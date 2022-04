El entrenador del Celta, Eduardo 'Chacho' Coudet, se felicitó del "gran partido" que realizó su equipo en San Mamés y de la convincente victoria lograda frente al Athletic Club (0-2) en un encuentro en el que el conjunto vigués "retomó su identidad".

"Vamos todos juntos de la mano y en el último partido nos dijimos que estos no éramos nosotros y que debíamos retomar nuestra identidad. Hoy lo hicimos e hicimos un gran partido contra un gran rival y en un estadio más que complejo en la historia del Celta", destacó el técnico argentino.

Coudet añadió que "ojalá" los tres puntos sumados en La Catedral sean "los de la permanencia", pero recordó que a pesar de haber "alcanzado un número importante de puntos" les restan seis partidos que deben encarar "de la misma manera que hoy".

"No debemos relajarnos y lo que hay que hacer es jugar de esta manera y mantener esta identidad en los partidos que quedan hasta el final del torneo", incidió el entrenador del conjunto vigués.

Fran Beltrán: "No soy de marcar goles y este hay que guardarlo"

El jugador del Celta Fran Beltrán dijo tras la victoria que, como no es un futbolista "de marcar goles", cree que el logrado este domingo, un golzazo a la escuadra desde 25 metros, tiene "que guardarlo" en la memoria.

"No soy de marcar goles y este hay que guardarlo", comentó, feliz, a los micrófonos de Movistar LaLiga, ante los que también destacó "el trabajo" de todo su equipo.

"El equipo trabajó bien. En este estadio es muy difícil y hemos conseguido algo muy difícil que es ganar en San Mamés al Athletic, que a veces es impensable. Y, además, hemos conseguido tres puntos que nos acercan más al objetivo y estoy contento", resumió su estado de ánimo y el de sus compañeros el jugador madrileño.

"Estamos trabajando bien en defensa, llevamos muchas porterías a cero y eso es sinónimo de puntos. Hay que seguir luchando e intentar acabar lo mas arriba posible. Nos gusta ganar y sumar puntos", añadió el pacense.

Beltrán, no obstante, no quiere dar por conseguida la permanencia "hasta que las matemáticas no lo digan". "Hay que seguir sumando y remando. Esto nos acerca mucho más -a 11 puntos y un mínimo de 10 al final de la jornada- pero hay que seguir".

Marcelino pide perdón: "Esta afición no merece presenciar lo que hicimos"

Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, felicitó al Celta por su "justa y merecidísima" victoria en San Mamés y, tras admitir su "grandísima desilusión", pidió perdón a la afición rojiblanca porque "no merece presenciar" partidos como el que completaron sus jugadores.

"Jugamos contra un equipo al que sacábamos nueve puntos y parece que nos sacaban 30 ellos a nosotros. Hay que felicitar al Celta, que ha ganado de forma clarísima y pasándonos por encima. Si perdemos la máxima intensidad se demuestra que somos un equipo vulnerable. Estoy muy decepcionado", confesó el técnico.

Marcelino añadió que "desde octubre" el Athletic no realizaba un partido "tan flojo" y que esta derrota "es un paso gran atrás".

"Nos han ganado todos los duelos y por octava vez en San Mamés nos han metido un gol en los primeros diez minutos. Es imperdonable. No fui capaz de motivar a los jugadores para jugar con la intensidad y criterio que requería el partido", reflexionó.

"Es un problema de tener la mentalidad ganadora que tienes que tener para afrontar un partido en San Mamés y de encarar el partido con respeto al rival y hacia ti mismo. Una vez más nos retratan de lo que debemos hacer para ser competitivos", añadió el asturiano.

Muniain: "Hay que seguir confiando" en las opciones europeas del Athletic

El capitán del Athletic Club, Iker Muniain, cree que, a pesar de la derrota de este domingo en San Mamés ante el Celta, "hay que seguir confiando" en las opciones europeas de su equipo, que, a falta de 18 puntos por disputarse, se ha quedado a cuatro de la séptima plaza y a diez de la sexta.

"Quedan muchos puntos y las ultimas jornadas todos los equipos tienen dificultades para ganar. Los de abajo se juegan mucho, los de arriba suelen pinchar y hay que aprovechar las ocasiones que quedan. Todos son partidos complicados, pero hay que seguir confiando hasta que no haya opciones", dijo el navarro al final del encuentro a los micrófonos de Movistar LaLiga.

Muniain lamentó que, en un choque de la importancia del de hoy, al Athletic no le hayan "salido las cosas" como quería. "Se nos ha puesto en contra desde principio. No han salido las cosas, no hemos generado el juego que queríamos y hemos tenido pocas ocasiones claras como para poder poner en aprietos al Celta". "Y cuando no te salen las cosas que trabajas durante la semana es muy difícil llevarse los partidos", asumió, autocrítico.

No obstante, también ha destacado la actuación de un Celta al que considera "un grandísimo equipo". "El Celta ha demostrado que es un grandísimo equipo y no hemos sabido contrarrestar su juego", reconoció.

"Es una pena porque queríamos seguir en la pelea por los puestos europeos. Los equipos que teníamos por delante han sumado y nosotros no. Quedan partidos, pero es un golpe, el jueves tenemos otro (en Cádiz) y hay que por a por los tres puntos para seguir hasta el final ahí", apuntó.