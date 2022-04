La victoria del pasado domingo ha dado un soplo de aire fresco al Celta. Tras una serie de malos resultados, los tres puntos conseguidos en Bilbao han cambiado la cara de Eduardo Coudet, que sin embargo se muestra ambicioso de cara al partido de esta tarde en Balaídos. El técnico sabe que otro triunfo dejaría cerrada la permanencia y por ello quiere brindarle un buen resultado a la afición. “Siempre estamos pensando en lo que tenemos que hacer nosotros más que ver otros resultados. Vamos a tratar de hacer un gran partido y que se queden los puntos en casa. Ya sería un momento importante, no matemáticamente pero sí para generar la tranquilidad total”, apuntó el de Buenos Aires en rueda de prensa.

Sin embargo, sabe que el Getafe no será un rival sencillo por mucho que esté situado en la zona media baja de la clasificación y aunque sus jugadores lleguen con el buen sabor de boca tras su gran actuación en San Mamés. “Estamos de buen ánimo pero sabiendo que nos vamos a enfrentar a un rival necesitado, con un técnico inteligente y muchas variantes en cuanto a plantilla. No va a ser fácil. Cuando juegas a los pocos días, el ganar ayuda a recuperarse de mejor manera”, comentó el Chacho, que reconoció que hasta hoy mismo no sabrá el estado real de sus futbolistas. “A las 48 horas es cuando puede aparecer alguna fatiga, pero en principio estamos todos bien. Veremos los que mejor están o los que creemos que están en mejores condiciones para iniciar, aunque para completar la convocatoria estamos todos”.

Sobre algunos de sus jugadores también se pronunció. De Kevin destacó su trabajo diario, su entrega y el hecho de que “es un competidor nato”, mientras que aseguró no estar preocupado por la sequía goleadora que viven tanto Santi Mina como Thiago Galhardo. “No me interesa quiénes marcan, sino cómo participan en el funcionamiento del equipo. Desde el lado de las funciones, las están haciendo de buena forma los dos. Ellos querrán marcar y me pone contento cuando lo hacen”, comentó el míster.

Por último, el entrenador argentino quiso poner en valor el hecho de haber logrado doce porterías a cero. “Es un trabajo conjunto”, destacó.

Brais y Beltrán copan los mejores onces de la jornada

El buen partido del Celta en San Mamés recogió ayer sus frutos una vez que finalizó al completo la última jornada de Liga. Brais Méndez y Fran Beltrán entraron en los onces ideales de LaLiga Fantasy y Who Scored con dos de las mejores notas de todos los jugadores que tuvieron presencia durante el fin de semana. Al de Seseña, las dos páginas especializadas, que valoran objetivamente las actuaciones de los futbolistas en función de una serie de parámetros como sus goles, asistencias, recuperaciones, porcentaje de pases o duelos ganados, le valoraron el excelente tanto logrado ante los vascos después de un lanzamiento desde más de 30 metros que se coló por la escuadra. El canterano, por su parte, asistió a Aspas en el primer gol del encuentro y además participó en diferentes acciones ofensivas de los vigueses, dos de las cuales logró finalizar él mismo.