado tirar de la cantera. Para un canterano entonces era muy difícil, ya no tener recorrido en el primer equipo, sino debutar en Primera. Las circunstancias cambiaron y el Celta por razones presupuestarias tuvo que tirar de la gente de la casa. A nosotros nos tocó una etapa más complicada y muchos tuvimos que salir fuera a buscarnos esa oportunidad porque el Celta jugaba entonces cada año competición europea y tenía una plantilla de mucha calidad. Pero salimos muy preparados y conseguimos en otros sitios la oportunidad que aquí no tuvimos. Yo me considero afortunado de haber trabajado día a día y aprender de grandes porteros, como Pinto o Cavallero. Me quedo con el ascenso del filial, la participación en la Intertoto y muchas convocatorias con el primer equipo.

–¿Cómo ve ahora la portería del Celta? ¿Usted apostaría por fichar a un portero?

–La portería del Celta ha subido de nivel. Dituro ya conocía la casa y ha hecho muy buena temporada. Ha sido decisivo en algunos partidos y ha demostrado que está muy preparado. Rubén espera su oportunidad y ha tenido una gran presión. Estoy seguro de que cuando le toque actuar va a estar mucho más preparado. Veo una portería muy sana en el Celta y con dos porteros de garantías.

–¿De verdad cree que a Rubén le puede venir bien haber pasado esta última temporada en blanco?

–Estoy seguro de ello. A veces es difícil decir que los porteros pueden mejorar sin tener minutos, pero creo que se ha liberado de la presión que ha tenido en estos últimos años y cuando vuelva, que lo hará, va a jugar con más tranquilidad. Estoy seguro de que va a salir fortalecido.

–El problema de Rubén, más que la suplencia, han sido las constantes lesiones.

–De todo se aprende. Y si hay algo que debilita son las lesiones. No te sientes al cien por cien y no puedes entrenar y competir. Habría que hacer un análisis más profundo e intentar buscar soluciones. Rubén es un portero de gran calidad y futuro, pero las lesiones le han perjudicado mucho.

–Tampoco parece que la cesión al Leganés haya ayudado a Iván Villar.

–Creo que, a pesar de no disponer últimamente de minutos, la cesión de Iván ha sido positiva. Empezó jugando poco con Asier, luego dispuso de minutos, pero el siguiente cambio de entrenador y la llegada de Dani Giménez, que es un portero con mucha experiencia, le ha restado protagonismo. La competencia con porteros más experimentados no le ha beneficiado, pero la cesión le puede hacer ver el fútbol y la portería desde otra perspectiva y cuando regrese va a estar más preparado.

“El Celta nos preparó para conseguir en otro sitio la oportunidad que no tuvimos aquí”