La exigua aportación del banquillo ha dado esta temporada no pocos quebraderos de cabeza a Eduardo Coudet, que ha obtenido un pobre rendimiento de sus jugadores menos habituales. Uno de los casos más evidentes es el del argentino Augusto Solari, cuya productividad ha caído en picado con respecto al pasado curso.

El ex del Racing de Avellaneda presenta números muy por debajo de los que llevaba el pasado curso con más minutos sobre el terreno de juego y más tiempo de adaptación a LaLiga, a la que llegó en el mercado de invierno de 2021 a muy bajo coste por recomendación expresa de Eduardo Coudet.

El rendimiento de Solari fue inmediato. En su segunda comparecencia con el equipo dio a su compatriota Facundo Ferreyra el gol que otorgó al Celta el empate en un campo tan complicado como el Wanda Metropolitano. En el siguiente encuentro, el argentino asistió a Santi Mina para poner la guinda al triunfo firmado contra el Elche en Balaídos (3-1).

Solari no solo aportó asistencias el pasado curso. También hizo goles. Dos en concreto, al Levante y el Villarreal, que sirvieron al Celta para redondear el triunfo obtenido ante los granotas en Balaídos y poner una pica en La Cerámica (2-4), donde precisamente anotó Solari el último gol celeste. El argentino presentó estas credenciales en 476 minutos sobre el verde, en su mayoría como suplente, repartidos en 16 encuentros. Esta temporada Solari lleva disputados 559 minutos en 22 encuentros y todavía no se ha estrenado como goleador ni asistente en LaLiga, aunque ha aportado un gol, al modesto CE Ebro, en la Copa del Rey. Al futbolista argentino le resta un año más de contrato, que no es seguro que vaya a cumplir.