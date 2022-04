Disciplina contra centímetros

El Celta tiene un problema de altura. El equipo celeste es uno de los más bajos del campeonato español, un hándicap con el que ha sabido lidiar de buena manera en lo que va de temporada. Los de Coudet se miden este domingo al Athletic Club, su antítesis en este aspecto físico. El conjunto rojiblanco es uno de los que más basa su juego en la gran envergadura de sus futbolistas, por lo que en San Mamés se enfrentarán dos equipo con una notable diferencia de centímetros.

Históricamente el Athletic ha sido un equipo con jugadores altos. No ha cambiado con la llegada de Marcelino, un técnico que apuesta por el juego directo para aprovechar las fortalezas de sus hombres. En el once inicial que se espera que saque ante el Celta, ocho jugadores rebasarán el 1,80 de estatura. Tan solo Unai Vencedor (1,76), Berenguer (1,75) y Muniaín (1,69) están por debajo. Incluso por encima del metro noventa se sitúan el portero Unai Simón y el mediocentro Mikel Vesga.

Este tallaje choca frontalmente con el que presentará el Celta ante los bilbaínos. Solo cuatro futbolistas superarán el metro ochenta. Dituro (1,91), Araújo (1,88), Brais Méndez (1,84) y Santi Mina (1,81) serán las “torres” celestes en San Mamés. Galhardo, la otra opción para el ataque, también es uno de los hombres altos que tiene Coudet a su disposición con su 1,86.

Pero el conjunto vigués no solo carece de jugadores altos, sino que además los tiene bastante bajos. Fran Beltrán (1,65) y Cervi (1,66), apodados cariñosamente como “los enanos”, son dos de los futbolistas con menos estatura de LaLiga. Tampoco Galán (1,72) destaca en este aspecto. En término medio se quedan Kevin (1,75), Aspas (1,77), Denis (1,76) y Aidoo (1,77). Llama la atención especialmente la estatura del central ghanés ya que es una demarcación en la que suelen desempeñarse futbolistas altos. El internacional africano suple la ausencia de centímetros con su gran potencia de salto, lo que le hace llevarse la mayoría de duelos aéreos que disputa.

Las alineaciones y los cambios que realiza Coudet también tienen su explicación en la carencia de centímetros dentro de su plantilla. El propio entrenador argentino lo comentó recientemente para explicar algunas de sus sustituciones. “Tenemos algunas cosas que no queremos cambiar para que no se transformen en déficit. Por ejemplo, somos de poca altura y no podemos perder en el juego aéreo cuando hacemos un cambio. No nos podemos debilitar en un aspecto si no ganamos tanto en otro”, apuntó en una conferencia de prensa.

Esta diferencia de envergadura también se traslada a la forma de los goles que consigue cada uno de los equipos. El Athletic es el cuarto conjunto de la competición que más goles ha anotado en jugadas a balón parado con nueve, un cuarto del total que suman hasta la fecha. Un porcentaje que tan solo superan Cádiz y Granada.

El Celta, en cambio, es el equipo que menos tantos en jugadas de estrategia ha conseguido hasta la fecha. Santi Mina en Getafe y Brais Méndez ante el Rayo Vallecano son los únicos jugadores que han visto portería en una acción a balón parado. Ninguno de los centrales celestes ha celebrado un tanto este curso, circunstancia de lo más inusual cuando ya se han disputado 31 jornadas.

Sin embargo, el menor tamaño de sus jugadores no convierte al Celta en un equipo vulnerable en las acciones defensivas a balón parado. Coudet y el resto de integrantes del cuerpo técnico inciden mucho en trabajar este aspecto del juego y los resultados no pueden ser más positivos. El equipo vigués está en la zona media de LaLiga en cuanto al número de jugadas de estrategia que sufre en contra y es el que mayor porcentaje de éxito obtiene, por encima del 95%. Sobre esto, llama la atención la forma de defender que tienen los olívicos. Mientras muchos equipos tiran la línea a la frontal del área, los celestes se incrustan casi en su área pequeña. Los resultados, al menos, refuerzan esta decisión.

Muniaín, amo y señor del balón parado en Bilbao

Íker Muniaín no solo es el jugador más talentoso del Athletic, sino que es el encargado de ejecutar casi todas las acciones a balón parado. Los saques de esquina de ambas bandas y las faltas laterales llevan su nombre. También aquellos libres directos frontales, aunque en esta situación también se incorporan otros lanzadores como Íñigo Martínez, Yuri o Raúl García. Lo que está claro es que Marcelino le ha dado al capitán su librillo de acciones a balón parado para que las ejecute a su gusto. Y lo hace a las mil maravillas. El vasco es el cuarto futbolista de la Liga con más balones colgados al área desde el banderín de córner, solo por detrás de Fekir, Embarba y Parejo. Pero además, Muniaín es el que más faltas laterales precisas -que conllevaron un posterior remate a portería- ha realizado en lo que llevamos de competición. Uno de cada cinco lanzamientos suyos acaban en un cabezazo o disparo a puerta de uno de sus compañeros. Los principales beneficiados del guante que tiene en su pie derecho son el resto de jugadores del equipo vasco. Hasta cuatro de sus defensas han visto portería esta temporada. Íñigo Martínez en tres ocasiones, Vivian en dos y Yuri y De Marcos en una. Raúl García y Sancet son otros de los goleadores que se han aprovechado del gran golpeo del capitán del Athletic.