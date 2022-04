El pasado viernes se cumplieron cuatro meses de la llegada de Orbelín Pineda al Celta. El mexicano desembarcó en la ciudad deportiva el pasado 8 de enero en vísperas del primer encuentro de la segunda vuelta, que el Celta disputó en el Reale Arena contra la Real Sociedad. La contratación del internacional mexicano ilusionó a la afición, pero desde el primer momento Eduardo Coudet rebajó las expectativas debido a la baja forma física del futbolista, que llevaba mes y medio de vacaciones y necesitaba ganar tono físico y aclimatarse a un nuevo equipo y estilo de juego y a una competición diferente y más exigente que la liga mexicana.

“Tiene que hacer una preparación para estar a la par de sus compañeros. Lleva unos 45 días sin actividad y es lógico que tenga que ponerse bien. No sé cuánto tiempo le llevará, pero es como hacer una pretemporada”, explicó sin entusiasmo Coudet, que apenas dedicó unas pocas palabras al flamante fichaje invernal del Celta. “Creo que ha sido una buena gestión por parte del club porque han contratado a un internacional que ha llegado libre. Veremos qué puede aportar. Vamos a trabajar con él como lo hacemos con todo el plantel”, se limitó a señalar el técnico celeste.

El proceso de adaptación del Maguito, como se ha apodado a Orbelín en México, continúa y después de cuatro meses no puede decirse que haya finalizado. En el mejor de los casos, la aportación del futbolista puede considerarse como residual: 43 minutos repartidos en cuatro partidos.

El proceso de puesta a punto física le llevó a Orbelín mes y medio o lo que es lo mismo, cuatro partidos con un parón de selección entre medias. Coudet retrasó su debut hasta la visita a Balaídos del Levante. Pineda disputó los últimos 28 minutos del encuentro contra los granotas. Su actuación no gustó al técnico, que durante el choque recriminó con grandes aspavientos al jugador su falta de compromiso defensivo. “Necesitábamos mantener un orden”, dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro el Chacho, que achacó la anarquía táctica del Maguito a la “energía de querer demostrar un montón de cosas”. Tras permanecer los dos siguientes compromisos ligueros en blanco (Atlético de Madrid y Mallorca), Orbelín ha disputado minutos contados: 2 frente al Villarreal, 4 frente al Betis y 9 contra el Real Madrid, a pesar de las dificultades de Celta para sacar adelante los partidos y el exiguo fondo de armario del conjunto vigués.

Recientemente, al ser preguntado por la falta de protagonismo del mexicano, Coudet achacó su falta de minutos a un problema de adaptación al sistema de juego. “Meterte en un equipo con intensidad, con recuperación alta, con un ritmo de juego necesita un tiempo de adaptación. Es tiempo y trabajo”, argumentó el técnico, que recordó que otros futbolistas, como Cervi, también necesitaron un periodo de adaptación. “Salvo que modifiquemos el esquema a un 4-3-3, es difícil con estos tres volantes que juegan por delante del pivote”, precisó el Chacho, que ve a Pineda como un segundo punta. “Es un chico que tiene chispa y llega al gol, pero si lo tengo que poner en el sistema lo pongo de segunda punta y ahí está Aspas”, razonó.

La conclusión de Coudet es que Orbelín tiene que reconvertirse en un futbolista más físico para encajar en el Celta, como en su momento lo hicieron Brais Méndez, Denis Suárez o Fran Beltrán. “Respetemos los tiempos del trabajo porque el trabajo que se viene haciendo ha demostrado que los jugadores crecen. Somos un equipo físico sin tener jugadores físicos. Tiene un tiempo de adaptación. Yo no digo que no va a jugar ni que es malo”. Frente el Espanyol, el preparador celeste realizó solo dos cambios y Orbelín volvió a ver los toros desde la barrera.

El técnico no agotó los cambios en 20 partidos

La falta de fondo de armario del Celta, que cuenta con la plantilla más corta de la categoría (20 futbolistas), contrasta con el escaso aprovechamiento que Eduardo Coudet saca a los recursos de que dispone en el banquillo. El técnico argentino rara vez agota los cambios, que suelen afectar a los mismo jugadores y acostumbran a ser predecibles. El dato lo ilustra con precisión: Coudet no ha agotado los cambios en 20 de los 31 compromisos ligueros que el Celta ha disputado esta temporada. El domingo, en el RCDE Stadium, el preparador celeste solo realizó dos de las cinco sustituciones que permite la normativa en tres ventanas de cambio. Thiago Galhardo suplió a Santi Mina en el descanso y Solari entró por Brais Méndez en el minuto 67 de encuentro. La cuestión es si el inmovilismo del técnico se debe a un problema de falta de confianza en la gente que tiene en el banquillo., como todo parece indicar. El número de cambios más habitual es de tres y en no pocas ocasiones da la sensación de que estuviesen pautados de antemano. Tapia por Beltrán; Solari por Brais, Nolito por Cervi o Galhardo por Mina suelen ser las permutas más habituales. Otras opciones, como la de Orbelín, rara vez se exploran, sobre todo si no hay necesidad de remontar un marcador adverso.Otra variante, que implica un cambio de esquema, es el de la introducción de un tercer central cuando el equipo va por delante y hay necesidad de administrar la ventaja.Murillo y Carlos son entonces sus opciones.