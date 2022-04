Lautaro Bouzada, ‘Lauti’ es un chico con la cabeza bien amueblada, las ideas claras y un sentido del trabajo como pocos tienen a su edad. Para él, el fútbol no es otra cosa que “trabajo diario y esfuerzo”. No importan tanto los números como sí hacer mejor al compañero, ayudar al de al lado y buscar el bien común por encima del individual. En un mundo en el que los delanteros solo tratan de engordar sus números, el uruguayo únicamente piensa en seguir mejorando para ser un futbolista más completo. “Estoy tranquilo respecto a los goles porque aunque a los delanteros se nos mide por ellos, estoy trabajando duro e intento ayudar en todo a mis compañeros. Igual no llevo tantos como me gustaría, pero si no han llegado hoy seguro que llegarán mañana”, asegura el delantero del Celta B.

La que debería ser su temporada de consagración está siendo más complicada de lo que habría deseado. Tras comenzar el curso como titular e incluso anotando un brillante doblete ante el Real Unión en las primeras jornadas de liga, una inoportuna lesión le apartó de los terrenos de juego durante dos meses. Ahora lucha por recuperar su mejor forma para ayudar al equipo en este tramo final. “Me encuentro bastante bien. Estoy recuperando la confianza y la continuidad que me hacían falta. Quiero acabar bien la temporada porque el comienzo fue duro, una montaña rusa. Empecé jugando, marcando y en cuestión de unos días me lesioné y estuve bastante tiempo fuera. Ahora lo que quiero es recuperar esa continuidad”, explica tras volver a anotar el pasado fin de semana. Hoy se medirá en Barreiro al Calahorra en un duelo que se antoja vital para alcanzar los playoffs de ascenso a Segunda División, el veradero objetivo por el que va a pelear el filial en las próximas semanas. Después de vencer al Deportivo en el derbi, el cojunto celeste sufrió en casa una dura derrota contra el San Sebastián de los Reyes de la que se quieren redimir. “Es un partido que nos ayudaría a coloarnos en la zona de arriba porque hay enfrentamientos entre rivales directos. Queremos darle una alegría a nuestra gente”, asegura Lautaro. Sobre los posibles rivales a los que se enfrentaría en una hipotética eliminatoria de playoffs, el uruguayo destaca el alto nivel de todos los equipos y señala que no le importaría enfrentarse al Deportivo. “Nos daría un poco igual el rival. Todos los equipos que lleguen hasta esas rondas será porque son muy buenos y fuese el que fuese el rival, jugaríamos con las mismas ganas”, apunta. El punta del filial termina contrato en 2023 y de momento no tiene noticias del club. Tampoco le preocupa, aunque tiene claro que quiere triunfar en el Celta. “Esta es mi casa y si me tengo que sentar a negociar lo haré encantado, pero por ahora eso se lo dejo a mis representantes”, indica. ‘Lauti’ debutó la pasada campaña en Primera División a las órdenes de Coudet. El argentino, sin embargo, no ha vuelto a citar al uruguayo y de momento solo parece contar con Carlos Domínguez toda vez que el club envió a Gabri Veiga de vuelta al filial tras varías semanas entrenando con el primer equipo. Las pocas oportunidades no desmotivan al delantero, que tiene claro que si algún día está con los mayores será gracias a su trabajo diario. “Si que es cierto que este año no estamos subiendo tanto como en el pasado, pero seguimos trabajando y entrenando con el objetivo de que algún día podamos estar”, asegura. Conocedor pese a su juventud del mundo del fútbol, sabe que la posibilidad de tener que salir de Vigo en el corto plazo está ahí. “No diría que tendría pena. El Celta me dio la oportunidad cuando me trajeron en juveniles y le estoy muy agradecido, pero el fútbol no termina aquí y si tiene que ser en otro lado me mentalizaré para ello”, señala. El delantero del B tiene palabras de reconocimiento hacia Claudio Giráldez y Jorge Cuesta, sus dos entrenadores en juveniles y que fueron un gran apoyo para él. También para Onésimo, del que destaca que “ha conseguido enchufar y unir a todo el equipo”. Por todos ellos y por la estructura del club, no tiene dudas de la apuesta de la institución por la gente de la casa. “Somos un club de cantera y todos aportamos lo que podemos en todo momento. Nuestro sueño, el mío y el de cualquier canterano, es llegar al primer equipo”, asegura.