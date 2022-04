Ganar o ganar. Al Celta B no le vale mañana otro resultado que no sea una victoria. Los de Onésimo encaran la recta final de temporada en medio de una tremenda irregularidad que les ha llevado en las últimas cinco jornadas a conseguir tan solo un triunfo. Eso sí, ante el Deportivo en el derbi gallego. Sin embargo, la alegría por doblegar a su máximo rival no se tradujo en buenos resultados en los dos siguientes compromisos ligueros, donde el filial firmó un empate ante el Dux Internacional y cayó en casa la semana pasada ante el San Sebastián de los Reyes.

Cuatro puntos de los últimos quince en juego hacen que el duelo de este sábado ante el Talavera sea de vital importancia. Los vigueses han perdido algo de fuelle en su lucha por los puestos de playoffs de ascenso a Segunda División, y aunque ocupan el último de esos lugares, ven como sus principales rivales se escapan. El Deportivo ya está siete puntos y el Racing de Ferrol a cinco. Además, el filial ya no cuenta con el comodín del duelo ante el Extremadura al haberse jugado ya ese partido en la segunda vuelta. La salida de este fin de semana no será sencillo para los jóvenes jugadores del B. Viajan a Talavera para enfrentarse a un conjunto local que llega todavía más necesitado al encuentro que los olívicos. No obstante, todavía ocupan una de las plazas de descenso a Segunda RFEF. Los manchegos llegan al partido en su mejor momento del curso y tras ganar la jornada pasada al Rayo Majadahonda a domicilio. Además, tan solo han cosechado una derrota en sus últimos siete partidos. Onésimo podría realizar algunos cambios en el once y dar entrada a gente con menos minutos en las piernas para reactivar el ataque. El que seguro no estará a disposición del vallisoletano será Carlos Domínguez, que viajará con el primer equipo a Bilbao. Se espera, eso sí, que se mantengan en el once los canteranos Miguel Rodríguez y Gabri Veiga, dos de los jugadores más en forma del filial.