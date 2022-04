Muchas personas o colectivos viven alguna vez un acontecimiento difícil que utilizan como punto de inflexión para dar un vuelco a su día a día. Uno de los casos más conocidos le ocurrió a Earl Hickey, un delincuente ficticio de medio pelo que, tras sufrir un accidente y ser atropellado por un coche abrazó con fuerza al karma para enmendar todas sus malas acciones, las cuales escribió en una extensa lista que le acompañó desde entonces. El accidente del Celta se produjo hace una semana en Cornellá ante el Espanyol. Aquella derrota supuso un punto de inflexión en el equipo, tal y como reconoció Coudet en los días siguientes. La realidad es que el golpe de hace siete días surtió efecto y el equipo vigués firmó ayer ante el Athletic uno de sus encuentros más serios de la presente temporada para alejar de un zarpazo todo tipo de fantasmas.

Comenzó el partido a un ritmo frenético, ese que cansa hasta a las personas que lo están viendo por televisión y que reclaman una mínima pausa para coger aliento. El Athletic basaba sus ataques en los envíos directos hacia un Iñaki Williams que bien podría competir este verano con el italiano Marcell Jacobs por una medalla en la prueba de 100 metros del Mundial de atletismo. Suerte para los vigueses que al delantero le falta de finura lo que le sobra de velocidad. Araújo y sobre todo Aidoo contuvieron perfectamente sus galopadas. El Celta, como siempre, buscaba a Aspas, ese jugador diferencial y sobre el que pesa uno de los grandes misterios -e injusticias- del fútbol español en los últimos tres años.

Suyo fue el primer zarpazo de la tarde después de varios avisos sin demasiado peligro para los porteros. El Celta, valiente como pocos días, robó una pelota cerca del área rival que cayó a los pies de Cervi. El argentino se la dio a Kevin antes de ser arrollado por un futbolista vasco y el de Nigrán abrió para un Brais Méndez que entraba por el costado diestro y que envío un centro raso al primer toque que el delantero de Moaña convirtió en oro. Un gesto técnico, fácil a ojos del espectador pero casi imposible para casi todo los mortales, cruzó la pelota lejos del alcance de un Unai Simón que tan solo pudo seguir la trayectoria con la mirada.

Contestaron pronto los rojiblancos a través del balón parado. No lo hicieron, eso sí, aprovechándose de su notable superioridad física, sino que optaron por ejecutar en corto una falta lateral para que Berenguer lanzarse un zurriagazo lejano que despejó con alguna dificultad el argentino Dituro. Poco después, en un saque de esquina, Iago Aspas tuvo que despejar bajo palos un remate que llevaba dirección hacia la red. Fue la más clara de los locales en los primeros 45 minutos.

Los que si tuvieron más fueron los futbolistas que iban de celeste. Una buena presión del canterano de Moaña propició el error de la zaga local. Santi Mina, que a veces parece peleado con el balón, se la dejó con suavidad a un Brais Méndez que conectó un gran zurdazo desde la frontal que salió rozando el palo de Simón. Fue solo un aviso. A diez minutos para el descanso un rechace fue recogido por Araújo, que se la cedió a un Fran Beltrán situado a notable distancia del arco. Dio tres pasos y conectó un misil tierra-aire que se coló por la escuadra del meta vasco y enmudeció San Mamés. Lo celebró con vehemencia el pequeño jugador de Seseña, al que le estaba costando ver portería este curso. Y así se llegó al intermedio.

No le gustó lo visto en el primer acto a Marcelino, que dejó en el vestuario a Williams, Sancet y Vesga para intentar cambiar la dinámica que llevaba el duelo. No lo consiguió. Y no lo hizo porque el Celta exhibió su versión más seria de principio a fin. Aidoo y Araújo amargaron la tarde a todos y cada uno de los jugadores rojiblancos que se asomaron por sus inmediaciones. Contundentes cuando tocaba y elegantes cuando podían, los dos centrales firmaron una actuación soberbia. Su solvencia fue enmudeciendo poco a poco a un estadio de los que da gusto escuchar. Por algo le llaman ‘La Catedral’, un templo que ayer vivió un Domingo de Resurrección celeste.

La segunda mitad fue un quiero y no puedo constantes de los locales. Lo intentaron por bandas, con un nervioso Muniáin y un agitado Berenguer que no recibieron ayuda de sus dos laterales, timoratos todo el encuentro. Al Celta le costaba salir, apenas inquietaba a Simón, pero tampoco sufría. El partido entró en una fase en la que no pasaba nada, justo lo que quería Coudet, que tardó en hacer los primeros cambios pero que cuando lo hizo metió a tres de una tacada. De hecho, en lo que puede considerarse un pequeño milagro de Semana Santa, el argentino agotó las cinco sustituciones. Algo insólito.

Las últimas acciones permitieron lucirse a un desaparecido Dituro, que apenas tuvo que intervenir en un par de disparos de los futbolistas bilbaínos pero que dejó para los fotógrafos una gran intervención a remate de Raúl García. Fran Beltrán, en su nonagésima carrera de la tarde, a punto estuvo de marcar su segundo tanto del día, pero se cruzó un defensa instantes antes.

Y así se llegó al final. Ejercicio de solvencia de un Celta que de golpe y porrazo rompe su mala dinámica, olvida su mala imagen de hace una semana, deja la portería a cero y acerca a Aspas a la pelea por otro Trofeo Zarra. Domingo redondo.