Eduardo Coudet no puso demasiados peros ayer a la derrota sufrida por el Celta. El argentino no buscó excusas y destacó que fue “una mala noche”. Ni el hecho de haber jugado apenas tres días antes el Athletic sirvió para camuflar el mal encuentro del conjunto vigués. “Quizás el cansancio, quizás... no es poner excusas. Son esas noches donde hasta los rebotes te salen mal, todas las segundas jugadas iban para ellos, no nos fluyó el fútbol con espontaneidad”, apuntó el técnico, que quiso dejar claro que todos los jugadores estaban en perfectas condiciones. “En estos momentos puedo pensar si no hubiese arrancado con muchos cambios, pero nosotros consultamos y todos estaban al 100%. Así nos lo hacían saber”, explicó el de Buenos Aires tras comentar que había hablado con sus futbolistas el día anterior al duelo.

El Chacho también incidió en la diferencia de juego mostrada respecto al anterior partido en Bilbao, donde el Celta firmó uno de sus mejores partidos del curso. “Ha sido un cambio grande. Los primeros diez minutos el equipo arrancó bien, pero partir de ahí se hizo muy espeso el juego y no podíamos mover rápido el balón ni generar en las conducciones”, se lamentó el míster, que dio la receta para mejorar de cara al duelo de la próxima jornada frente al Granada. “Trabajar, repasar otra vez y aprovechar estos diez días para preparar el próximo partido”, apuntó. Al ser preguntado por la poca aportación ofensiva de Iago Aspas, Coudet evitó señalar a ningún jugador y lamentó las ocasiones falladas en los primeros instantes y que pudieron haber cambiado el devenir del encuentro. “A mí no me gusta cuando apuntas a nombres puntuales, ni para bien ni para mal. El pronto análisis es que tuvimos diez buenos. Podíamos haber abierto el marcador y después no necesitó tanto el Getafe para llevarse los tres puntos”, comentó. El técnico también abordó los objetivos que tiene el club en estas cinco jornadas, destacando que no ven todavía cerca a los equipos que ocupan las plazas de descenso pero sabiéndose responsables de tener que firmar un buen final de temporada para irse de vacaciones con un buen sabor de boca. “No es temer -sobre el descenso-, pero sí que hay que repasar y trabajar para cerrar de la mejor manera posible. Estamos en una zona donde los objetivos son difíciles de encontrar en cuanto a puntos. Quedan todavía cinco partidos, tenemos una responsabilidad porque representamos a un club y a su afición. Nos tenemos que brindar, así que a trabajar y volver a tratar de mostrar la mejor cara”, concluyó el preparador.