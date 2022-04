Siete ‘bolas’ para cerrar la salvación

La derrota (tercera en cuatro partidos) encajada el domingo en el RCDE Stadium ha hecho saltar las alarmas en el Celta por las dificultades que el conjunto celeste está teniendo para cerrar la permanencia, su objetivo básico, que solo hace un par de meses, cuando derrotó el Rayo Vallecano en Balaídos, parecía perfectamente encarrilado. En los ocho partidos siguientes, el grupo de Coudet tan solo ha conseguido firmar una victoria (de penalti, en el minuto 97 contra el Mallorca) y tres empates (Cádiz, Levante y Betis) con un pobre balance de 6 puntos de 24 posibles. Y la deriva de los celestes ha ido a peor en el último mes, con un solo punto de los últimos 12 (el logrado frente a los verdiblancos) y derrotas frente a Villarreal, Real Madrid y Espanyol.

Este último tropiezo ha sido especialmente doloroso por la forma en que se perdió (grave error de Dituro, exceso de relax y falta de tensión generalizada), tal cómo han reconocido el técnico y los jugadores celestes nada más concluir el choque. “No me gustó ni el ritmo, ni la actitud. Tenemos que reaccionar porque aún no hemos cumplido el objetivo más importante para nosotros y jugando así se nos hará difícil”, lamentó Eduardo Coudet. Denis Suárez fue más lejos: “Parece que no nos estamos jugando nada y no es así. Nos estamos jugando mucho. No somos conscientes de que los de abajo están ganando y tenemos un margen, pero no es definitivo. Tenemos que ganar como sea y hemos desperdiciado una gran oportunidad”.

Complicado calendario

En realidad, son ya varias las oportunidades que ha desperdiciado el Celta para sellar la permanencia, que estaría virtualmente asegurada con un par de victorias –Coudet calcula que habría que superar los 40 puntos–, aunque con 8 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso, que cierra el Cádiz, y 14 sobre los dos últimos clasificados (Levante y Alavés), muy mal tendría que dársele la cosa al Celta como para pasar verdaderos apuros.

El calendario, sin embargo, no es precisamente favorable, con partidos en los que hay mucho en juego. La primera parada será el próximo domingo en San Mamés, uno de los campos históricamente más complicados para los celestes, que solo han sido capaces de ganar cuatro veces en 55 visitas ligueras a La Catedral. A este paupérrimo balance, hay que añadir que el Athletic mantiene vivas sus opciones de clasificación europea y está a un solo punto del Villarreal en la disputa por la séptima plaza que daría derecho a disputar la Conference League siempre que el Betis gane la Copa del Rey.

Tras la visita a los de Marcelino García Toral, el Celta recibe entre semana al Getafe, un rival que ha escapado de la quema, pero que necesita también sellar cuanto antes la salvación tras una campaña muy complicada.

Con el paréntesis liguero del fin de semana por la final de la Copa del Rey, el conjunto vigués retomará la competición el 1 de mayo en el campo del Granada, otro de los equipos a los que todavía tiene que enfrentarse que luchan por la salvación.

El duelo ante los nazaríes en el Nuevo Los Cármenes precederá a la visita a Balaídos del Deportivo Alavés, actual colista de la categoría, que mantiene una denodada lucha por la supervivencia. Espera luego entre semana el Camp Nou (el escenario de LaLiga históricamente más inasequible para el Celta) frente a un Barça decidido a apurar al límite sus opciones de pelear por el título.

Los dos últimos partidos enfrentan a los celestes con el Elche, otro de los equipos que pelea por eludir el descenso, en Balaídos, y el Valencia, otro de los aspirantes a la séptima plaza, en Mestalla.

Con este panorama por delante, la necesidad de cerrar la permanencia se ha convertido para el Celta en una exigencia apremiante.

El gol da la espalda al Celta, que no ha marcado en sus últimas cuatro salidas

El gol ha dado la espalda al Celta en los últimos dos meses. Con la excepción de los cuatro tantos firmados en la apurada victoria contra el Mallorca, el cuadro celeste tenido no pocos problemas para perforar el marco rival en los últimos dos meses. La sequía goleadora ha sido especialmente patente a domicilio, donde los celestes siguen en blanco desde la visita al Ramón Sánchez Pizjuán a finales del pasado mes de enero. Cuatro salidas consecutivas lleva sin marcar el grupo de Coudet, que se quedó en blanco en el Nuevo Mirandilla, el Wanda Metropolitano, La Cerámica y el RCDE Stadium. Tampoco es que en Baladíes le haya sonreído el gol al Celta, que se quedó sin anotar contra el Betis y apenas consiguió marcar un tanto al Levante (Franco Cervi) y otro al Real Madrid (Nolito). La relación de goles se completa con un doblete de Aspas y la aportación de Thiago Galhardo y Denis Suárez en el citado duelo contra el Mallorca que los célticos ganaron, de penalti, en el séptimo minuto del descuento. El gol ha sido esta temporada en el Celta patrimonio casi exclusivo de Iago Aspas y Santi Mina, que concentran casi el 60 por ciento de los tantos anotados por el conjunto del equipo. El moañés lleva cuatro jornadas consecutivas sin ver puerta y el Celta lo nota. Mina lleva diez, aunque el vigués ha sido suplente en tres de los últimos cinco partidos y solo jugó un tiempo el pasado domingo contra el Espanyol.