La segunda unidad reduce su aporte

A Eduardo Coudet se le ha reprochado esta temporada su inmovilismo. El entrenador celeste tiene querencia hacia un once tipo y un esquema de juego del que rara vez se aparta, pero apenas ha sacado provecho de los hombres de la segunda unidad, que han tenido un menguante rendimiento con respecto a la pasada temporada, a pesar de los refuerzos incorporados en los últimos dos mercados. Consumidas 31 jornadas de Liga, el Chacho solo ha agotado los cambios en 11 y en las 20 en que no lo ha hecho ha flotado en el aire la sensación de que podía haber sacado mayor rendimiento a los hombres del banquillo. La cuestión es si esta falta de aprovechamiento de los recursos se debe a la cabezonería del técnico o existe realmente un problema de calidad y los suplentes no dan el nivel que él exige. La brecha entre titulares y suplentes es desde la pasada temporada evidente, pero se ha acrecentado este curso.

La pregunta surge inevitablemente. ¿Han mejorado los fichajes incorporados esta temporada el fondo de armario de la plantilla celeste? Los hechos no parecen indicarlo. La aportación del banquillo está siendo considerablemente menor, a pesar de que la incorporación de futbolistas como Franco Cervi, Javi Galán, Thiago Galhardo y Orbelín Pineda deberían haber dado un salto de calidad al plantel, favoreciendo un mayor reparto de los minutos. El once tipo del Celta ha variado ligeramente con respecto al pasado curso: Dituro se ha hecho con la portería en la que hace un año se alternaron Rubén Blanco e Iván Villar; Aidoo ha desplazado al banquillo a Jeison Murillo en el eje defensivo; Javi Galán se ha hecho dueño y señor del lateral izquierdo que el pasado curso se repartieron Olaza y Aarón; Beltrán ha relevado al otrora incombustible Renato Tapia en medio campo; y Franco Cervi, tras un largo proceso de adaptación, ha desbancado a Nolito de la titularidad en la banda izquierda. La suplencia del sanluqueño es el único cambio en el eje ofensivo, donde Brais, Denis, Aspas y Santi Mina mantienen intacta su jerarquía. Murillo y Tapia han invertido sus papeles con Aidoo y Beltrán y Cervi ha adelantado a Nolito, mientras que Augusto Solari se mantiene como alternativa a Brais y Thiago Galhardo ha relevado a Facundo Ferreyra como tercera opción para la delantera. La incorporación de Orbelín Pineda en el mercado de invierno debería haber incrementado los recursos ofensivos, pero Coudet no le ve de momento encaje en su esquema y la participación del internacional mexicano ha sido puramente testimonial. La aportación goleadora de Galhardo es idéntica a la que el pasado curso llevaba Ferreyra, un único gol, aunque el brasileño multiplica por tres los minutos que llegó a jugar el pasado curso el argentino. Nolito no ha aportado goles desde el banquillo. Como titular, el sanluqueño ha aportado 2 tantos, una cifra bastante pobre si se tiene en cuenta que la pasada temporada llevaba 6 dianas y 6 asistencias a estas alturas de competición. Empeora también sus registros Augusto Solari en similar número de minutos sobre el terreno de juego. El centrocampista argentino firmó el pasado curso dos goles y dos asistencias en 478 minutos sobre el verde y esta temporada permanece en blanco después de 524. No menos llamativo es el caso de Fran Beltrán y Renato Tapia. El centrocampista madrileño mejoraba el pasado curso el rendimiento que esta temporada ha tenido el peruano como suplente, con una aportación de tres goles. Otros futbolistas con poco protagonismo habían aportado goles, como el canterano Sergio Carreira, que se estrenó en Primera contra el Levante o el cordobés Miguel Baeza, que hizo lo propio frente al Granada. Ambos ha sido cedidos este año a otros equipos. Kevin, mientras, se ha estrenado este curso como asistente. La delantera entra en barrena: un solo gol en los últimos cuatro compromisos ligueros A la baja aportación de la segunda unidad se ha añadido en las últimas jornadas un problema de gol que ha impedido al Celta certificar una permanencia que tiene desde hace tiempo encarrilada. El conjunto celeste ha anotado un solo gol, de Nolito al Real Madrid, en los últimos cuatro o partidos, que se han resuelto con cuatro derrotas (Villarreal, Madrid, Espanyol) y un empate (Betis). La última victoria celeste se remonta a la jornada 27, frente al Mallorca en Balaídos, un partido que el conjunto vigués se llevó sobre la bocina gracias a un penalti forzado por Iago Aspas en el descuento (4-3). El moañés anotó ese día un doblete, que completaron Thiago Galhardo, que se estrenó con el Celta, y Denis Suárez, con su tercer tanto del curso. Aspas y Mina aglutinan el 40 por ciento de los goles del Celta (20 de 34), con lo que la capacidad goleadora del equipo se resiente cuando ninguno de ellos está fino de cara a puerta. Aspas acumula cuatro jornadas sin marcar, una cifra bastante amplia para un delantero que presenta esta temporada un promedio goleador de un tanto por cada 191 minutos. El astro céltico ya estuvo sin marcar cuatro jornadas a principio de temporada y durante el mes de enero, pero no tardó en fijar el punto de mira para encontrar puerta. Actualmente suma 13 goles, solo uno menos de los que anotó el pasado curso. Más preocupante es la mala racha que afecta a Santi Mina. El artillero vigués contabiliza ya diez jornadas consecutivas sin marcar, su peor racha desde que regresó al Celta. En conjunto el Celta promedia 1,09 goles por encuentro, un registro que sólo empeoran la Real Sociedad (32 goles) y el Osasuna (31) entre los doce primeros clasificados. Los celestes contabilizan 7 goles menos que la pasada temporada, pero también defienden mejor, con 13 goles en contra menos.