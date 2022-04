Fran Beltrán dijo tras la victoria del Celta en San Mamés, que, como no es un futbolista “de marcar goles”, cree que el logrado ayer frente a Athletic un golazo a la escuadra desde 30 metros, tiene “que guardarlo” en la memoria y no se le olvidará fácilmente. “No soy de marcar goles y este hay que guardarlo”, comentó, feliz, a los micrófonos de Movistar LaLiga, ante los que también destacó “el trabajo” de todo su equipo.

“El equipo trabajó bien. En este estadio es muy difícil y hemos conseguido algo muy difícil que es ganar en San Mamés al Athletic, que a veces es impensable. Y, además, hemos conseguido tres puntos que nos acercan más al objetivo y estoy contento”, resumió su estado de ánimo y el de sus compañeros. “Estamos trabajando bien en defensa, llevamos muchas porterías a cero y eso es sinónimo de puntos. Hay que seguir luchando e intentar acabar lo mas arriba posible. Nos gusta ganar y sumar puntos”, comentó el mediocentro céltico.

Beltrán, no obstante, no quiere dar por conseguida la permanencia “hasta que las matemáticas no lo digan”. “Hay que seguir sumando y remando. Esto nos acerca mucho más [a 11 puntos y un mínimo de 10 al final de la jornada] pero hay que seguir”, comentó.

El portero Matías Dituro valoró, por su parte, el “gran esfuerzo” realizado por el Celta para sumar tres puntos “en una cancha difícil, con un ambiente espectacular”. El argentino destacó la capacidad competitiva del conjunto de Coudet para “adaptarse a los momentos del partido y conseguir una victoria importante y merecida”.

Dituro se restó méritos en la consecución de una nueva portería a cero –12 suma ya el Celta este curso–, que atribuyó al trabajo colectivo, empezando por la presión alta que realizan los hombres más avanzados del equipo. “El esfuerzo arranca de nuestros delanteros, que presionan y se sacrifican. Tenemos que proponernos no bajar esta intensidad. Tiene que ser nuestro piso para acabar la liga de la mejor manera”, dijo el guardameta, que confía en brindar otro triunfo a la afición celeste el próximo miércoles ante el Getafe: “Esperamos poder seguir con ese ambiente de los últimos partidos, conseguir un triunfo y agradecer el cariño que nos brindan en cada salida. Quiero mandar un cariño muy grande a la gente y agradecer por todo”.